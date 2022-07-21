كم مرة قُتلت نيرة أشرف؟

نيِّرة أشرف هي المرأة، أو بالأحرى هي الفتاة وفقاً لتقرير الطب الرسمي الذي تبين له من تشريح جثتها ثلاث حقائق: الأولى، أن الشاب الهائم بها طعنها 19 طعنة. الثانية، أن العاشق المولّه قام بعد مهرجان الطعن بفصل رأسها عن جسدها. الثالثة، والأكثر أهمية، أن نيِّرة أشرف كانت عذراء عندما طعنها زميلها في الجامعة، لأنها رفضت عرض الزواج من قاتل من هذا النوع.

في المسألة جدل عظيم. فالمقتولة، كما تأكد للطب الرسمي، امرأة، والقاتل رجل. والأدلّة، حسب التقرير الطبي، قاطعة. امرأةٌ وهو رجل. لذلك قامت جماعات وجمعيات بجمع الملايين للعفو عن محمد عادل، والقتيلة لا تستحق حتى الرحمة.

في عرضٍ مريعٍ للجرائم الرهيبة التي وقعت مؤخراً في مصر ولبنان والأردن، المرأة تستحق القتل مرة ثانية. والرجل يملك حق الذبح. المرأة لا تملك حق الرفض. في كثير من الحالات يطلب الرجل المساعدة كجزء من النخوة والشهامة. كما حدث في قتل الأم وبناتها الثلاث في لبنان، أو في جريمة القاضي المصري الذي قتل زوجته. في الحالتين كان القاتل في حاجة إلى من يساعده في دفن الجثث بالإسمنت. زوجة القاضي توسلته: ارحمني من أجل ابنتي. رجولته لم تسمح له.

حزب الرجل عندنا قوي، ومساعدته واجب أخلاقي. تنشر الصحف كل يوم صورة نيّرة أشرف باسمة من خلف حياتها وموتها. وفي حزنهم اللانهائي يقرأ أهلها نشاط الذين يجمعون ديّتها. فوق كل شيء، يطلبون من أُم أن تحدد سعر ابنتها. بالدم النازف أو من دونه.

ثم هناك المحللون النفسيون الذين طلعوا من جميع شبابيك وبوابات العلم. وخذ على ما يقول فرويد، ويقول يونغ، ويقول فوكو في نظريته التفكيكية. ومما قاله هؤلاء إن عزلة مثل عزلة «كورونا» تخلخل ذرات المتكون السلبي في الدماغ الأوسط مما يثير هياج الأذن الوسطى، فيفقد الرجل عقل الجبين الأعلى ويطارد الدماء الحمراء مثل ثور إسباني هائج.

بصراحة، الأفضل للزملاء المثقفين والمطّلعين على أعمال فرويد أن يحتفظوا بهذه التحليلات إلى ما بعد أربعين «نيَّرة». نحن لسنا أمام درس آخر من الأخ سيغموند على ضفاف الدانوب. نحن أمام رجل طعن فتاة 19 مرة ثم فصل رأسها ليتأكد من أنها لن تهين الرجال مرة أخرى.

القاتل في لبنان أردى الأم وبناتها الثلاث لأن واحدة منهنَّ هددت بكشف العلاقة معه. لماذا الثلاث الأخريات؟ ما ذنبهنَّ كي يستحققن القتل؟ وهل جريمة صداقتك تستحق القتل في الأساس؟ ألم يكن يكفي عتاب بسيط، أو أن تحمل نفسك وتمشي؟ هل من الضروري مذبحة كاملة؟ لقد أثبتَّ أنك رجل! وأكاد أقول إنك بطل. أليست ذروة العز أن من تقتلهنَّ أربع. ثم لا تبدو المذبحة شيئاً أمام مذبحة القضاء الذي هو في «العطلة الصيفية». هل تعرفون قضاءً في العالم، «يعطّل» في الصيف؟

المخيف أن هذا النوع من الجريمة لم يعد فردياً. أصبح ظاهرة من ظواهر التوحّش. والشامتون بقتل نيرِّة أوكلوا أشهر محامي مصر للدفاع عن محمد عادل في جريمة وقعت أمام عيون مصر برمّتها. سلامة عيونها مصر.

الشرق الأوسط

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