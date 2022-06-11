امرأة بمائة مليار!

ظهرت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، قبل ثلاثة أيام، وكان هذا هو أول ظهور إعلامي لها منذ غادرت دار المستشارية في ٨ ديسمبر من السنة الماضية!

كانت قد بقيت في منصبها ١٦ عامًا تحولت خلالها إلى ما يشبه الأيقونة السياسية في حياة الألمان، وفى نظر اللاجئين السوريين وغير السوريين، الذين لجأوا إلى ألمانيا في زمن ما يسمى الربيع العربي! وحين عادت إلى الظهور فإنها قالت ما يدل على أن ما اكتسبته في قلوب أبناء بلادها، وفى نظر اللاجئين الذين احتضنتهم ورفضت التخلي عنهم، كان عن استحقاق وكان عن جدارة!

قالت إن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلنطي الذى تهيمن عليه الولايات المتحدة كانت مطروحة في ٢٠٠٨، ولكنها كمستشارة على رأس ألمانيا في ذلك الوقت رفضت ذلك تمامًا، وكان سبب رفضها أن قبول عضوية أوكرانيا في الحلف معناه إعلان الحرب على روسيا من وجهة نظر الرئيس الروسي بوتين!

ومعنى هذا أنها لم ترفض وفقط، ولكنها ألزمت بقية دول أوروبا في الحلف بما كانت تراه.. وهى لم تُلزمهم بالقوة، ولكن بما كانت تمثله من مكانة لدى الأوروبيين طوال سنواتها في السلطة، وبما كانت تملكه من أدوات للتأثير السياسي في كل عاصمة أوروبية!

ولابد أنه من سوء حظ أوروبا، ومن سوء حظ العالم من بعد أوروبا، أن يتجدد طلب عضوية أوكرانيا في الحلف بعد مغادرة ميركل دار المستشارية بشهرين، وأن تقول القيادة الأوروبية إنها لا ترى مانعًا في هذه العضوية، وأن يرى بوتين أن في القبول بالعضوية إعلانًا للحرب على بلاده، فيقرر القيام بعملية عسكرية اقتربت من شهرها الرابع في الأراضي الأوكرانية!

ولا توجد دولة في العالم لا تعانى تداعيات هذه الحرب، وتقف ألمانيا في مقدمة الدول التي عانت ولا تزال، ويكفى مثلًا أن خط الغاز الروسي «نورد ستريم ٢»، الذى كان سيأتي إليها عبر بحر البلطيق، قد توقف إلى أجل غير مسمى، وأنها وجدت نفسها مضطرة إلى تخصيص مائة مليار يورو لتأسيس جيش ألماني قوى! والمعنى أن غياب ميركل قد كلف بلادها مائة مليار كان من الممكن إنفاقها فيما ينفع مواطنيها بشكل مباشر، وكانت هذه مجرد خسارة واحدة محددة ومنظورة!

هذه امرأة كانت صادقة مع نفسها، ومع الألمان، ومع الأوروبيين، ثم مع اللاجئين باعتبارهم آدميين قبل أن يكونوا سوريين أو غير سوريين.. وقد عاشت أقوى امرأة في أوروبا، سواء كانت في دارها أو في دار المستشارية!

المصري اليوم

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