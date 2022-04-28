مدن الإسلام.. علامة القدس

لم تهرق الدماء حول مكان في الأرض كما أهرقت في «زهرة المدائن». أنشئت العام 3000 قبل الميلاد، ودمرت مرتين على الأقل، وحوصرت 23 مرة، واحتُلت ثم أعيد احتلالها 44 مرة وتعرضت لـ52 حملة، وخسر العرب شرقها في حرب 1967، التي عرفت بالنكسة، ورغم ما تفننا في البحث عن أسماء ذات طابع تبريري، أو بالأحرى، «تبريئي» فاتنا جميعاً الاسم الأكثر دقة وتوصيفاً: حرب الخطأ العام.

قبل سنوات قرأت دراسة في «الموند»، إحدى أكثر الصحف ثقة، أن من بين المراحل التي مرت على القدس، كانت المرحلة اليهودية أقصرها، وهي لم تتجاوز 35 عاماً. ومن دون أي شك، كان دخول عمر بن الخطاب إليها، الأكثر نبلاً ورقياً.

ويصور الأخوان رحباني في تحفتهما «زهرة المدائن» علاقة الإسلام والمسيحية بالمدينة قائلين: «لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي / لأجلك يا بهية المساكن / يا زهرة المدائن / يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي / عيوننا إليك ترحل كل يوم / تدور في أروقة المعابد / تعانق الكنائس القديمة / وتمسح الحزن عن المساجد / يا ليلة الإسراء / يا درب من مروا إلى السماء».

استغل الصليبيون القدس من أجل حشد أوروبا خلف حروبهم الحمقاء. واستغلها اليهود حول العالم نقطة اجتذاب للتجمع في فلسطين. وعندما خسرها الأردن في حرب 67 فقد المسلمون حول العالم الحج إلى أولى القبلتين والمدينة المقدسة الوحيدة خارج الجزيرة العربية وأرض الرسالة.

تحسباً لضم القدس الشرقية ذات يوم، جرى الاقتراع بأن تكون المدينة «كياناً مستقلاً» للأديان الإبراهيمية. وكان رد إسرائيل بأنها نقلت العاصمة من تل أبيب إلى القدس. وكانت الولايات المتحدة تتردد في هذا الاعتراف، لكنها تجاوزته أخيراً.

عبر المسلمون عن فتوحاتهم بنشر الرموز الإسلامية حيثما حلوا. وعندما بنى الخليفة عبد الملك بن مروان قبة الصخرة العام 692 جعلها تعلو وتطغى على كل بناء آخر في المدينة، خصوصاً الديني منها، بحيث لا يعود هناك شك في هويتها.

عندما جاء ابن بطوطة إلى المدينة بعد ستة قرون صيف 1326 أذهله منظر القبة العظيمة: «قبة الصخرة بناء فائق الجمال والصلابة والأناقة وفريد في هندسته».

وأقر الرحالة المغربي بأنه ليس من كلمات ممكن أن تصف عظمة القبة الذهبية المشعة من الداخل أو الخارج: كتلة من البرق تصيب الناظر بالذهول والخشوع.

تغيرت القرون وتبدلت على مدينة الأقصى. مراحل من التعايش ومراحل من الاحتراب ومراحل من السلم. لكن ما من مدينة أخرى مر بها «ولأجلك يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي / لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي / سأدق على الأبواب / وسأفتحها الأبواب».

إلى اللقاء…

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