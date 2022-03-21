السعودية وحروب الاستقطاب ونهج عبد العزيز

مشاري الذايدي

نحن في أجواء استقطاب «فسطاطية» حادّة اليوم، بين عالم الغرب من طرف، وروسيا ومن خلفها الصين من طرف، عمالقة العالم اليوم، بعد انفجار النار الأوكرانية… وما زالت.

على مستوى العالم، معسكرات سياسية وإعلامية وتصارع على احتكار الحق والأخلاق في هذه الحرب الشاملة.

اليابان وكوريا الجنوبية، في القارة الصفراء، سارعت للاصطفاف مع أميركا بايدن وحزبه، والقارة الأوروبية، في شيطنة وعزل الروس، في مواقف تقترب من إعلان الحرب بشكلها الكلاسيكي.

غير أن ثمة دولاً، في هذا العالم، من أبرزها السعودية وبعض الدول العربية، تأبى الانجرار خلف العربة الغربية من دون تأمل وحسابات تنطلق من المصلحة الوطنية البحتة.

لا يخفى على أحد تشبّث السعودية بسيادتها على قرارها وسياساتها، ومنها التزامها الصريح باتفاقية «أوبك بلس»، التي كانت هي أصلاً مهندستها مع الروس.

الغرب، الذي كان لوقت قريب، يكيل الهجاء للبترول والغاز، ويزجي المديح «الصوفي» للطاقة البديلة، هو من يضغط اليوم «لتلويث» البيئة بزيادة ضخ الطاقة التي يكرهها!

المضحك أن إدارة بايدن التي لم تقصّر في هزّ الثقة مع الحلفاء العرب التقليديين في الشرق الأوسط، على رأسهم السعودية، وغذّت مشاعر سيئة ضد الرياض، تعود اليوم مباشرة أو غير مباشرة لتخطب ودّ الرياض، وتحاول إدراجها في حربها الروسية.

لكن الرياض تصرّ على انتهاج سياسية «كلاسيكية» قديمة لديها تقوم على عدم الانجراف، مع مراقبة التطورات لبناء الموقف حسبها.

سؤال مباشر؛ كيف نجت الدولة السعودية من زلال حربين عظميين، في القرن العشرين، الحرب العالمية الأولى ثم الثانية، في حين حصدت هذه الحروب الهائلة إمبراطوريات مثل النمساوية والعثمانية والروسية القيصرية، وملكيات مثل الهاشمية بالعراق والعلوية في مصر؟

لم يكن الأمر مصادفة، بل هو منهج سياسي سعودي حكيم شيّده ووضع ملامحه المؤسس الملك عبد العزيز.

يخبرنا التاريخ أنه حين اندلعت الحرب العالمية الأولى، وكانت الدولة في بدايتها الجنينية، بعث «الأمير» أو «السلطان» عبد العزيز آل سعود رسائله إلى أمراء الجزيرة العربية قال فيها: «أرى وقد وقعت الحرب، أن نجتمع للمذاكرة عسى أن نتفق على ما ينقذ العرب من أهوالها، أو نتحالف مع دولة من الدول لصون حقوقنا وتعزيز مصالحنا».

في هذه الأجواء كانت بريطانيا العظمى أهم قوة غربية في المنطقة، والخليج العربي، فنظّم عبد العزيز علاقة دولته مع هذه الدولة الكبرى بحكمة واتزان، وعقد «معاهدة العقير» مع بريطانيا عام 1915 وكانت أساس بناء العلاقة مع لندن، حافظ فيها عبد العزيز على الحدّ الأدنى من مصالح الدولة ووجودها، ثم سرعان ما تحسّنت الظروف، فكانت «معاهدة جدة» 1927 بندها التاسع نصّ على إلغاء «معاهدة العقير»، وفي بندها الأول اعتراف الحكومة البريطانية اعترافاً رسمياً مطلقاً بالاستقلال التام لدولة الملك عبد العزيز بلا تحفّظ.

نحن اليوم على نفس الروح الأولى؛ نظرة واقعية للأمور، لكن مع تشبث لا نقاش فيه بالاستقلال والانطلاق من المصالح السعودية الوطنية الخاصة.

نبني كما كانت أوائلنا تبني… كما كان عبد العزيز يردّد.

الشرق الأوسط

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