إيران... حديث الحوار وصواريخ الحرب

إميل أمين

مساء الأحد الماضي، كانت وسائل الإعلام الإيرانية تصدر بياناً تعلن فيه مسؤوليتها الخاصة عن قصف ما سمَّته «مراكز استراتيجية»، في عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، في حين أن محافظ أربيل، خو شناو، أكد من جهته أن تلك القصفات الصاروخية كان الهدف منها هو استخدام مجمع القنصلية الأميركية.

اثنا عشر صاروخاً باليستياً سقطت في مناطق مأهولة بالسكان، الأمر الذي يوضح كارثية البرنامج الصاروخي الإيراني، الذي تحول بالفعل إلى درجة من الخطورة قد تفوق البرنامج النووي، ذلك أنه إنْ كان للقنبلة النووية قيمة آيديولوجية عند الملالي، فإنه وبحكم الواقع لن يمكن للإيرانيين أن يحوزوا ترسانة نووية، فذلك يتطلب أولاً موارد وافرة، وثانياً وقتاً طويلاً، وهنا يضحى البرنامج الصاروخي التقليدي هو الخطر الأكبر والأقرب للمنطقة والعالم.

يعن لنا التساؤل: هل جاءت الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة، كمؤشر مبكر للتمددات الإيرانية المستقبلية، وخصوصاً إذا رضخ الغرب عامة، والولايات المتحدة الأميركية خاصة، لشروطها في المفاوضات التي توقفت على أمل أن تستأنف؟

ربما تتعين علينا الإشارة إلى أمر لوجستي له أهميته، ذلك أنه قبل نحو عامين كانت الآلة العسكرية الإيرانية عادة ما تقوم بالرد، عبر إطلاق صواريخ ناحية هضبة الجولان المحتل، غير أنه بعد اغتيال قاسم سليماني، فإن قدرات إيران في سوريا تضررت، وبدا وكأن مشروع الملالي للتموضع عسكرياً هناك قد أخذ في التراجع، ومن هنا بات استهداف الأراضي العراقية بالصواريخ الباليستية أمراً أيسر.

درجت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق على أن تقوم بهجمات متنوعة باستخدام الطائرات المُسيَّرة تارة، والقذائف الصاروخية تارة أخرى، إلا أن إطلاق صواريخ بعيدة المدى من الداخل الإيراني لتصيب العمق العراقي لم يحدث في المرات السابقة، ما يفيد بأن هناك استعلاناً ما للقوة الصاروخية الإيرانية، وكأن الأمر رسالة للمفاوضين في فيينا، مفادها: «لا بد من أن تقبلوا بطرح إيران النووي، وبطموحاتها العسكرية في الهيمنة الإقليمية، وإلا فإن البديل الأسهل لنا هو أن نحيل استقرار المنطقة برمتها إلى فوضى عارمة».

أفرزت اتفاقية 2015 سيئة السمعة لصاحبها باراك أوباما نتائج كارثية على صعيد البرنامج الصاروخي الإيراني، فقد قامت إيران بتكثيف تجاربها الصاروخية، براً وبحراً وجواً، ولم توارِ أو تدارِ رغبتها في ارتياد الفضاء، أو تهديد الأقمار الاصطناعية لأوروبا وأميركا.

على الأرض، دشنت إيران عديداً من المخابئ المحصنة والسرية، لا سيما في جوف الجبال؛ حيث الطبيعة تقدم لها ساتراً تخفق معه قنابل الأعماق، كما حجبت المعلومات الخاصة بالأبحاث الصاروخية عن الجميع، ما جعل التطور الصاروخي في داخل البلاد يصل إلى درجة غير مسبوقة من النمو، ويمثل تهديداً واضحاً ومقلقاً في الشرق الأوسط برمته.

والشاهد أنه بينما الدوائر الغربية تقنع نفسها زيفاً بأن إيران لديها رغبة في التفاوض والتوصل إلى خطة عمل مشتركة جديدة، تظهر نيات الملالي على السطح، حاملة رغبة في الحرب، عبر استخدام اليد القاتلة؛ بدءاً من الصواريخ، وصولاً إلى السلاح النووي.

يكاد الوقت ينفد من بين أيدي العالم، قبل أن يصحو الجميع على توفر سلاح التدمير الذري الشامل في أيدي الإيرانيين، ولعل المعلومات المتاحة تثير الخوف الأكبر، ذلك أنه عندما وقَّع الإيرانيون اتفاقهم النووي عام 2015 مع إدارة أوباما التي فرضت قيوداً واهية على برنامج إيران النووي، مقابل رفع العقوبات، كانت المصادر الاستخبارية الأميركية تتحدث عن وقت زمني لا يتجاوز 12 شهراً، تنتج فيه إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب الذي يستخدم في صنع الأسلحة النووية.

مع نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، سرَّبت بعض الأجهزة الاستخبارية معلومات مفادها أن الإيرانيين كانوا على بعد 3 أشهر فقط، واليوم ينحو أحد الخبراء العسكريين الأميركيين وثيقي ولصيقي الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، إلى أن 3 أسابيع باتت تفصل إيران عن حيازة أول قنبلة نووية، وإن كانت مصادر إعلامية أميركية قد أقرت بوجود عدد من الرؤوس النووية هناك، تم تأمينها من بعض جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق؛ لكن هذه المرة ستكون الصناعة محلية.

هل تعمد إيران إلى تسويف الوقت تحت غطاء المفاوضات والدبلوماسية، لشراء الوقت القليل اللازم لتجهيز ضربتها الصاعقة؟

لا يغيب مثل هذا الاحتمال عن أعين العارفين ببواطن المشهد الإيراني، وخصوصاً في ظل حالة الفوضى العالمية، والسيولة الجيوسياسية التي تضرب المشهد الدولي، بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وعدم وضوح الرؤية في قادم الأيام.

ينظر الإيرانيون إلى الرئيس الأميركي جو بايدن على أنه رجل الإمبراطورية الأميركية المريضة، فهو صاحب قرار الانسحاب الفوضوي من أفغانستان من جهة، والعاجز عن ردع القيصر بوتين، ورده عن مغامرته العسكرية الأخيرة من جانب آخر.

الخلاصة هي أنَّ الإيرانيين يرون رئيساً أميركياً بلا قدرة على القتال، ويتطلعون إلى انتقام شامل يبدأ من عند الصواريخ، ويصل عما قريب إلى الخط النووي الأحمر، فانظر ماذا ترى.

الشرق الأوسط

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