السادات في القرم!

سليمان جودة

لا تخلو أخبار الحرب الروسية على أوكرانيا من الحديث عن القرم يومًا بعد يوم، ويعرف الذين يتابعون أخبار هذه الحرب أن القرم هذه ليست سوى شبه جزيرة تطل على البحر الأسود الواقع إلى الجنوب من أوكرانيا، وأن الرئيس الروسي بوتين غزاها في ٢٠١٤ وفصلها عن الأراضي الأوكرانية، وأنه يريد الاعتراف بسيادة بلاده عليها كشرط من شروط وقف حربه على أوكرانيا!

وفى أيام الاتحاد السوفيتي السابق كانت أوكرانيا جزءًا من الاتحاد، وكانت القرم مكانًا مفضلًا للساسة السوفييت لقضاء الإجازات، وكان كل واحد منهم لا يجد غير القرم مقصدًا إذا فكر في قضاء إجازة مريحة بعيدًا عن هموم السياسة!

وكانت للقرم قصة طريفة مع الرئيس السادات في أيامه الأولى في الحكم، وبالذات في الفترة التي كان يستعد فيها لرفع عار الهزيمة التي لحقت بنا في ١٩٦٧!

وقتها كان السادات يراهن على السوفييت بشكل أساسي في الحصول على السلاح، وكانت له معهم جولات وجولات في هذا الاتجاه، ولكنه في لحظة من اللحظات بدأ يشعر بأن القادة السوفييت ليسوا بالدرجة الواجبة من الجدية في الموضوع!

وهو يتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيله في سيرته الذاتية «البحث عن الذات».. ومما يذكره أنه جاء عليه وقت في علاقته بالسوفييت كان كلما طلب الحديث تليفونيًا مع الرئيس السوفيتي، أو مع أحد من أصحاب القرار هناك، ردوا عليه وقالوا إن فلانًا الذى يطلب الحديث معه إنما يقضى إجازة في القرم!

ويعترف في سيرته بأن إحساسه وقتها أن الرد عليه بهذه الطريقة كان نوعًا من الهروب السياسي منه من جانب السوفييت، وأنهم في الحقيقة لم يكونوا في القرم يقضون إجازة كما كانوا يقولون، وقد حملها هو في نفسه ولم يشأ أن ينساها مدى حياته!

وفى مرحلة ما بعد نصر أكتوبر جاء تليفون من موسكو إلى مكتب الرئيس في القاهرة يقول إن الرئيس السوفيتي يريد التحدث مع الرئيس المصري، فطلب السادات من مكتبه إبلاغ المتصل بأن الرئيس يقضى إجازة في القرم!! وبالطبع فإن الروس فهموا «الرسالة» على الفور!

المصري اليوم

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