الصمود الخاسر

سمير عطاالله

تمتلئ صحف العالم بالتحليلات والدراسات والآراء حول حرب أوكرانيا. معظم هذه الكتابات حول تاريخ روسيا وأوكرانيا، وتلازمه وبداياته منذ مئات السنين، وحول عدد القتلى في مختلف المرات، ومنها ثمانية ملايين أوكراني في حالة واحدة.

يتحول هذا النوع من الكتابات إلى ظاهرة عامة من أجل فهم ما يجري الآن. لكن لا يدري المرء ما هي العلاقة بين الإمبراطورة كاثرين الكبرى وبين قرار فلاديمير بوتين بقصف أوكرانيا عام 2022، ولا أعتقد أن أي محلل في العالم توصل إلى سبب مقنع لشن الحرب والاجتياح وقصف المدن، وضرب الاقتصاد الروسي على نحو مريع، وعزل موسكو عزلة سياسية غير مسبوقة في ذروة الحرب الباردة. إلى أين يمكن أن يمضي بوتين في هذه الحرب، وكيف يمكن أن يخرج منها: ثمن الانتصار سوف يكون مرعباً، وثمن الهزيمة سوف يكون رهيباً. ومنذ الآن يمكن القول إن الرئيس الروسي خسر الحرب الإعلامية، وفقد الصورة الباهرة التي كان قد رسمها لنفسه في العالم. وأي انتصار سوف يكون عسكرياً ولا يطاق مدنياً، لأنه يعني ملايين البشر مباشرة على مدى أوروبا الشرقية.

بعد نحو أسبوعين على المشهد القتالي الهائل، لم يحقق بوتين شيئاً: جبهة تتدافع فيها الدبابات والمصفحات والسوخوي والركام والجثث وآلاف الأطفال، وجبهة سياسية دولية يتقدمها مجلس الأمن، ثم أوروبا، ثم زعماء العالم، أين يمكن البحث عن الانتصار؟ وكيف يمكن العودة إلى حالة طبيعية بين الروس والأوكرانيين؟ وماذا يحدث إذا خرج بوتين رابحاً، أي أخضع أوكرانيا، وماذا يحدث إذا خرج خاسراً، وكيف سيبدو رئيس روسيا وسيد الكرملين إزاء ممثل كوميدي سابق، اعتبر انتخابه نكتة فإذا هو نكسة للرجل القوي؟

أظهر الكرملين مدى إصابته عندما قفز فوراً إلى الحديث عن السلاح النووي. هذا موضوع في أقصى الخطورة، يحكى به عادة في نهاية الورطة لا في بدايتها. غير أن السيد لافروف كاره الأسارير المنفرجة، سارع إلى التلويح بالنووي، ليس في وجه أوكرانيا، لأن تسريبة نووية سلمية كافية لإبادتها، ولكن في وجه العالم أجمع. إذ لم يعد هناك شيء يمكن أن يسمى سلاحاً نووياً موضعياً، مهما كان غضب السيد لافروف، الوجه المعبر عن السياسة الروسية الخارجية.

الموجع هو السلاح الذي يمكن استخدامه. السوق المالية في موسكو لأطول فترة في تاريخها، والروبل خسر 30 في المائة من قيمته، والبنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة إلى 20 في المائة. كل حرب ذات اتجاهين. وكل خوف وكل خسارة. وما بين الروس والأوكرانيين ليس من يصمد أكثر، بل من يخسر أكثر كلما طال صموده.

الشرق الأوسط

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