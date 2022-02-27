روسيا ـ أوكرانيا: كلّ بعث إمبراطوريّ وهم مُكلف

حازم صاغية

ربّما جاز لمؤرّخ أن يؤرّخ الزمن الممتدّ من الحرب العالميّة الأولى حتّى اليوم بوصفه صراعاً على الإمبراطوريّة: تَفكّكها بنتيجة تلك الحرب ثمّ محاولات متواصلة لإعادة بنائها، محاولاتٌ كلّفت حروباً كثيرة ودماً ودماراً فادحين. حصل هذا في روسيا وفي أوروبا الوسطى وألمانيا واليابان، وبدرجة أقلّ في تركيّا. بعثُ الإمبراطوريّات البائدة كان دائماً وهماً مُكلفاً ينمّ عن مدى التعارض مع وجهة غالبة في الاجتماع السياسيّ كما في العلاقات الاقتصاديّة والتبادل الثقافيّ، وبالتالي عن عدم التقبّل لتلك الوجهة الصاعدة. الدولة – الأمّة ثمّ الديمقراطيّة كانتا، ولا تزالان، الخصم المعلن لمحاولات البعث تلك.

هكذا اكتسب بعثيّو العالم الإمبراطوريّون عدداً من المواصفات:

– تغليب الماضي «المجيد» على الحاضر «الرديء». الماضي معهم لا يمضي.

– وتغليب غير الأوروبيّ على الأوروبيّ، لا بالمعنى الجغرافيّ حصراً، بل بالمعنى الذي يربط الأوروبيّة، ثمّ الأوروبيّة – الأميركيّة، بالديمقراطيّة.

– كذلك تغليب القوّة على خيارات الشعوب الحرّة في السياسات الخارجيّة، والاستبداد على النظام الديمقراطيّ في السياسات الداخليّة.

المواصفات في مجموعها تجعل أصحابها رجعيّين وماضويّين ومتوحّشين.

مؤخّراً، بغزوه أوكرانيا، أعلن فلاديمير بوتين نفسه البعثيّ الأوّل في العالم، وبالتالي أكبر قادة الثورة العالميّة المضادّة لثورات 1989 التي حرّرت عدّة شعوب من رابطة العبوديّة السوفياتيّة بُعيد انهيار الاتّحاد السوفياتيّ نفسه، وأعطتها دولاً حرّة ومستقلّة.

اصطباغ بعث الإمبراطوريّة بمناهضة الثورة جاء بالغ الصراحة والدلالات: ردّاً على التحوّل الهائل الذي أنجزته «الثورات الملوّنة» بجعلها الثورة مفهوماً مدنيّاً ومتمدّناً، أعيد الاعتبار إلى العنف وعلاقات القوّة العارية. وردّاً على «المجتمع المدنيّ» وتنظيماته، رُفع عالياً «المجتمع العسكريّ»، ثمّ ردّاً على تمتّع الدول الصغرى بسياداتها وحرّيّاتها، أعلن، بوحشيّة قصوى، أنّ السيادة والحرّيّة حكران على الإمبراطوريّة حتّى لو كانت مشروعاً مُتَخيّلَاً.

ولا يصعب عَدّ العلامات التي ترسم طبيعة المحاولة البوتينيّة. فبعد تمارين أوّليّة في استعادة اتّحاد سوفياتيّ لم يقتصد بوتين في التفجّع عليه (جورجيا 2008 وأوكرانيا 2014 وسوريّا 2015 استكمالاً للهيبة الامبراطوريّة ومدّاً لنطاقها)، جدّدت موسكو رفضها «توجّه الناتو شرقاً» من دون أن تتوقّف لحظةً أمام رغبة شعوب الشرق في التوجّه غرباً، كما ركّزت على أوضاع الروس خارج روسيا بمعنى يشابه تركيز النازيّين على «الاضطهاد» الذي تتعرّض له الأقلّية الألمانيّة في السودِتنلاند الحدوديّة، والذي كان تمهيدهم لغزو تشيكوسلوفاكيا. هذه السياسة الحربيّة رتّبت كلفة باهظة على الأوضاع الاقتصاديّة للروس الذين ما زال اقتصادهم يقوم على تصدير الموادّ الأوّليّة، لكنّ البشر، كما نعلم، لا أكثر من وقود لنار المشروع الإمبراطوريّ.

أمّا المناخ الداخليّ والخارجيّ لحرب بوتين الذي حوّل «الأوراسيّة» و«التلاحم من لشبونه إلى فلاديفوستك» نكتةً سمجة لنزعة استبداد آسيويّ صرف، فنراه في المعطيات التالية: أوروبا كلّها ضدّ بوتين، وهو ضدّها كلّها، يهدّدها بالسلاح النوويّ. حليفه الأكبر هو الصين، وحلفاؤه الأصغر هم بشّار الأسد وتابعوه اللبنانيّون والفلسطينيّون. الاحتجاج على الحروب ممنوع في موسكو وسان بطرسبورغ، والنشطاء الذين تظاهروا احتجاجاً سيقوا إلى الزنازين (قارن بالتظاهرات في أميركا ضدّ حرب فيتنام، وببريطانيا ضدّ حرب العراق، وبإسرائيل ضدّ حرب لبنان…). ودائماً لا يفوتنا أنّنا نتحدّث عن نظام يحكمه، منذ 2000، شخص واحد، مباشرةً أو مداورة، شخصٌ باتت التعديلات الدستوريّة تتيح له البقاء في الرئاسة حتّى 2036.

والحال أنّ بوتين الذي استعار من القاموس السوفياتيّ القديم تعبير «الجمهوريّتين الشعبيّتين» في وصف انفصاليّي دونيتسك ولوغانسك، تؤرّقه وراثة الاتّحاد السوفياتيّ كمفهوم حربيّ أوّلاً، مفهومٍ لأجله بُنيت «الاشتراكيّة في بلد واحد»، وصارت وظيفة شيوعيّي العالم الدفاع عنه، ولأجله غُزيت هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا وكادت تُغزى بولندا، ومن أجل مصالحه كان يُضحّى بأحزاب شيوعيّة كاليونانيّ في أوروبا والعراقيّ في الشرق الأوسط…

يبقى أنّ واحداً من الأسباب التي مهّدت للبوتينيّة أنّ السوفياتيّة كمفهوم حربيّ لم تُراجَع بالنقديّة التي روجعت فيها الفاشيّة بعد الحرب العالميّة الثانية. فالذين شاؤوا أن يبقوا «يساريّين»، وانتهى معظمهم بوتينيّين، مرّوا على تلك التجربة مرور الكرام أو اعتبروا أنّ التنصّل منها تحصيل حاصل لا يستحقّ الإشارة. هكذا استمرّ نظام قِيم قديم ومتجهّم مدارُه القوّة والعدوان. وكم هو بائس، وكإحدى نتائج ذاك النظام، أن يبدو للبعض ماضي فولوديمير زيلينسكي كممثّل كوميديّ أشدّ فضائحيّة من ماضي بوتين كضابط في مخابرات الامبراطوريّة السوفياتيّة.

لقد ظهرت مؤخّراً أصوات مُحقّة تقول إنّ العقوبات التي تُفرض اليوم على بوتين وروسياه كان ينبغي أن تُفرض بالحجم نفسه بعد غزو جورجيا في 2008، أو بعد الغزو الأوّل لأوكرانيا قبل ثماني سنوات، أو مع غزو سوريّا قبل سبع سنوات. هذا لم يحصل، متيحاً للوهم الإمبراطوريّ المكلف أن يمضي في طريقه غير عابئ بشيء. أغلب الظنّ أنّ المجتمعات الديمقراطيّة، التي صُدمت بالغزو الأخير، سوف تباشر المراجعة لكثير من خرافات المرحلة السابقة في ما خصّ التعامل مع البعث الإمبراطوريّ، وأكبر تلك الخرافات عدم التدخّل دعماً للحرّيّة أو ردعاً لجزّاريها.

الشرق الأوسط

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