سليمان جودة

أعتقد أن كل واحد هنا وفى العالم مستعد لأن يتفهم دوافع الانتفاضة الأمريكية في مواجهة دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، ولكن بشرط أن يفهم ما المعيار في هذه الانتفاضة قياسًا على ما كان قبلها من حلقات؟

هل المعيار أن الولايات المتحدة- التي رفضت وجود الصواريخ السوفييتية على أرض كوبا الواقعة على بُعد ٩٠ ميلًا من حدودها في ١٩٦٢- هي نفسها التي ترفض التسليم بهذا الحق للرئيس الروسي بوتين ٢٠٢٢، وهو يجد سلاحها وسلاح الدول الأوروبية من ورائها مُصوَّبًا إليه على الحدود المباشرة لبلاده؟

أم المعيار أن الولايات المتحدة- التي احتلت العراق، ودمّرت موارده، وسرّحت جيشه، وزرعت الطائفية في أرضه- هي نفسها التي ترفض الاحتلال الروسي لأرض أوكرانيا؟

نذكر أن واشنطن دخلت العراق دون سند من قانون دولي ولا غير دولي، واصطنع وزير خارجيتها وقتها، كولن باول، ما قال إنه مبررات الغزو الأمريكي، وتكلم في الأمم المتحدة عن امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل، وعن أنها جاءت باليورانيوم وغير اليورانيوم من النيجر لتصنيع هذه الأسلحة، ثم اعترف «باول» لاحقًا دون خجل بأنه قد جرى تضليله في الموضوع!

اعترف هو دون حياء، ولكن بعد ماذا؟! بعد أن مات مليون عراقي في الغزو والحصار الاقتصادي السابق على الغزو، وبعد أن أصبح العراقيون لا يجدون الكهرباء في بلد اشتهر بأنه يملك الأرض الخصبة، والماء العذب الذى يجرى في نهرين، والنفط المتدفق بغزارة في باطن مساحته الممتدة!

أم المعيار هو هؤلاء الفلسطينيون اللاجئون والمُشرَّدون بالملايين في كل أرض، والغرباء بملايين أكثر في أرضهم المحتلة، والعاجزون عن الحصول على حق إقامة دولة مستقلة فوق أرض آباء وأجداد لهم؟! هل هذا هو المعيار؟! وإذا كان هو المعيار حقًا، فهل الاحتلال في أوكرانيا حرام، وفى العراق وفلسطين حلال؟

هذه المعايير غير العادلة التي تُحلل ما لها وتُحرم ما لغيرها تجعل حديث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفض احتلال أوكرانيا حديثًا يفتقد المصداقية!

المصري اليوم

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