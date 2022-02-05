دعوة من عمرو موسى!

سليمان جودة

مشروع الجمهورية الجديدة الذى يجرى تداوله والحديث عنه منذ فترة، كان محورًا للحديث في لقاء دعا إليه نادى السيارات وتكلم فيه عمرو موسى!

وقد جاء حديث الأمين العام الأسبق للجامعة العربية إيجابيًا في شكله ومضمونه، فلم ينتقد المشروع لمجرد الرغبة في الانتقاد، ولكنه حاول تطويره قدر ما يستطيع، لعل الأهداف المرجوة من ورائه تتحقق في النهاية، وتنشأ عنه دولة أو جمهورية جديدة تختلف في ملامحها على حد تعبيره عن: إرثنا الثقيل!

أما أول خطوة في تطوير مشروع الدولة أو الجمهورية الجديدة، فهي في تقديره أن يكون مشروعًا شاملًا بحيث يضم البشر مع الحجر في حزمة واحدة!

ومن ناحيتي فلقد كنت أحوم حول هذا الطرح الذى يطرحه موسى، عندما أشرت إلى مشروع الجمهورية الجديدة في هذا المكان قبل أسابيع، فكان مما قلته وقتها أنه ربما يكون مناسبًا أن نربط بين الجمهورية الجديدة كمشروع سياسي شامل، وبين أولويات الفترة الرئاسية الثانية التي جرى الإعلان عنها على لسان الرئيس في ٢٠١٨، وهى أولويات ثلاثة كانت كالتالي: الصحة، والتعليم، والثقافة!

ولكن عمرو موسى يذهب بالمشروع لمدى أبعد، ويرى أنه لا بد من تحويله إلى مشروع وطني جامع بما يجعله محل حماس كل مواطن، وموضع ارتباط كل همة في البلد، وأرضًا مشتركة تلتقى فوقها كل الجهود الوطنية المخلصة.. ولا يجعله كذلك إلا شموليته التي عليها أن تتسع للبشر والحجر في ملعبه، كمشروع شديد الطموح يخاطب المستقبل أكثر مما يخاطب أي شيء آخر!

وهناك بُعد آخر في الموضوع لا يقل أهمية عن الشمولية في المشروع.. هذا البُعد هو أن تتوفر لمشروع الدولة أو الجمهورية الجديدة أسباب القوة التي يستطيع بها التغلب على جنوح البيروقراطية المصرية المعهود إلى تعويق كل تطوير أو تغيير!

وفى ظن الرجل فإن ذلك كله لن يكون ممكنًا، إلا إذا تفاعلت النخبة المصرية مع مشروع الدولة أو الجمهورية الجديدة بالشكل الكافي.. فهذا وحده هو الذى سيجعل الجماهير تؤيد المشروع وتنجذب إليه عن وعى، وعن فهم، وعن استيعاب وتقدير.. إنها دعوة يُطلقها عمرو موسى إلى النخبة وإلى السلطة معًا.. وهى دعوة تنطوي على قدر من التفاعل مع المشروع المطروح منذ فترة، لم يحدث أن تفاعل به أحد في وزن موسى مع الموضوع من قبل.

المصري اليوم

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