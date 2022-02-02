وصية غاغارين!

سليمان جودة

في مثل هذه الأيام من ٦٠ سنة زار يورى غاغارين، رائد الفضاء الروسي، قاهرة المعز، حيث استقبله الرئيس جمال عبدالناصر ومنحه قلادة النيل أعلى وسام في مصر!

ولم تشأ وزارة الثقافة الروسية أن تترك هذه المناسبة تمر دون الاحتفال بها في العاصمة موسكو، فأقامت معرضًا عن زيارته إلى بلدنا تحت هذا العنوان: «سبعة أيام في أرض الأهرامات».. وقد وجدها المتحف الذى يحمل اسم رائد الفضاء الشهير في روسيا فرصة سانحة، فدعا سفيرنا هناك، نزيه النجاري، الذى ألقى كلمة مهمة عن زيارة غاغارين إلى القاهرة!

وحين طالعتُ الكلمة التي ألقاها السفير النجاري استوقفني فيها حديثه عن أن صعود غاغارين إلى الفضاء لم يكن فقط تعبيرًا عن التنافس المحموم وقتها في الفضاء الخارجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ولكن صعوده كان تعبيرًا في الأساس عما يمكن أن يفعله الإنسان وينجزه إذا ما تسلح بشيئين اثنين: الإرادة.. ومعها العلم!

كان رائد الفضاء الروسي قد صعد إلى الفضاء يوم ١٢ إبريل ١٩٦١، وكانت رحلته هي الأولى من نوعها في العالم، وكانت هي الرحلة التي سجلت تفوق موسكو على واشنطن في الفضاء الخارجي.. ولكن يبدو أن العاصمة الأمريكية كانت تراقب الرحلة ولسان حالها يقول إن العبرة في السباق بين العاصمتين هي بالخواتيم، وإن السباق بينهما لاتزال فيه جولات أخرى! فهل هذا هو ما حدث عند اختفاء الاتحاد السوفيتي ديسمبر ١٩٩١؟! ربما.. ولكن الرئيس الروسي بوتين لا ينسى ذلك في كل خطوة يخطوها، من أول قراره في اتجاه القرم ٢٠١٤، إلى تحفزه إزاء أوكرانيا هذه الأيام!

ومن الغريب أن رائد الفضاء الروسي عاد سالمًا من رحلته، ليلقى مصرعه في حادث طائرة تدريب عام ١٩٦٨ مع مساعده الذى كان يرافقه عليها!

والأغرب أن زوجته عثرت في أوراقه على خطاب كان قد كتبه إليها يوم صعوده إلى الفضاء، وكان خطابًا أقرب إلى الوصية منه إلى أي شيء آخر، وكان فيما يبدو قد راح يتوقع قبل رحلته أنه لن يعود منها، فإذا به يرجع ويعيش بعدها سبع سنوات!

كان يوصيها بشيء واحد هو أن تتلقى طفلتاه اللتان أنجبهما منها أفضل تعليم ممكن.. كان يدرك بالطبع أن التعليم الجيد هو الذى طار به إلى الفضاء، وكان يريد أن يقدم هذا النوع من التعليم للطفلتين.. وكان يقول في وصيته إن هذا التعليم هو أصل أي إنجاز على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول بالتالي!

المصري اليوم

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