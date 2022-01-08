صيني للمرة الأولى!

سليمان جودة

القرار الذي اتخذته الصين قبل ساعات، وأعلنه وزير خارجيتها وانج يي خلال زيارته إلى كينيا، ينقل تواجدها في القارة السمراء من مربع إلى مربع آخر، وينتقل بالمنافسة بينها وبين الولايات المتحدة على أرض القارة من خانة إلى خانة أخرى! وهو قرار يخصنا في جانب منه كما سوف يتبين لنا، ويخص شرق إفريقيا كله لا منطقة القرن الإفريقي في حدودها!

فالوزير وانج قال إن بلاده قررت تعيين مبعوث لها في منطقة القرن، وإنها ستدعو إلى مؤتمر من أجل السلام في هذه المنطقة من العالم! أما منطقة القرن الإفريقي فهي المنطقة الواقعة جنوب شرق إفريقيا، وتضم الصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وإريتريا، وكينيا، وتنزانيا، وتأخذ شكل قرن حيوان على الخريطة!

وأما لماذا ينقل القرار وجود الصين هنا من مربع إلى مربع، فلأن هذه هي المرة الأولى التي يكون لها مبعوث دولي إلى إفريقيا، وبالذات إلى شرقها الذى يتفجر بالصراع بسبب سد النهضة الإثيوبي، وبسبب الحرب الأهلية الدائرة داخل إثيوبيا نفسها، بين قوات إقليم تجراي والقوات الحكومية!

ولم يشأ الوزير الصيني أن يسمى مبعوث بلاده، ولكن من الواضح أن هذا المبعوث عندما يبدأ عمله سيدخل في منافسة مع المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، الذى جرى تعيينه قبل عام تقريبًا، والذى ظل يروح ويجئ في منطقة القرن الإفريقي مرة، وفى الشرق الإفريقي كله مرة ثانية، دون نتيجة من أي نوع، لا على مستوى ملف السد، ولا على مستوى حرب تجراي!

فهل يستطيع المبعوث الصيني الذى لا نعرف اسمه أن يحرك شيئًا في المنطقة؟! وهل يمكنه أن يصل بمفاوضات السد المجمدة من ستة أشهر تقريبًا، إلى ما يقنع حكومة آبى أحمد في آدي أبابا، بأن حصة مصر والسودان في مياه النيل قضية عادلة؟

هذا ما سوف تقوله التجربة العملية عندما يبدأ مبعوث الصين عمله.. وهذا ما سوف يثبت ما إذا كان الصينيون أقدر من الأمريكيين في قضية ساخنة مثل قضية السد، أم أن المبعوث الجديد سيروح ويجئ وفقط، وسيظل يدير القضية ولا يحلها كما فعل فيلتمان؟

تجربة المنطقة كلها، لا منطقة القرن الإفريقي وحدها، مع المبعوثين الدوليين ليست تجربة جيدة، ولم يحدث من قبل أن استطاع مبعوث منهم حل شيء فيها، ولكن لأنه المبعوث الصيني الأول من نوعه فربما يختلف.. وربما يحل ولا يظل يدير.

المصري اليوم

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