سليمان جودة

إذا كانت الدولة تفكر في الاكتفاء بزراعة الأشجار المثمرة، والتوقف عن زراعة أشجار الزينة، فعليها أن تراجع نفسها سريعًا، وسوف تكتشف أن هذا التوجه من جانبها ليس ممكنًا ولا يجوز!

ليس ممكنًا ولا يجوز.. لأن شرم الشيخ، التي تتهيأ لاستقبال قمة المناخ العالمية في نوفمبر المقبل، لا يمكن أن تستقبل ضيوفها القادمين من أنحاء العالم، بينما القاهرة تقرر زراعة الأشجار المثمرة وتمنع أشجار الزينة، التي هي الأصل في أي توازن بيئي عندنا وفى العالم.. لا الأشجار المثمرة أبدًا!

ليس ممكنًا ولا يجوز.. لأن أشجار الزينة هي التي تصد الرياح المُتربة عن المناطق العمرانية، وهي التي تعمل على تماسك التربة في شواطئ المجاري المائية والقنوات والترع، وهي التي تحفظ البيئة وتعزز مناعتها.. لا الأشجار المثمرة على الإطلاق!

ليس ممكنًا ولا يجوز.. لأن أشجار الزينة لا تحتاج إلى ري دوري منتظم، ولا إلى سماد في مواسم محددة، ولا إلى عمال للرعاية والحراسة، ولا إلى شيء من الجهد الذى تحتاجه الأشجار المثمرة! ثم بعد ذلك تعطينا ما لا تعطينا إياه الأشجار المثمرة!

ليس ممكنًا ولا يجوز.. لأن لدينا من أشجار الزينة ثروة كبيرة من أيام أسرة محمد على باشا، وبالذات من أيام الخديوي إسماعيل، الذى استقدم أشجارًا للكافور تعيش قرنًا وقرنين من الزمان.. وهكذا الحال في بقية هذا النوع من الأشجار التي تعمر لأزمان طويلة.. بينما العكس تمامًا نجده في الأشجار المثمرة التي لا تعمر بطبيعتها، والتي تتساقط أوراقها في الكثير من أوقات السنة، والتي لا تفيد البيئة والصحة العامة بواحد على عشرة من الفائدة التي تحصل عليها أجسامنا من أشجار الزينة!

ليس ممكنًا ولا يجوز.. لأن الطيور التي تحفظ التوازن البيئي تجد مكانها أعلى أشجار الزينة، وتعيش فوقها، وتبيت على فروعها.. لا على الأشجار المثمرة بأي حال!

ليس ممكنًا ولا يجوز.. لأن البيئة في أنحاء الدنيا تعنى أول ما تعنى أشجار الزينة وحدها ولا تعنى غيرها. وفى غير وجودها لا وجود لبيئة تحفظ على الإنسان شيئًا من صحته النفسية وغير النفسية.. والأشجار المثمرة في المقابل لا وجود لها في هذا الباب ولا محل لها من الإعراب! كل شيء يدعونا إلى التمسك بأشجار الزينة لا التفريط فيها لأنها تعنى حياتنا في الأساس!

المصري اليوم

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