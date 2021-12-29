شماتة في هاني شاكر!

سليمان جودة

يواجه الفنان الكبير هاني شاكر حالة من الشماتة هذه الأيام، لا لشيء إلا لأن البرلمان رفض تمرير مشروع قانون كانت النقابات الفنية قد أرادت به دفع القبح في الفن عن الناس!

يواجه الفنان الكبير هذه الحالة بتنويعات مختلفة، وأشعر من ناحيتي بالإشفاق الشديد على هذا الفنان شديد الإحساس.. ثم أشعر بمدى حزنه وهو يرى المجتمع ينتحر فنيًا، فإذا جاء ليمارس مسؤوليته نقيبًا قيل له ما معناه إن عليه أن يبتعد وأن يترك المجتمع ينتحر براحته!

ولابد أنه راح من جانبه يتابع تنويعات حالة الشماتة ولسان حاله يقول: إذا كان القبح في الفن له رصيد إلى هذا الحد في مجتمعنا، فلله الأمر من قبل ومن بعد.. وإذا كان للقبح مدافعون أقوياء إلى هذه الدرجة فلا بأس.. لا بأس.. وليهنأ المجتمع بقبحه، ثم ليهنأ القبح بمجتمعه.. فليهنأ الاثنان ببعضهما البعض على طريقة عميد الأدب طه حسين الذى وصف رجلًا فقال: «هذا رجل رضى عن جهله ورضى جهله عنه!».

عندما بدأ هاني شاكر معركته ضد القبح الذى ينهش الذوق العام بلا رحمة، فإنه كان يتوقع أن يجد مساندة من الجميع، وأن يصادف عونًا على كل جبهة، وأن تمتد إليه كل الأيادي بالمساعدة في كل ركن.. كان يتوقع احتشادًا في وجه اللا فن، وفى مواجهة اللا ذوق، وإزاء اللا إحساس.. كان في البداية يتوقع هذا كله ولا يخامره شك فيه.. ولكنه فوجئ بالعكس.. فوجئ ليس فقط بأن المجتمع يعلن رضاه عن الفن القبيح، وليس فقط بأن الفن القبيح يعلن رضاه عن المجتمع، وإنما فوجئ بأن هذه الحالة لها مدافعوها الذين لا يجدون فيها أي غرابة، ولا يجدون في إقبال المجتمع على القبح في الفن أي خطر!

لا بأس.. فليستهلك المجتمع من الفن القبيح ما يُحب، ولتتشبع ذائقة المجتمع من القبح الفني ما تشاء.. فالقصة في النهاية هي اختيار! ولكن.. إذا كان اختيارًا كهذا لا يجد أحدًا يغار على الذوق العام في بلد بكامله، وإذا كان اختيارًا كهذا يجد تشجيعًا وترحيبًا وتحريضًا، فإنه كنقيب مسؤول قد أبرأ ذمته، وقال كلمته، ولم يُقصّر في القيام بما رآه واجبًا لا يجوز التقصير فيه!

كان يتوقع ألا يهنأ مسؤول في البلد بالنوم وهو يرى أن هذا هو الفن الذى يستهلكه الناس، لأنه فن لا ينتج إنسانًا سويًا على كل المستويات بأي حال.. وإذا خلا البلد من الإنسان السوىّ كعاقبة من عواقب استهلاك هذا القبح، فماذا يا رب يتبقى فيه؟

أقول للفنان النقيب: لا تحزن، ولا تبتئس.. فالقبح في الفن رضى عن المجتمع، والمجتمع رضى عن القبح في الفن.. وهذه حالة في حاجة إلى طبيب، لا إلى نقيب!

المصري اليوم

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