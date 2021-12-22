ما يحدث في لندن!

سليمان جودة

كل الذين تابعوا زيارة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، إلى مصر مؤخراً، يعرفون أنها كانت زيارة ناجحة، وأنها كانت تتويجاً لخطوات طويلة جرت بين القاهرة ولندن! كانت ناجحة بامتياز، لولا ذلك العرض المسرحي العجيب الذى رأته قرينة الأمير.. فلم يكن هذا أبداً هو الفن المصري الذى ندعوَ زوجة ملك المستقبل في بريطانيا إلى رؤيته.. ولكن هذا موضوع آخر!

وبمثل ما تابعت وزارات وأجهزة الدولة المعنية زيارة الأمير في وقتها، فإنها مدعوة إلى متابعة ما يجرى في عاصمة الضباب هذه الأيام، ومدعوة أكثر إلى أن تكون جاهزة للتعامل ليس فقط مع ما يجرى من تطورات، ولكن مع ما يمكن أن يأتي بعدها من عواقب! وإذا كانت زيارة الأمير قد جاءت بمثابة ختام المسك مع سفيرنا السابق طارق عادل، فالتطورات الجديدة تضع أعباءً مضافة على كاهل سفيرنا الجديد شريف كامل!

إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، يبدو في كل صباح وكأنه جالس على كف عفريت، وإذا سارت الأمور معه كما تسير حالياً، فليس من المستبعد أن نستيقظ ذات صباح قريب على رجل آخر يجلس في مكانه في ١٠ داوينني ستريت حيث المقر العتيد لرئاسة الحكومة!

فهو تارةً يتعرض لما يشبه التمرد داخل حزب المحافظين الذى يحكم باسمه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، فنجده على موعد مع كثيرين من أعضاء الحزب يثورون عليه وينفضون من حوله، ثم يتركونه وحيداً من مواجهة أعاصير سياسية لا أول لها ولا آخر!

وهو تارةً ثانية يصحوَ على نبأ عاجل يقول إن حزبه قد خسر انتخابات فرعية في دائرة من دوائر شمال البلاد.. هذه الدائرة كانت معقلاً للمحافظين دون سواهم على مدى عشرات السنين.. وهذه دلالة سياسية لا يغيب معناها عنه، ولا يجب أن تغيب عنا نحن هنا من حيث تداعيات عدم وجوده هو وحزبه في الحكم!

وهو تارةً ثالثة لا يكاد يفيق مما يتلقاها من ضربات قاسية على رأسه، حتى يأتيه خبر استقالة ديفيد فروست، وزير البريكات في حكومته، بكل ما في ذلك من دلالات سياسية لها أكثر من معنى!

كل هذا كوم.. وما حدث في دائرة شمال البلاد كوم آخر.. فالفائز فيها لم يكن من حزب العمال، المنافس القوى والتقليدي لحزب المحافظين، ولكنه كان من حزب الديمقراطيين الأحرار الذى يأتي بعدهما في أي ترتيب.. فهل من الوارد أن يكون بديل جونسون من هذا الحزب؟! ما حدث في الدائرة إياها يقول إن هذا وارد ومحتمل.. وهذا ما قصدته عندما دعوت إلى أن نكون جاهزين لمثل هذا الاحتمال.. لقد تحسنت العلاقة بين البلدين من خلال حزب المحافظين تحديداً، ولابد أن يكون مجيء الديمقراطيين الأحرار أو غيرهم إلى الحكم، اتصالاً في هذه العلاقة بطبيعتها الحالية لا انقطاعاً فيها.. هذا ما قصدته، وهذا ما أنبه له، وهذا ما أدعوَ إليه، راجياً أن نتابع ما يدور في بريطانيا بعناية، واستعداد، واهتمام!

المصري اليوم

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