الساحر محمد صلاح

سمير عطا الله

قال الزميل عماد الدين أديب، أثناء تكريمه في نادي دبي للإعلام، أن الخلاف الوحيد بينه وبين شقيقه عمرو، كان حول الأهلي والزمالك. ولا مصالحة. وبالتأكيد ليس شواذ القاعدة. فالهوس الكروي في مصر وفي السعودية والكويت وبلدان كثيرة أخرى، يتخذ أشكالاً حماسية لا يفقهها الذين مثلي يفتقرون إلى الولع الرياضي، خصوصاً كرة القدم.

توفيق الحكيم رأى في الكرة عدواً له وللأدب، وقال جملته الشهيرة «انتهى عصر القلم وبدأ عصر لاعبي كرة القدم». وهو قول خاطئ من رجل عبقري. فالمحاضرة الأدبية قد تجتذب نحو ألف شخص في أقصى تقدير بينما تجتذب بعض المباريات عشرات الآلاف من الناس إلى الملاعب، والملايين إلى المشاهدة التلفزيونية. ويتعلق هواة الكرة بنجومهم أكثر من نجوم الفن أو الأدب. ويدر هؤلاء الثروات على أنفسهم وعلى نواديهم وعلى هذه الصناعة بصورة عامة. ولو كان الحكيم لا يزال حياً لترك الأدب والفكر وحماره، واختار شهرة القدم وملايينها بدل التقتير الذي عاش فيه والبخل الذي قيل أنه تسبب في انتحار ابنه.

أتابع بمتعة «كأس العرب» في قطر، من دون أن أكون مشجعاً لأحد، إلاّ أنني في السنوات الماضية أتابع بمحبة شديدة الساحر المصري محمد صلاح، وأرى في شخصيته مكسباً عربياً إنسانياً لا مكسباً رياضياً فقط. ويردف محمد صلاح البراعة الكروية الفائقة بأعلى مستوى من «الروح الرياضية» وأعمال الخير المذهلة وابتسامة دائمة توسع له في قلوب المعجبين حول العالم.

هذا الجانب فيه هو ثلاثة أرباع سره، وكان زيدان زيدان لاعباً عالمياً كبيراً، لكنه كان خشن الشخصية ولا صفة فيه من صفات محمد صلاح. وقد بقيت له صورة في عالم الرياضة، طغت على كل صورة أخرى، يوم نطح برأسه لاعباً إيطالياً في صدره وأوقعه أرضاً. وبعدها انصرف زيدان إلى التدريب، ولا أدري إن كان النطح بين الدروس.

يتبرع محمد صلاح بالملايين لبلده وبلدته في مصر ولقضايا كثيرة أخرى. وقد أعطى الإسلام في أوروبا صورة تحببية جعلت الكثيرين يطلقون على مواليدهم الجدد اسم «محمد صلاح». ومعروف عنه تدينه وتقواه. وقد أطلق على إحدى ابنتيه اسم «مكة». وإذا ما انصرف إلى التدريب ذات يوم، فالأرجح أن درسه الأول سوف يكون ابتسم. الثاني، لا تنطح.

الشرق الأوسط

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