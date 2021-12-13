آخر ورقة في دبي!

سليمان جودة

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبي، أن حكومته أصبحت أول حكومة لا ورقية في العالم، وأن ذلك تم حسب برنامج عمل استغرق أربع سنوات على خمس مراحل!

على حد تعبير ولى العهد، فإن هذه الخطوة ستوفر على الحكومة ٣٣٦ مليون ورقة، و١٤ مليون ساعة عمل، ومليارًا و٣٠٠ مليون درهم.. والمعنى أن كل متعامل مع حكومة دبى لن يحتاج لقضاء مصالحه بعد اليوم إلى ورق يتداوله بينه وبين حكومة الشيخ محمد بن راشد!

والطريف أن هذا الإعلان من جانب الحكومة لن يمنع المتعامل معها من طباعة أوراق معاملاته إذا أحب، وسوف يكون ذلك من قبيل إتاحة كل الخيارات أمام المتعاملين، حتى ولو كانت التعاملات الورقية قد صارت هي خيار الحكومة المعلن!

وكان الشيخ سيف بن زايد، وزير الداخلية الإماراتي، قد أعلن، قبل عامين، في واحد من مؤتمرات القمة الحكومية التي تنعقد في دبى سنويًا، أن آخر برميل بترول يخرج من آبار النفط الإماراتية سيكون بعد خمسين سنة، وأن الإمارات تهيئ نفسها لذلك وتستعد له ببدائل متنوعة! فكأنهم قد تهيأوا لعصر الورق قبل مجيئه بأربع سنوات، بمثل ما يتهيؤون لعصر ما بعد النفط قبل أن يأتي بنصف القرن!

ولا تعرف ما إحساس المواطن وهو يدخل عصر الورق، سواء على مستوانا هنا في العاصمة الإدارية في مرحلة مقبلة، أو على مستوى دبى في هذه الخطوة المحسوبة من جانبها! فلقد عشنا التعاملات الورقية باعتبارها جزءًا من ثقافة نتوارثها، قبل أن تكون ملمحًا من ملامح تعاملات يومية نتداولها فيما بيننا.. وهذا هو البُعد المهم في الموضوع!

أذكر أنى كنت قد نشرت كتابًا في دار نشر حكومية، قبل سنوات، وعندما توجهت إليها لصرف مستحقاتي كمؤلف لديها، فإنني احتجت إلى توقيعات ١٦ موظفًا كانت الأوراق تدور فيما بينهم وأنا أدور وراءها.. وأذكر أنى بدأت يومها أُحصى عدد الموظفين المُوقِّعين بيني وبين نفسى بعد أن زاد عددهم على الأربعة.. فوصل العدد إلى ما وصل إليه!

وبالطبع استهلك ذلك يومًا على بعضه من أيام العمل، فضلًا عن الجهد من جانبي ومن جانب كل موظف مررت عليه لإنهاء الأوراق.. وحين تضع هذه اللقطة إلى جوار اللقطة التي أعلنت حكومة دبى فيها بدء عصر الورق في تعاملات المواطن أو حتى الوافد معها، فهذا سيكشف لك إلى أي مدى يذهب عصر الذكاء الاصطناعي بالناس!

المصري اليوم

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