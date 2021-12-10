بعكس ما نصح كيسنجر!

سليمان جودة

ليست هذه هي المرة الأولى التي يجئ فيها إلى منطقتنا جيفري فيلتمان، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة القرن الإفريقي التي تقع شرق القارة السمراء.. فلقد جاء من قبل ساعيًا إلى حل موضوع سد النهضة، وزار القاهرة، والخرطوم، وأديس أبابا، ثم غادر ليبقى الموضوع على حاله إلى الآن!

هذه المرة يأتي فيلتمان تحت عنوان مختلف هو «إنهاء الصراع في إثيوبيا» ويزور ثلاث دول هي: مصر والإمارات وتركيا!

ولا تعرف ما هي علاقة تركيا بهذا الصراع الدائر داخل إثيوبيا، بين أبى أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، وبين أبناء إقليم تجراي الثائرين عليه، والمصممين على إسقاطه؟! ولكن وجود أنقرة على خريطة الزيارة بالنسبة للمبعوث الأمريكي يكشف في أحد جوانبه عن مدى تداخل الأتراك في ملفات المنطقة كلها!

والسؤال هو: هل ستختلف زيارته هذه المرة عن المرات السابقة من حيث نتيجتها، أم أنه سيزور عواصم الدول الثلاث ثم يرحل، بينما ما جاء من أجله كما هو، وربما أشد اشتعالًا؟

أعتقد أن اختلاف زيارته هذه عما سبقها سيتوقف على شيئان اثنان، أحدهما أن يتخلى وهو يزور المنطقة عن الطريقة التي أسس لها هنري كيسنجر في السياسة الأمريكية عند التعامل مع القضايا الدولية!

لقد أسس كيسنجر لمدرسة تنصح بإدارة الأزمة.. أي أزمة.. بديلًا عن حلها، وإطالة أمدها بدلًا من تناولها بعزم وحسم، وصولًا في النهاية إلى إرهاق أطرافها كلها.. وتكون النتيجة هي بقاء بلاده مسيطرة على خيوط الأزمة وتحريكها على الدوام، ليس بهدف الحل ولكن بغرض إبقائها حية! هذه طريقة شيطانية وضع أساسها كيسنجر، واعتمدتها إدارات بلاده المتعاقبة من بعد إدارة نيكسون التي خدم هو فيها، وصارت وكأنها دستور يحكم الحركة الأمريكية بين أطراف أي أزمة كبيرة تنشب في أي مكان من العالم!

والشيء الثاني الذى سيتوقف عليه اختلاف هذه الزيارة عما قبلها، هو انتباه المبعوث الأمريكي إلى أن الصراع الذى يجب أن يبحث فيه عن حل، هو صراع أوسع في الحقيقة من حدود ما هو دائر داخل إثيوبيا.. صراع واصل وممتد إلى منطقة شرق إفريقيا كلها بسبب ملف السد.. وليس من الممكن أن تتعامل إدارة بادين من خلال مبعوثها مع صراع أضيق داخل إثيوبيا، وتتجاهل صراعًا أوسع نطاقًا تدفع إثيوبيا المنطقة إليه وتخلق أسبابه.. هذا إذا قررت وأنطون أن تتصرف بعكس ما نصح به كيسنجر!

المصري اليوم

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