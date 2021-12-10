هل حانت لحظة إيران.. وماذا عنّا؟

مشاري الذايدي

هل نحن على مفترق طريق فعليّ بخصوص الحرب أو السلم مع النظام الإيراني؟ هل اقتربت ساعة الحقيقة؟

مفاوضات فيينا بين الدول المشتركة في التفاوض مع إيران، يبدو أنها وصلت لطريق مسدود، في ظل التشدد الإيراني، رغم الهدايا الغربية الجزلة، ما تسبب في «إحباط» عند المراهنين من ساسة الغرب على نجاح سياسة اللين والإغراء مع إيران.

بعد انتهاء الاجتماع الرسمي المقتضب الذي عُقد أمس (الخميس)، في فيينا بين المشاركين في الجولة السابعة من المحادثات النووية مع إيران، أكد منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، في تصريح مختصر، أن «هناك خلافات كثيرة تجب معالجتها، إلا أن الوقت قصير لتحقيق ذلك».

في هذه الأثناء أعلن البنتاغون الأميركي أنه قدّم للرئاسة الأميركية سيناريوهات عسكرية محتملة للتعامل مع المشكلة الإيرانية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت طلب مؤخراً من الولايات المتحدة «وقفاً فورياً» للمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، واتخاذ خطوات «عملية» ضد إيران.

إلى ذلك كانت تل أبيب قد أرسلت لواشنطن مؤخراً وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس «الموساد» ديفيد بارنيا، والهدف هو: إقناع إدارة بايدن بحلول أخرى مع طهران؛ منها ما ذكرته القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية عن عرض الوفد الإسرائيلي على الأميركي مهاجمة أهداف إيرانية خارج إيران حيث تنشط ميليشياتها.

حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المقرّب من المرشد خامنئي، طالب، في آخر ما كتبه، بإغلاق مضيق هرمز.

مارك فيتزباتريك، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قال حسب «بي بي سي» إن بعض الأطراف سترى لاحقاً أن العمل العسكري هو الخيار الوحيد المتبقي ضد النظام الإيراني. لا ندري هل هذا تكتيك «حافّة» الهاوية الإيراني الشهير، أم هو حقاً «الخيار شمشون» الانتحاري الذي تسلكه هذه الدولة الفاشلة المتطرفة المغموسة بأفكار خرافية؟ أياً يكن الأمر فإن دول الخليج، بما فيها العراق، معنّية بطريق مباشر بهذه التوترات العالية، فهي التي على المسرح القريب، وهي مشاطئة لإيران على هذا الخليج، صِفْه بالفارسي أو بخليج البصرة أو بخليج القطيف كما هي بعض أوصافه القديمة، أو قُلْ هو الخليج العربي، الأمر يسير. أظن أن هذا الأمر كان حاضراً بقوة في التحركات الخليجية العربية الأخيرة بخصوص المعضلة الإيرانية -ضمن مسائل أخرى طبعاً- والحديث هنا منصبٌّ على جولة ولي العهد السعودي الحيوية على دول الخليج، التي لم تنتهِ بعد في أثناء كتابة هذا المقال.

الحق أن دول الخليج تريد الهدوء والسلام مع إيران، ولا دخل لها بماهية النظام الحاكم، ما دام ذلك من شؤون الداخل الإيراني، غير أنه في اللحظة التي يريد ساسة طهران العبث بالأمن العربي، وخلق الحروب الأهلية، واستنساخ أمساخ «حزب الله» اللبناني في اليمن والعراق، فهنا تصبح القضية ليست خلافاً حدودياً بل صراع وجودي.

لا عاقل يريد الحروب، لكن لا عاقل أيضاً لا يعدّ للأمر عدّته ويحسب كل الاحتمالات.

الشرق الأوسط

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