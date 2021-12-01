وجاءكم المتحوّر الجديد...

محمد الرميحي

نظم ”معهد المرأة للتنمية والسلام“ وهي مؤسسة أهلية كويتية، الأسبوع الماضي، لقاءً حوارياً من بعد، شارك فيه عدد من الناشطين من أبناء الخليج. كان النقاش ثرياً ومفيداً، والمحور الذي تحدث عنه الكاتب وعدد من المتحدثين هو ”الجائحة والثقافة“.

بداية يبدو أن هناك بعداً شاسعاً بين الثقافة وبين الجائحة، إلا أن المتابع قد يلاحظ أن هناك جسراً بينهما، فالثانية أثّرت في الأولى والأولى ألقت بظلالها على الثانية. لقد جاء رد الفعل الثقافي للجائحة كما شهدنا في دول الخليج، وربما في مجتمعات أخرى، بدرجات ثلاث على الأقل:

الأولى هي الهلع الذي أصاب الناس وتعاظم المخاوف بعدما اتخذت السلطات قرارات صارمة بالبقاء في المنازل، ومن كان منزله قريباً من المسجد دخل في قلبه الرعب على الأقل خمس مرات في اليوم، عندما كان يسمع المؤذن يقول: ”صلّوا في بيوتكم“. أدى هذا النداء الذي لم يعرفه الجيل الحالي ولا الأجيال السابقة إلى قلق شديد، كما أن الإغلاق العام نفسه ترك بعدما طال مشكلات نفسية وعصبية عميقة لم يلتفت اليها المجتمع، في بحر البحث عن مخرج من هذه الجائحة الكبرى.

أما الثانية، فهي الإنكار واللجوء الى الخرافات لتبرير ما يحدث والذي لا يبدو أن له تبريراً، فأُشيع أن هذا الوباء مصنّع وأن هناك ”مؤامرة“ لإبادة جنس ”المسلمين“ من غير خلق الله الآخرين! إنها نظرية ”المؤامرة“ والتي تسري في ثقافتنا سيران الماء في الجداول، وربما هي نابعة من الشعور العميق بعدم اليقين، وعدم اليقين ذاك جعل من البعض يقرر أنه اكتشف الدواء، وهكذا أُعلن من شخصية في الكويت وعلى الملأ. وبسبب الارتباك العميق تبرّع أشخاص لهم ثقلهم في المجتمع بحثّ السلطات الصحية على أن تستقبل من ادّعى اكتشاف الدواء. وبالفعل تم تشكيل لجنة فنية وكان الأمر لكل العقلاء ليس أكثر من تهويلات وتهيؤات وربما هلوسات نابعه من القلق الشديد الذي أصاب البعض، وراح آخرون يوصون بالوصفات الشعبية حتى وصلنا الى وصفة ”الشلولو“.

البعض ممن يسميهم المجتمع ”رجال الدين“ دخلوا على خط التفسير، فقال قائلهم إن الجائحة هي بسبب المعاصي! أما عندما ظهر اللقاح، فتضخمت نظرية المؤامرة، حيث قيل إن الهدف منه هو زرع ”شريحة“ في جسم الانسان لتتبّعه ومعرفة أسراره الشخصية، أو أنه ترويج للشركات المصنعة من أجل الربح المادي.

في الكويت قامت الدولة في المرحلة الأولى بإعادة حوالى أربعين الف مواطن ومواطنة من الخارج، معظمهم كان هناك للسياحة، ووضع الجميع في محاجر، إلا أن الثقافة العامة قد طغت فبدأ البعض يشتكي بأن ”السلَطة المقدمة للمحجوزين مع وجبة الطعام بلا صلصة“، أو أن أرضية الحجرة بها بقية قهوة مسكوبة، وهو دليل من جملة دلائل أخرى، أن التوقع الثقافي للشخص المحجوز لم يتغير حتى في أزمة طاحنة مثل تلك، وهو يرغب بأن يتمتع بالخدمات نفسها التي يحصل عليها في منزله.

أما الثالثة، فهي النقد الشديد للسلطات الرسمية التي تصدت لمعالجة آثار الجائحة، فقد صُبّ عليها نقد لاذع في وسائل التواصل الاجتماعي نابع في الغالب من القلق وتوقع الأسوأ، إلا أن ثقافة اللوم التي سادت ما لبث أن انقلبت مدحاً لـ“الصفوف الأمامية“ بعد انحسار جزئي للجائحة.

في الملف الثقافي، تبيّن أن المجتمع غير مهيأ لاستخدام الرقمنة، فلم تستطع البنية التحية أن تحتمل في القطاع التعليمي مفاجأة التعليم من بعد، كما أن الثقافة العامة والتي تتصف بفقر تعليمي كبير ساعدت في استرخاء التعليم من بعد، فقام البعض بمساعدة الأبناء في واجباتهم المدرسية، بل وقام البعض الآخر بانتحال أسماء آخرين لحضور المحاضرات والتي كانت فقط بالأسماء تظهر على الشاشة، وليس الصور الشخصية، وقد عانى التعليم في السنتين الماضيتين تراجعاً وضعفاً على ضعفه السابق، أما الرقمنة على مستوى المجتمع، فلم تفلت من الفوضى جراء الفشل في تصميم البرامج من جهة، وتعقيدها من جهة أخرى.

على المستوى الاجتماعي بدأت الخلافات الأسرية تظهر بكثرة وهي خلافات أطلقتها الجائحة فانقسمت الأسرة بين مؤيد لأخذ اللقاح ومعارض له، كما أُطلقت ديناميكيات فكّكت بعض الأسر وزادت من وتيرة تعنيف النساء الى درجة وصول بعضها إلى المحاكم. ومارست وسائل التواصل الاجتماعي في الغالب دوراً سلبياً. فمن إطلاق الإشاعات الصحية الى النصائح النفسية، تبرع عدد من ”مُدعي المعرفة“ بتوجيه رسائل سلبية جداً محملة بمعلومات مغلوطة زادت من تشوش الجمهور العام، كما قام البعض بالتنمر على المؤسسات ومَن في السلطة من دون مبرر، ولعل ذلك نابع من العزلة التي وجد الناس أنفسهم فيها، فبدا من يكتب وكأنه يحدث نفسه، في الوقت الذي ينشر ما يقول على الناس. وشكلت وسائل التواصل الاجتماعي ”جائحة ثانية“ لما قدمته من أخبار كاذبة وأفكار بالية.

وعلى مستوى الإنتاج الثقافي توقفت الإصدارات الثقافية ومعارض الكتب، وفي مرحلة توقف حتى إصدار الجرائد الورقية. لقد أكدت الجائحة أن الإنسان حيوان اجتماعي وانقطاعه عن التشارك مع آخرين، حتى لو كان يشتكي منه، هو أمر ضروري لتوازنه النفسي بل والصحي. ويبدو أن البشرية تدخل في دورة جديدة مع المتحور الوافد من جنوب أفريقيا، وهكذا في الأيام القليلة الأخيرة وجدنا تبرع ”أهل المعرفة“ الذين عادوا يتحفوننا بسيل من التصريحات كما فعلوا في المرة الأولى! وهم مدّعو علم ومدّعو دين!

النهار العربي

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