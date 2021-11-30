دعوة إلى الجارالله!

سليمان جودة

من الواضح لمَن يتابع الدنيا من حولنا أن صدى افتتاح طريق الكِباش الساحر قد وصل عربيًّا بمثل ما وصل مصريًّا، وأن المصريين لم يكونوا وحدهم الذين سهروا يترقبون في المساء، ولكن كان معهم أشقاء عرب كثيرون يتابعون بالدرجة نفسها!

وقد أحسست بشيء من هذا حين طالعت تغريدة أطلقها الكاتب الأستاذ أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، الذي غرد يقول إن دموعًا قد خالطت عينيه من فرط البهجة والفرح، وإن ذلك قد حدث وهو جالس في مكانه يتابع حفل الافتتاح مع محبي المحروسة في أنحاء المنطقة العربية! ثم قال: يا ريس سيسي هل أحظى بدعوة لزيارة الأقصر؟!

والغالب أنه كتب الجملة الأخيرة على سبيل الدعابة، ولكنى من جانبي أدعو وزارة السياحة والآثار إلى أن تأخذها على سبيل الجد الذي لا دعابة فيه، فتدعو الرجل مع سواه من الأسماء المقروءة والمؤثرة عربيًّا ودوليًّا، حتى إذا عادوا إلى بلادهم كتبوا ما شاهدوه وما يُمليه الضمير الحر على كل مدعو بينهم!

أقول ذلك لعدة أسباب، أولها أن الأستاذ الجار الله محب لبلدنا بالفطرة، وهو يحب البلد عمليًّا لا نظريًّا.. والذين يتابعون جريدته لابد أنهم يلاحظون ذلك على صفحاتها بسهولة!

والسبب الثاني أنه من المهم أن يكتب آخرون عن «الكِباش» وعن غير «الكِباش» عندنا، لا أن نظل نكتب نحن هنا، لأن شهادتنا في حق بلدنا مهما كانت موضوعية فإنها تبقى بطبيعتها شهادة مجروحة!

والسبب الثالث أن طريق الكِباش إذا كان سيظل يمثل خطوة ترويجية مهمة لصناعة السياحة على أرضنا، فالترويج مسألة حيوية بالنسبة لهذه الصناعة، وهو يصبح أشد تأثيرًا وأسرع وصولًا إلى هدفه الحقيقي، إذا كان الصوت الذي يكتب أو يقول عنّا ممن شاهدوا الواقع العملي المباشر على الأرض عن قرب وعاينوه، لا الذين سمعوا واكتفوا بالسماع من بعيد!

الترويج للبلد ليس إعلانًا مدفوع الأجر عنّا، يتم نشره هنا أو هناك في وسائل الإعلام، فالمتلقي إذا طالع إعلانًا كهذا فإنه لا يصدقه في الكثير من الأحيان، إن لم يكن في الأحيان كلها، ولكن الترويج الجاد هو إعلام عنّا ممن يأتون ويشاهدون ويقتنعون!

المصري اليوم

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