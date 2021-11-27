7 أشياء فى الأقصر

سليمان جودة

أشياء كثيرة يمكن رصدها في ميزان حفل افتتاح طريق الكباش على أرض الأقصر مساء أمس الأول، وهي أشياء تصب كلها في نهر السياحة كصناعة لها قواعدها التي لا تقوم إلا عليها، ثم تصب في بحر الآثار الذي لا يجف عندنا ولا يمتلئ!

أول شيء هو صراحة الدكتور خالد العنان، وزير السياحة والآثار، في الاعتراف بأن العمل الذي جذب أنظار المصريين والعالم كان عملًا جماعيًا قامت به جهات متعددة راح يحصيها جهةً بعد جهة، ولم يكن عملًا قامت به وزارته في حدودها!

وثاني شيء أن الوزير استطاع، وهو يشرح للسيد الرئيس، أن يعطى المتابعين فكرة مكتملة عن الأقصر، وعن كباشها، وعن تاريخها في العموم!

والشيء الثالث أن القائمين على مشروع الاحتفالية نجحوا في خلق اهتمام مسبق بها لدى الناس، فجلس المواطنون أمام التليفزيون ينتظرون ويترقبون.. وهذا بالضبط ما حدث في احتفالية نقل المومياوات في إبريل الماضي من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط!

والشيء الرابع أن الاهتمام لم يتوقف عند حدود مواطنينا، ولكنه تجاوز ذلك إلى الدائرة العربية، فغرد السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن في القاهرة، قائلًا: في الأقصر مدينة الشمس ومسكن الحضارة، تتجه الأنظار لاحتفالية طريق الكباش، تجسيدًا للأهمية التاريخية والأثرية لهذه المدينة الساحرة، التي تجمعها مع منطقة البتراء الأردنية اتفاقية توأمة!

والشيء الخامس أن وزارة السياحة والآثار سألت بيتًا من بيوت الخبرة العالمية، فأشار عليها بالطريقة الأفضل لترويج الأقصر عالميًا، وقد كانت الاحتفالية التي تابعناها جميعًا من بين ما أشار به بيت الخبرة المتخصص.. والمعنى أن من شأن احتفالية مضيئة كهذه، ومن شأن احتفاليات أخرى مقبلة أن «تبيع» الأقصر لكل سائح رآها في الحفل، فلا يكتفى بالرؤية من مكانه عن بُعد، ولكن يقرر المجيء للزيارة والتجول في أرجاء المكان!

والشيء السادس هو الإدراك المسبق بأن الترويج ليس عالميًا وفقط، ولكنه ترويج وطني، أحد أهدافه بث الوعي والانتماء لدى كل مصري.. وهنا أدعو الوزير العنان إلى أن يفكر في طريقة مع وزارة التربية والتعليم يستطيع بها كل طالب في مرحلة التعليم الأساسي زيارة ما رآه مع أسرته في بيته، لأن هناك فرقًا بين أن تسمع عن الأقصر وتراها على الشاشة، وبين أن تعاين ذلك كله بعينيك!

والشيء السابع أنى شعرت بأن الأجداد كانوا يتطلعون إلينا من وراء أعمدة المدينة في العالم الآخر.. ولسان حالهم يقول إننا نحن الأحفاد قادرون إذا أردنا، وأن لله عبادًا إذا أرادوا، أراد!

المصري اليوم

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