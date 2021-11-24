للجمهورية الجديدة مسار!

سليمان جودة

يدور الكلام عن ملامح جمهورية جديدة سوف تتأسس مع انتقال موظفي الحكومة ومقارها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولابد أن أداء الحكومة بعد انتقالها سيمثل نقلة في الأداء الحكومي، لم يحدث أن كانت متاحة من قبل لأي حكومة سابقة!

والحديث عن جمهورية جديدة.. لا جمهورية ثانية.. أعتقد أنه مقصود، وأن القصد هو أن هذه الجمهورية الجديدة امتداد للجمهورية التي نشأت مع ثورة يوليو ١٩٥٢، ولكن مع اختلاف بين الجمهوريتين يجعل ما فات قديمًا بطبيعته وما يأتي جديدًا بالضرورة!

وفى كل مرة أقرأ عن الجمهورية الجديدة أتذكر كتابًا مهمًا للكاتب الراحل الكبير إحسان عبد القدوس، كان عنوانه كالتالي: «البحث عن الثورة»!

وهو كتاب مهم لأنه مكتوب في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، يوم أن كانت تلك الثورة تبدأ عهدًا جديدًا من عهودها المتعاقبة، ولأنه منشور في ذكرى مرور ما يقرب من ٣٥ سنة على يوليو ١٩٥٢، ولأن صاحبه جرب في ذكراها أن يفتش عما يتبقى منها، ولأنه جرب أيضًا أن يبحث عما إذا كانت مبادئها الستة الشهيرة قد تحققت أم لا؟! وكانت الفكرة لدى الأستاذ عبد القدوس أن نجاح أي ثورة في أي زمان مرهون بنجاحها في تحقيق المبادئ التي رفعتها وجاءت بها!

ومن الكتاب سوف يتبين لك أن «إحسان» اكتشف أن «يوليو» حققت مبدأً واحدًا من مبادئها الستة، وأن هذا المبدأ هو إقامة جيش وطني قوى، وأن ما عداه من مبادئ قد واجه مشكلات وعقبات على الطريق، فلم يتحقق ولم يتجسد في حياة المواطنين!

شيء مما انشغل به إحسان عبد القدوس أفكر فيه مع كل حديث عن الجمهورية الجديدة، وأتصور أن ربطها بأهداف تسعى إليها سوف يجعلها جمهورية تقوم على أساس وتقف فوق أرضية ثابتة.. وربما يكون من المناسب أن تكون أولويات الفترة الرئاسية الثانية للرئيس هي هذه الأهداف، التي إذا جرى العمل عليها وفق برنامج عمل واضح، فسوف يتجسد الأداء المختلف للحكومة في عاصمتها على مستوى آحاد الناس!

إننا نذكر جيدًا أن أولويات الفترة الثانية كانت ولاتزال الصحة والتعليم والثقافة، ومن مجرد عناوينها سترى أنها تقصد العمل على جسد المواطن وعقله معًا.. ولو راهنت الحكومة في العاصمة الجديدة على الانتقال بالأداء في الأولويات الثلاث من مستوى إلى مستوى آخر، إنفاقًا واهتمامًا وعناية، فسيكون ذلك اختلافًا للجمهورية الجديدة عما سبقها من جمهوريات في عُمر يوليو ٥٢، وسيكون وضعًا لها على مسار توضع على أوله لتصل إلى غايته عند آخر المشوار!

المصري اليوم

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