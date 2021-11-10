قال السفير البريطاني!

سليمان جودة

جاء وقت على القاهرة لم يكن مستوى أداء السفير البريطاني فيها عند مستوى طموحها في اتجاه تطوير العلاقات بينها وبين لندن نحو ما هو أفضل!.. كان ذلك في وقت السفير الأسبق جون كاسن، الذي غادر دون بذل جهد كان منتظرًا منه، والذي كان قريبًا من رئيس الوزراء الأسبق ديڤيد كاميرون!.

ومن بعده جاء السير جيڤري آدمز سفيرًا، وأظن أن أداءه كان إيجابيًا في مجمله، وقد كان استئناف السياحة الإنجليزية إلى شرم وغيرها من بين الدلائل على أنه طار في وقته إلى القاهرة عازمًا على فعل شيء، وراغبًا في ترميم إرث كاسن السيئ!.. ومن بعد آدامز جاء جاريث بايلي، السفير الحالي، الذي قال كلامًا يشير إلى أنه يعمل على أن يضيف إلى ما بناه آدمز!.

ولابد أن تستوقفك تصريحات بايلي التي نقلتها عنه مختلف الصحف ووكالات الأنباء، أمس الأول، لأن فيها لهجة مختلفة تمامًا في شأن العلاقة بين العاصمتين، ولأنها تأتي سابقة على زيارة مهمة سيقوم بها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إلى مصر!.

مما قاله السفير بايلي، فى تصريحاته المنشورة، إن بلاده تدرك الأهمية البالغة لسد النهضة بالنسبة للمصريين، وأن لدى بريطانيا تصميمًا على مساعدة مصر في مجلس الأمن فيما يخص هذه القضية، وإن البيان الذي صدر حول السد من المجلس، في سبتمبر الماضى، لم يكن مُرضيًا، وإن هناك دعمًا كاملًا من لندن للقاهرة خلال مناقشة القضية في مجلس الأمن!.

بالنسبة لي.. هذه لغة جديدة فيما بين البلدين، بعد زيارة موفقة قام بها الرئيس إلى جلاسجو البريطانية لحضور قمة المناخ، وبعد حوار جري في الأهرام مؤخرًا مع جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيه توقف بالإشارة والتقدير أمام ما قام به سفيرنا هناك طارق عادل في الوصول بالعلاقات لهذا المستوى الإيجابي!. وهذا يدل على أن عملًا دبلوماسيًا كان يتم من جانبنا منذ فترة، ولكن الطبيعة المحافظة للدبلوماسية عمومًا تجعل كل شيء متروكًا للإعلان عنه في وقته المناسب!.

ومن الضروري أن أشير هنا إلى دور مهم يقوم به في عاصمة الضباب الأستاذ سمير تكلا، أمين عام المجموعة البريطانية المصرية في البرلمان الإنجليزي.. فهذه مجموعة نشطت وتنشط في اتجاه تجاوز ما يمكن تجاوزه في الطريق إلى علاقة بريطانية مصرية سوية!.

ومن حُسن الحظ للسفير الجديد شريف كامل أنه يتأهب للذهاب، بينما هذه هي الأرضية الممهدة أمامه، وسوف يبني عليها ويضيف بالتأكيد!.

المصري اليوم

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