«أبوالغيط» على حدود المغرب!

سليمان جودة

أتصور أن الأمين العام للجامعة العربية، السيد أحمد أبو الغيط، مَدْعُوٌّ إلى أن يطير بين المغرب والجزائر على وجه السرعة لإطفاء نار الفتنة على الحدود بين البلدين!

وكلمة «الفتنة» ليست من عندي، ولكنها جاءت في بيان صدر الجمعة الماضي عن المجلس العربي، الذي يتخذ من تونس مقرًّا له منذ ٢٠١٤، والذي دعا في بيانه إلى تهدئة واجبة بين الجارتين العربيتين، وتحكيم لغة العقل على ما سواها بين الدولتين المغربيتين الكبيرتين!

ولا أعرف ما إذا كانت المعلومات المنشورة في صحيفة «لارازون» الإسبانية صحيحة أم لا!.. لقد نقلت وكالات الأنباء عنها أن الجزائر نشرت منصات صواريخ بالقرب من الحدود مع المغرب!.. وسواء كان ما نشرته الصحيفة صحيحًا أم غير صحيح، فإن الأنباء الواردة من هناك منذ فترة تقول إن التوتر بين البلدين في تصاعد.. وقد كان سقوط ثلاثة جزائريين قتلى على الطريق بين ورقلة الجزائرية ونواكشوط الموريتانية، قبل أيام، واتهام الجزائر للمغرب بأنه وراء الحادث، درجة مضافة إلى درجات هذا التصاعد!

وعندما تعرضت صحيفة «القدس العربي» الصادرة في لندن للموضوع، فإنها تساءلت في صدر صفحتها الأولى عن سبب غياب وساطة غربية في القضية الجزائرية- المغربية.. وما أشارت إليه الصحيفة صحيح.. ولكن الأصح منه أن البلدين في حاجة إلى وساطة عربية لا غربية، وأن هذه الأولى غائبة تمامًا، وأنها مَدْعُوّة إلى الحضور دون أي تأخير!.. فالوساطة الغربية إذا حضرت فسيكون ذلك بالقدر الذي يحقق مصالح الطرف الوسيط لا مصالح الطرفين العربيين!

وليس سرًّا أن الرباط تلتزم خط التهدئة المتصالحة مع جارتها منذ البداية، وليس أدَلَّ على ذلك مما جاء في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في العيد ٢٢ للجلوس على العرش في يوليو الماضي.. قال مخاطبًا الجزائريين: إن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدًا من المغرب، كما لن يأتيكم منه أي خطر أو تهديد.. ثم قال كلامًا آخر يرسخ هذا المعنى أو يدور حوله ويؤكده!

ولست أشك في أن هناك مَن يسعى بالوقيعة عن قصد بين البلدين، ولا أشك في أن هناك مَن يستدرجهما إلى ما لا يجوز أن يقع على حدود بلدين عربيين يجمع بينهما الكثير جدًّا من روابط الدم، والتاريخ، والدين، واللغة، والثقافة، والجوار!

وليس أقدر من أمين عام الجامعة على إطفاء نار الفتنة بينهما، ولا أقدر منه على قطع الطريق أمام الذين لا يسعدهم أن تكون الحدود بين الجارتين مفتوحة وهادئة!.. المؤكد أن السيد الأمين العام يتابع ما يجرى منذ بدايته، ولكن المؤكد أكثر أن تواجده في القلب من الموضوع لا يحتمل الانتظار!.

المصري اليوم

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