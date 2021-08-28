نظرة على الخريطة!

سليمان جودة

من نظرة عابرة على أفغانستان فوق الخريطة سوف يتبين لك لماذا ينشغل بها العالم إلى هذا الحد، منذ أن دخلت حركة طالبان قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابول ١٥ من هذا الشهر!.. فالانشغال له أسبابه التي تحشد له ما يبرره!.

سبب الانشغال في جزء مهم منه أن طالبان هي بالذات التي دخلت القصر.. فتجربة العالم معها وقت أن حكمت خمس سنوات في نهايات القرن الماضي ليست من التجارب السياسية التي تسر أحدًا!.. والخوف هو ألّا تكون قد تعلمت شيئًا من تجربتها الأولى!.

أما الحدود الغربية لأفغانستان فتمتد بكاملها تقريبًا مع إيران، ورغم أن إيران شيعية في غالبيتها، فإن علاقاتها كانت جيدة طوال سنوات مضت مع طالبان السُنية.. والغالب أن مرجع هذه العلاقة الجيدة من جانب طهران كان كرهًا في الولايات المتحدة أكثر منه حبًا في طالبان!.

ومن الشرق والجنوب سوف تجد باكستان ممتدة على طول الحدود مع أفغانستان، ومن بعدها في شمال الشرق سوف تتمدد الصين على الجزء الصغير الباقي.. وليس سرًا أن عبدالغني برادر، الرجل الثاني في طالبان، كان قد زار بكين قبل سقوط كابول، وكانت صورته مع وزير الخارجية الصيني منشورة في وسائل الإعلام، ومن الجائز أنه كان يزور للطمأنة على الجبهة الصينية أكثر منه أي شيء آخر!.. والدليل أن لهجة الصين مع الطالبانيين بعد دخولهم العاصمة هي لهجة متعاونة في العموم!.

وفي الشمال تنام أفغانستان على أكتاف ثلاث دول هي: طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.. وكلها من بين ١٥ دولة سوفييتية سابقة!.

وعندما فرَّ الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني من حركة طالبان، فإنه اختار طاجيكستان ملاذًا للهروب، لولا أنه غادرها بعد ساعات إلى الإمارات، وهو لم يفعل ذلك عن اختيار في الغالب، فالدول الثلاث لا تريد إحراجًا مع الحركة التي تجلس في مقاعد الحكم!.

وليست الدول الثلاث سوى مناطق نفوذ سياسي طبيعى لروسيا، التي ورثت الجزء الأكبر من التركة السوفيتية، ولا تريد روسيا بدورها مشاكل في ثلاث دول تعتبرها فناءً خلفيًا لها، وتراها مجالًا حيويًا روسيًا يجب ألّا تشوبه شائبة!.. هذا على بعضه مجرد جزء من كل يجعل من بلاد الأفغان ساحة للصراعات الدولية عبر العصور، ويمنحها في هذه اللحظة أهمية مضافة لا تتوفر لدول حولها!.

المصري اليوم

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز