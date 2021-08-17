التطرف في القصر!

سليمان جودة

علينا أن نوسع زاوية النظر إلى المنطقة، من تونس غربًا إلى أفغانستان شرقًا، لعلنا نرى على خريطتها الممتدة ماذا يُراد لها على يد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن!

فالرئيس بايدن كان يتحدث العام الماضي طوال فترة ترشحه فى سباق الرئاسة عن أنه يختلف عن الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذى سعى خلال سنوات وجوده في البيت الأبيض إلى تمكين تيار الإسلام السياسي من الحكم فى المنطقة كلها، وكان بايدن نائبًا له وقتها.. وكان هذا يعنى أن قناعات الرئيس الأمريكي على الأقل بالنسبة لهذه المنطقة من العالم ليست هى قناعات أوباما بالضرورة.. أو هكذا بدا الأمر أمامنا!

كان هذا هو حديثه في كل مرة سألوه عن الموضوع.. ولكن التجربة وحدها هي التي ستقول لنا ما إذا كان كلامه في هذه النقطة دقيقًا أم أنه كان نوعًا من الخداع!

التجربة تقول إن تونس استقبلت، صباح السبت الماضي، وفدًا أمريكيًا رفيعًا يضم عضوين اثنين، أحدهما النائب الأول لمستشار الأمن القومي الأمريكي، والثاني مساعد وزير الخارجية بالنيابة، المكلف بشؤون الشرق الأوسط.. وكلاهما التقيا بالرئيس التونسي قيس سعيد، وسلّماه رسالة خطية من الرئيس بايدن!

ومما هو منشور عن محتوى الرسالة تستوقفك عبارة واحدة تدعو فيها إدارة الرئيس الأمريكي إلى «سرعة عودة الديمقراطية البرلمانية في تونس».. وهي عبارة تعنى في ظاهرها عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قرارات قيس سعيد في ٢٥ يوليو.. ولكن باطنها يقول إن الهدف من هذه العودة محدد، وهو بقاء حركة النهضة الإسلامية التونسية في الحياة السياسية بالشكل السابق على قرارات الرئيس سعيد!

حدث هذا قبل ساعات معدودة من دخول حركة طالبان المتشددة إلى القصر الرئاسي في كابول، واستيلائها على السلطة، وطرد الحكومة المنتخبة من القصر!

والمعنى أن الإدارة الأمريكية الحالية كانت تدعو إلى عودة التطرف إلى الحكم في تونس، صباح السبت، ثم كانت تفتح له الطريق إلى الكرسي في العاصمة الأفغانية صباح الأحد!!.. هكذا في يومين متتاليين.. فهل هذا هو اختيارها في المنطقة، وهل هذا هو ما كان ينفيه بادين وقت الترشح أمام ترامب؟!.. هذا سؤال لن تعثر له على إجابة من الطرف الأمريكي، ولكنك ستجد إجابته في المنطقة حاضرة على الأرض!

المصري اليوم

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