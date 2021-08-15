دبي التي تتعايش!

سليمان جودة

وجهت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبى برفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 100%‏، والمطاعم والمقاهي إلى 80%‏، ودُور العبادة إلى 50%‏!

وهذا التوجيه تفهم منه أن الخطوة المقبلة هى أن تلحق المطاعم والمقاهي ودُور العبادة بالفنادق، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها بالتالي، وأن يمارس الناس حياتهم كما كانوا يمارسونها قبل مجيء ڤيروس كورونا، الذي عرفناه على مدى يقترب من العامين!

وليس معنى هذا أنه اختفى أو زال خطره.. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على سبيل المثال يقول إن أمامنا عدة أشهر مع هذا الفيروس اللعين.. ولذلك.. فالمعنى أنه لا سبيل آخر أمام العالم سوى التعايش معه، كما تعايش من قبل مع الأنفلونزا!

وحقيقة الأمر أن ما بادرت به دبي في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودُور العبادة هو ما يجب أن تبادر به كل حكومة واثقة من خطواتها على الأرض، وقادرة على تنبيه مواطنيها والمقيمين على أرضها إلى أن على كل واحد فيهم مسؤولية فى المواجهة، وأن المسؤولية ليست على الحكومة وحدها!

وفي الشهر الماضي كان بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية، قد بادر بخطوة مماثلة في مواجهة كورونا، وكان قد قرر إطلاق حرية الحركة أمام الإنجليز، الذين تجاوبوا سريعًا مع القرار، إلى حد أنهم أطلقوا على اليوم الذي بدأ فيه تنفيذ قرار جونسون: يوم الحرية!.. ومن بعدها خرجوا يحتفلون ويعبرون عن البهجة بهذا التوجه من جانب الحكومة!

ومما قاله رئيس حكومتهم وقتها إنه سيستكمل إطلاق باقي الحريات في هذا الشهر، وإن إطلاقها يعنى أن للحرية وجهًا آخر اسمه المسؤولية، وإن ممارستها تقع على كاهل كل شخص في حدوده، وإن كل فرد سيكون، منذ اللحظة، مسؤولًا ليس فقط عن حماية نفسه، ولكنه سيكون مسؤولًا عن حماية الآخرين من الفيروس بالدرجة نفسها، ولن يكون مطلوبًا منه سوى الالتزام بالاحترازات التي تحميه وتحمى سواه!

كانت كلمة السر في إجراءات «جونسون» هي التعايش الذي لا بد منه، وكانت كلمة السر في حالة دبي هي نفسها في الحالة البريطانية، ولا سبيل أمام العالم سوى الأخذ بهذه الكلمة والعمل بها لأنه لا سبيل آخر مع ڤيروس يبدو لنا، يومًا بعد يوم، وكأنه تنين كلما قطعنا له ذراعًا نبتت له ذراع جديدة!

المصري اليوم

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