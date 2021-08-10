عراقي ولا شيء آخر!

سليمان جودة

تمنيت لو أن محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان في العراق، قال كلامًا آخر إلا هذه العبارة التي أطلقها قبل أيام، فأشعل بها الجدل في بلاد الرافدين!.. قال: العراق عربي، وبالتالي لابد أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة العرب السُنة!

طبعًا العراق عربي.. وهذا كلام من نوع البديهيات التي لا يضيف الحديث عنها شيئًا لمَن يسمعه، كأن تقول إن واحدًا زائد واحد يُساوي اثنين.. أما الكلام عن أن منصب رئيس الجمهورية لابد أن يكون من نصيب العرب السُنة فهذا هو الموضوع.. ومثل هذا الكلام لابد من التفكير ألف مرة ومرة قبل أن يعلنه عراقي على الناس، فضلًا عن أن يكون صاحبه رئيسًا لمؤسسة التشريع في البلاد مثل «الحلبوسي»!

هذا هو الموضوع لأن العراق لم يكن يعرف هذا السخف قبل الغزو الأمريكي لأرضه وإسقاط صدام حسين فى ٢٠٠٣، فمن بعد ذلك التاريخ المشؤوم جرى وضع دستور طائفي للبلاد.. دستور يجعل الرئيس كرديًا، ورئيس الحكومة شيعيًا، ورئيس البرلمان سُنيًا!

ومن يومها لم يعرف العراقيون هدوءًا ولا أمنًا ولا سلامًا في بلدهم، وعاشوا على أرض لا يمر يوم إلا وتتفجر بالعنف، ولا يطلع نهار إلا ويسقط ضحايا كثيرون للتطرف والإرهاب!

وسوف يظل في تاريخ الأمريكان أنهم ارتكبوا خطيئتين في أرض بابل لن يسامحهم عليهما أي عراقي.. كانت الأولى هي قرار حل الجيش العراقي الذى اتخذه بول بريمر، الحاكم الأمريكي الذي أرسلته واشنطن إلى بغداد بعد الغزو، والذي أطلق الفوضى في أنحاء البلد بقراره البائس.. وكانت الخطيئة الثانية هي هذا الدستور الذي لا بديل عن تبديله بأي طريقة!

لا بديل عن تبديله ليأتي في مكانه دستور عراقي وفقط.. لا دستور كردي ولا سُني ولا شيعي.. دستور يجعل الرئاسة من حق كل عراقي يحمل الجنسية العراقية، ويحمل مع الجنسية ولاءً لبلده كله لا لطائفة ولا لجماعة فيه.. دستور يجعل الرئاسة من نصيب الأكراد العراقيين والسُنة العراقيين والشيعة العراقيين معًا دون تمييز ولا فرز ولا تفرقة.. وبما أن هؤلاء جميعًا عراقيون قبل أن يحملوا أي صفة أخرى، فالمادة الخاصة بالرئيس في الدستور يجب أن تشترط فيمَن يشغل هذا المنصب شرطًا واحدًا هو: أن يكون عراقيًا!

ليس مطلوبًا في رئيس العراق سوى أن يحمل هذه الصفة، فإذا حملها عن صدق وإخلاص وولاء لأرض بلاده، لا لفئة ولا لطبقة فوق هذه الأرض، فكل مشكلة عراقية بعد ذلك أمرها هيِّن، وكل قضية سوف تجد حلها بسهولة، وكل معضلة من نوع ما نراه في حياة العراقيين سوف تختفي وتزول!.

المصري اليوم

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