شجاعة الاقتحام!

سليمان جودة

حديث الرئيس عن رفع دعم الرغيف أثار جدلًا شديدًا ولايزال، ومن الطبيعي أن يثير كل هذا القدر من الصخب، لا لشيء، إلا لأنه لا تمتد مائدة في أي بيت إلا ويكون عليها رغيف.. ولا تجلس أسرة تتناول طعامها إلا يكون الرغيف هو الحاضر رقم واحد.. ولا تنعقد مقارنة بين وجبات أي أسرة على امتداد النهار إلا ويكون رغيف العيش هو القاسم المشترك!.

ويمكنك رصد ثلاثة اتجاهات في الجدل الدائر حول الموضوع: اتجاه يؤيد ما ذهب إليه الرئيس ويسلم به.. واتجاه آخر يعارض ويرى إبقاء دعم الرغيف كما هو ويحذر من أن أحوال الذين يحصلون على الرغيف المدعوم لا تحتمل.. واتجاه ثالث يرى تطوير الفكرة من خلال تأجيلها بعض الوقت بقصد إخضاعها للدراسة المتمهلة حتى يتحقق الهدف الذي تسعى إليه في هدوء!.

وإذا كان من حق كل صاحب رأى أن يعارض الموضوع، فمن واجبه أن يقدم البديل حتى لا يكون الأمر معارضة من أجل المعارضة!.. والدكتور محمد شتا على سبيل المثال لا يعارض الفكرة، ولكنه في نفس الوقت يرغب في تطويرها بما يحقق هدفها، ويرى خفض نصيب كل مواطن يحصل على العيش بالبطاقة رغيفين أو ثلاثة.. وساعتها سوف نقطع الطريق على الذين يريدون الصيد في الماء العكر، وسوف نخفض تكلفة الدعم على الخزانة العامة، وربما يتحقق شيء مما يدعو إليه الرئيس في شأن محاربة السِمنة وخفض الوزن!.

ومن التفاصيل المنشورة في مرحلة ما بعد الإعلان عن الفكرة من جانب رأس الدولة، نفهم أن وزارة التموين بدأت دراسة ما دعا إليه الرئيس، ونفهم أن ما تنتهي إليه الوزارة سوف تقدمه إلى مجلس الوزراء ليناقشه.. وفي النهاية سوف تتلقى الرئاسة من الوزارة المعنية ومجلس الوزراء، ما سوف تكشف عنه الدراسة على مستواهما وتوصي به صانع القرار!.

ومن المهم جدًا أن تكون وزارة التموين أمينة مع الرئيس وهي تدرس ثم وهي تقدم تقريرًا عما قامت بدراسته.. وكذلك الحال مع مجلس الوزراء وهو يناقش رأي التموين ويقدم التقرير!.

وبصرف النظر عن اتفاقك مع ما دعا إليه الرئيس أو اختلافك معه، فإن ما يمكن التوقف أمامه في القصة كلها هي شجاعة الرئيس السيسي في اقتحام ملفات عاشت حكومات بكاملها تتجنبها ثم تلف وتدور حولها.. وإذا كان ملف سعر الجنيه أمام الدولار هو الأول في القائمة، فمن الواضح أن ملف الرغيف المدعوم لن يكون آخر الملفات.

المصري اليوم

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