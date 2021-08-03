تهاني لا تخاف إسرائيل!

سليمان جودة

أمس الأول كتب الأستاذ طارق الحُميد مقالًا مهمًا في صحيفة «الشرق الأوسط»، عن لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني!.

أهمية المقال أن صاحبه وقف بشجاعة إلى جوار اللاعبة، التي تعرضت لنوع من التنمر على ما يسمى مواقع التواصل الاجتماعي، لا لشيء إلا لأنها امتلكت الجرأة الكافية لخوض منافسة في الجودو مع لاعبة إسرائيلية ضمن أوليمبياد طوكيو التي تقام حاليًا في اليابان!.

وكنت قد كتبت في هذا المكان، صباح الأربعاء ٢٨ يوليو، عن اللاعب السودانى محمد عبدالرسول، الذي انسحب في المنافسة نفسها من أمام اللاعب الإسرائيلى يوتبول طاهار.. وكذلك انسحب اللاعب الجزائري فتحي نورين من أمام طاهار.. وكان انسحابهما في الغالب خوفًا من أن يتعرضا لما تعرضت له القحطاني!.

وحين أشرت إلى قصتيهما فإنني تمنيت لو أن عبدالرسول ونورين لم ينسحبا، وتمنيت لو خاضا المنافسة إلى آخرها، وتمنيت لو أنهما أظهرا في أثناء المباراة أنهما قادران، لأن المسألة في القصة كلها هى مسألة ثقة في النفس، وهي قدرة على المواجهة، سواء كان اللاعب المنافس من تل أبيب أو كان واحدًا من الجن الأزرق!.. القصة هي الثقة في الفوز وفي تحقيق التفوق على الإسرائيلي وغير الإسرائيلي في أي منافسة!.

إن المزايدات الرخيصة في مثل هذه الحالة لم تعد تفيد، والانسحاب من أمام الإسرائيلي في أى منافسة لا معنى له سوى إفساح المجال أمامه ليفوز، وليحصد الميداليات، والمكافآت، والشهادات على حسابنا.. وليس من المستبعد وقتها أن يقال إن اللاعب العربي انسحب لأنه أضعف من أن يدخل في مواجهة!.

خوض المنافسات في أوليمبياد طوكيو وفي غير أوليمبياد طوكيو لا يعني التطبيع بالمجان كما قد يقول الذين شاركوا في حفلات التنمر ضد اللاعبة السعودية الجريئة، ولا يعني التسليم مُقدمًا بشيء للإسرائيليين، ولا يعني الخضوع ولا الخنوع، ولا شيء من هذا كله أبدًا.. ولكنه يعني أول ما يعني أن اللاعب العربي قادر على أن ينافس، وأن اللاعبة العربية قادرة على أن تلعب كتفًا بكتف، ويدًا بيد، ورأسًا برأس!.

أما التطبيع فهو قضية تخص الحكومات على مقاعد الحكم.. وهي قضية لها حساباتها السياسية لدى أي حكومة عربية، ولكن حساباتها لدى الشعوب تختلف كما قالت وتقول التجربة.. وهذا ما كان الأستاذ الحُميد حريصًا على أن يوضحه، وأن يضع النقاط فيه فوق حروفها، وكان حريصًا كذلك أن يقدم التهاني إلى تهاني لعل الذين يزايدون يمتنعون!.

المصري اليوم

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