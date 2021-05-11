سليمان جودة

قال أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودى، إن محافظة العلا فى بلاده وصلت إلى صفر بطالة، وإن كل الوظائف التى جرى التقدم لها فى المحافظة تمت الاستجابة لها بالكامل!

والأمل أن نصل إلى يوم تكون فيه إحدى محافظاتنا كمحافظة العلا، ثم تنتقل عدوى صفر البطالة منها إلى باقى المحافظات، لأنه ليس أدعى للتفاؤل من أن تتاح فرصة عمل لباحث عنها، وليس أوجع من أن يبحث شاب متخرج عن عمل فلا يجده!

ولكن وجود محافظة مماثلة للعلا على أرضنا لن يكون بالتمنيات، وإنما ببرنامج عمل من جانب الحكومة، يفتح الطريق أمام الصناعات فى المحافظات.. وقبل أيام كان رئيس الحكومة قد أعلن البدء فى الإصلاح الهيكلى للاقتصاد فى مجالات ثلاثة، هى الصناعة والزراعة والاتصالات!

وعندما نتحدث عن المجال الأول، فإن على الحكومة أن تنتبه إلى أنه مجال فى حاجة إلى شىء واحد سوف تأتى كل الأشياء من بعده فى سهولة ويسر.. هذا الشىء هو شكل وحجم الحافز الذى تمنحه الحكومة لكل مستثمر يأتى لينشئ صناعة على أرضنا بشكل عام، أو ينشئها خارج القاهرة وفى المحافظات البعيدة بالذات بشكل خاص!

السؤال هو: لماذا لا تختار الحكومة عددًا من المحافظات التى تبعد عن العاصمة، والتى ترتفع فيها نسبة البطالة، ثم تقرر منح كل مستثمر يذهب إليها حوافز لا يحصل عليها إذا بقى فى القاهرة الكبرى، ولا يجدها إذا اختار العمل فى أى بلد من حولنا فى المنطقة؟!

أتحدث عن حافز فى الإعفاء من الضرائب لفترة معينة ومعلنة، وأتحدث عن حافز يتيح الغاز للمستثمر فى تلك المحافظات، بسعر أقل من سعره للمستثمر فى القاهرة وفى المحافظات القريبة منها.. أتحدث عن حافز يغرى المستثمر بجد.. حافز يشد كل مستثمر إلى محافظات الصعيد، وإلى كل محافظة نريد نسبة البطالة فيها صفرًا أو قريبة من الصفر!

الصناعة تعنى فرص عمل أول ما تعنى، ولكن هذا لن يحدث لمجرد أننا نتمناه ونأمله وننتظره، وإنما سيحدث فى اليوم الذى لا يجد فيه رجال الصناعة أنهم مُطاردون بالتقديرات الضريبية الجزافية.. وهذه بالمناسبة مشكلة ضخمة يعانى منها أهل الصناعة فى غالبيتهم، ولا يعرفون كيف يواجهونها، ولا كيف يصلون بها إلى أسماع المسؤولين الذين يعنيهم الأمر!

لا فرص عمل بجد إلا بصناعة جادة، ولا صناعة جادة بغير حوافز كبيرة لكل مستثمر، فلا تبخلوا بها عليه، لأن عائدها مباشر وسريع، فضلًا عن أنه عائد واصل إلى الناس!.

المصري اليوم

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