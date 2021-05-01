حظ «النيل».. وعابدين!

سليمان جودة

عشنا نعرف أن الحظ قد يصالح إنسانًا هنا، وقد يخاصم إنسانًا آخر هناك.. والقرآن الكريم يصف قارون بأنه: ذو حظ عظيم!.

ولكننا لم نكن نعرف أن الحظ يمكن أن ينتقل من الإنسان إلى ما سواه، حتى رأينا وسمعنا عن حال جامعة النيل مرة، ثم عن قصر عابدين مرةً أخرى، فكل منهما.. الجامعة والقصر.. ينتظر إنصافًا ممن يعنيه أمر الجامعات وقصور الرئاسة فى البلد!.

منذ البداية كان كل شىء يجعل من جامعة النيل جامعة على حظ عظيم.. ولماذا لا تكون كذلك وهى الجامعة التى لا تزال توصف بأنها أول جامعة أهلية وبحثية؟!.. ولكن سوء حظها جعلها طرفًا فى معركة لا ذنب لها فيها مع جامعة زويل.. وما كادت تنتهى من هذه المعركة، التى استنزفت الكثير من وقتها وجهدها، حتى وجدت نفسها فى معركة مع الحكومة نفسها هذه المرة!!.

وبدلًا من أن تشجعها الحكومة لعلنا نرى جامعات مثلها فى كل محافظة، فإنها راحت تنازعها أرضها وتُطلق عليها هيئة المجتمعات العمرانية!.. فالهيئة تركت مليون كيلو متر مربع، هى مساحة مصر، ووضعت عينيها على أرض الجامعة تريد انتزاع نصفها لتقيم فوقه العمارات والأبراج!!.

وإذا كان الدستور قد خصص 2%‏ من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على التعليم العالى، فالمعنى أن دستورنا يمنح التعليم أولوية فى الإنفاق وفى الرعاية.. وما تطلبه هيئة المجتمعات من جامعة النيل إن لم يصطدم بنص الدستور فإنه يصطدم بفلسفة الدستور!.

والأمل فى أن تجد هذه الجامعة داخل الحكومة مَنْ ينتصر لها، ويعطيها من الحظوظ ما تستحقه لأن الانتصار لها هو فى النهاية انتصار للتعليم الأهلى كنموذج، وانتصار للبحث العلمى كطريق لا بديل أمامنا ولا مسار إلى المستقبل سواه!.

ولم يكن الخديو إسماعيل يتخيل وهو يقيم قصر عابدين، قبل قرن ونصف القرن من الزمان، أن حظه سوف يسوء معنا إلى هذا الحد، وأن وقتًا سوف يأتى على القصر فى القرن الحادى والعشرين يُحاط فيه بأكشاك الأسماك!.. إن لنا أن نقلب الصورة ونتصور ما الذى ستفعله الحكومة فى باريس لو أن بلدية العاصمة الفرنسية سمحت بكشك يبيع الأسماك على أسوار قصر الإليزيه؟!.. هذا والله عيب فى حقنا كمصريين، قبل أن يكون عيبًا فى حق النيل وعابدين!.

المصري اليوم

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