سليمان جودة

استوقفتنى محطة تونس بالذات، من بين محطات إفريقية ست كان الوزير سامح شكرى يتنقل بينها على مدى أيام مضت، عارضاً فيها موقفنا فى ملف سد النهضة وشارحاً تفاصيله!

والسبب أن الرهان فى المحطات الخمس السابقة على تونس، كان على شىء نأمله فى المستقبل ونتوقعه، ولكنه فى الحالة التونسية ينتقل من مرحلة الرهان على شىء سوف يتم، إلى البناء على شىء تم بالفعل فى أثناء زيارة الرئيس التونسى إلى القاهرة قبل رمضان بأيام!

كانت كينيا هى المحطة الأولى، وفيها كنا ولانزال نراهن على أنها ذات جوار مباشر مع إثيوبيا، وأنها تتمتع بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن، وأنها عضو فى الاتحاد الإفريقى، وأنها إحدى دول حوض النيل، وأنها بهذه الصفات الأربع تستطيع أن تتحرك وأن تضغط بأوراق فى يديها!

وكانت جزر القمر هى المحطة الثانية، وفيها كنا ولانزال نراهن على رابطتين لنا معها، إحداهما إفريقية لأنها إحدى دول القارة السمراء، والثانية عربية لأنها عضو فى جامعة الدول العربية!.. وكانت جنوب إفريقيا هى المحطة الثالثة، وفيها كان الرهان على أنها كانت إلى أسابيع مضت رئيساً للاتحاد الإفريقى، وأنها قادرة بوضعيتها فى القارة على أن تمارس نوعاً من الضغط السياسى على إثيوبيا!

وفى الكونغو الديمقراطية كانت المحطة الرابعة، لأنها الرئيس الحالى للاتحاد، ثم لأنها رعت آخر جلسة للمفاوضات حول السد أول هذا الشهر، ولهذا، فهى مدعوة إلى أن تمارس مسؤوليتها بحكم وجودها على رأس اتحاد يضم دول إفريقيا كلها!.. والأهم أنها مدعوة إلى لفت انتباه أديس أبابا إلى أن تمسكها بالاتحاد مظلة للتفاوض، لا يعنى تملصها من التوقيع على اتفاق عادل وملزم معنا ومع السودان، وإنما يعنى أن تتصرف بمسؤولية تراعى المصالح المائية للقاهرة والخرطوم!

وفى السنغال كانت المحطة الخامسة، لأنها مرشحة لرئاسة الاتحاد فى فبراير المقبل، ولذلك، يمكنها أن تضغط من فوق أرضية إفريقية تستشرف المخاطر فى القارة وتتعامل معها على نحو مبكر!

أما تونس محطة الختام فهى تختلف، ليس فقط لأنها تتمتع بثلاث عضويات معاً، فى الجامعة، وفى الاتحاد، ثم فى مجلس الأمن ككينيا، وإنما لأن رئيسها قيس سعيد جاء فى زيارته فوضع الأساس الثابت المستقر لخطوات بلاده.. كان ذلك عندما قال: موقف مصر فى قضية النيل هو ذاته موقف تونس!

قالها بقوة، ووضوح، وثقة، فكان وكأنه يقول إن هذا ما يتعين أن يكون بين كل عاصمتين عربيتين، وإنه يبدأ بنفسه ويضع الأمور فى مكانها الصحيح!

المصري اليوم

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز