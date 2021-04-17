سليمان جودة

سوف يُقال كلام كثير عن الأستاذ مكرم محمد أحمد، ولكن الشىء الذى يتعين أن يُقال عنه هو إيمانه مدى حياته بأن الصحافة لا بديل عن أن تضىء طريق الناس، سواء كان هؤلاء الناس حكامًا على مقاعد الحكم، أو كانوا من بين البسطاء والآحاد فى طول الشارع وعرض الطريق!.

وربما لهذا السبب اختار عنوانًا ثابتًا يكتب تحته فى مجلة المصور أسبوعيًا لسنوات طويلة، عندما كان على رأس «دار الهلال» رئيسًا لمجلس الإدارة، أو عندما راح يطل على القارئ يوميًا فى «الأهرام» من خلال زاوية يومية بامتداد 15 سنة متواصلة!.. وفى الحالتين كان اختياره لا يتغير، وكان قراره لا يتبدل، وكان عهده مع القارئ واحدًا، وكان هذا العهد أن يكتب تحت عنوان ثابت من كلمتين، هما: نقطة نور!.

هذه النقطة كانت عنده بمثابة النافذة التى يتسلل منها شعاع الضوء.. وقد عاش فى مهنة الصحافة ما يقرب من عقود ستة يحاول خلالها أن تكون هذه النافذة أوسع، لعل الضوء الذى يمر منها يكون كافيًا لإضاءة المسار أمامنا فى الحياة!.

كان هذا هو اختياره بمثل ما كان قراره، وحين سأله الفنان رمسيس فى برنامج كاريكاتير عما قدمه فى مهنته، قال بلا تردد إنه لم يقف متفرجًا فى أى موقف مر به فى هذه المهنة، وإنه شارك بقدر طاقته وبقدر ما استطاعه، وإنه كان فى كل الحالات يحفر نافذة يمر منها نور لعل الطريق يصبح أوضح، فيمشى فيه الحكام والمحكومون وهُم على بينة من معالمه وملامحه!.

وفى حوار ممتع على قناة «تن» الفضائية، سأله الأستاذ عمرو عبدالحميد عن حال مهنته التى قضى فيها أيام عُمره، فكانت نافذة النور التى لا بد منها فى المهنة هى منطلق الإجابة عن السؤال وهى المبتدأ والمنتهى.. كان تقديره أن هذه مهنة نملك فيها كل المقومات، وأن مصر تستطيع أن تقدم من خلالها كل ما هو رائع إلى المنطقة من حولها، وأن ذلك فى حاجة إلى شيئين اثنين: الحرية والمسؤولية!.

كان تقديره أن هذه مهنة قدمت لبلادنا الكثير، وأعطت للمنطقة من حولنا ما هو أكثر، وأن ما تقدمه وتعطيه مرهون على الدوام بالحرية التى تتمتع بها، ثم فى الوقت نفسه بالمسؤولية التى تلتزم بها وهى تمارس حريتها وتتمسك بها وتحرص عليها!.

هذا هو الأستاذ مكرم باختصار، وهذا هو إيمانه الذى عاش عليه، وهذا هو اختياره وقراره فى الحياة.. وما بين الحرية والمسؤولية أمضى عمرًا يعلمنا أن الحرية تقابلها مسؤولية تجاه البلد وقضاياه.. وبهذا المفهوم لم يتوقف عن المحاولة فى توسيع نقطة النور التى ألزم نفسه بها لعل الضوء يكفى فيبدد الظلام على طول المشوار، ولعل البلد يحصل على المكانة التى يستحقها على الخريطة بين الأمم!.

المصري اليوم

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