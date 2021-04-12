«النبي»... كتابٌ قرأتهُ عدة مرات!

نجم عبدالكريم

في عام 1923 صدر كتاب ”النبي“ لجبران، ليحتل قائمة الأكثر مبيعاً منذ ذلك الحين وحتى الآن، فالكثير من الأميركيين يعتبرونه إنجيلاً جديداً، لما احتوى عليه من موضوعاتٍ سأختزلها في النقاط التالية:

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• الحرية:

– أكثر الناس حريةً يحملون حريتهم نيراً على أعناقهم، فإن شاء الناس إسقاط الصنم الطاغية الذي أقاموه، وسجدوا له، فعليهم أن يُسقِطوا مكانته التي صنعوها في نفوسهم.

• الحب:

– إنه نارٌ تُطهر، وتُحرر، وهو لا يعطي إلا نفسه، ولا يُطيق أن يكون مملوكاً.

• الزواج:

– أحبوا بعضكم، ولا تجعلوا من الحب قيداً… ولا يجوز للزواج أن يقضي على شخصية كلٍّ من الزوجين المميزة.

• الأولاد:

– إنهم أبناء أشواق الحياة… تستطيعون أن تعطوهم محبتكم، ولا تُلقِّنوهم أفكاركم، إنهم خلقوا لعصرٍ يختلف عن عصر آبائهم.

• الفرح والترح:

– هما توأمان لا ينفصلان، يأتيان معاً، ويمضيان معاً.

• العطاء:

– هو ما يُعطيه الإنسان من نفسه… فالحياة هي التي تُعطي الحياة، وما الإنسان إلا شاهد، ليس إلا.

• البيوت:

– بيتكم هو جسدكم الأكبر، ينمو بالشمس، ويهجع في الليل.

• العقل والهوى:

– إنهما في صراعٍ دائمٍ مهما كانت الدفة والشراع للنفس الماخرة في البحر… فإن تحطمت الدفة وتمزق الشراع غرقت السفينة.

• الألم:

– إنه انكسار القشرة التي تُغلف الإدراك.

• معرفة النفس:

– الحقيقة نسبية، لذلك لا يجب أن يقول المرء إنه وجد الحقيقة، بل وجد حقيقته.

• التعليم:

– لا يعطي المعلم من حكمته، بل من إيمانه ومحبته، فالحكيم والعالم والفنان لا يعطون فهمهم، بل يرشدون إلى الطريق.

• الدين:

– هو كل ما في الحياة من عملٍ، وتأمل… إنما الدين بالأعمال!

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• لأنني مقيد بعددٍ من الكلمات فسأتوقف مُضطراً عن الاستطراد في نقاطٍ أخرى… ولكن من يحب أن يقرأ الكتاب فسيجد فيه متعة أدبية، وفكرية، وروحية.

الجريدة

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