العشب يتكسر فى تونس!

سليمان جودة

ربما لانزال نذكر أن هشام المشيشى، رئيس وزراء تونس، كان وقت تشكيل حكومته الحالية فى سبتمبر الماضى قد أطلق تصريحًا صدم كل تونسى، بمثل ما لفت انتباه كل عربى بقوة!.. كان التصريح أنه يخشى على بلاده من الانهيار!

وكانت مصادفة عجيبة أن يتزامن تصريح «المشيشى» مع تصريح من النوع نفسه صدر عن جان إيف لو دريان، وزير خارجية فرنسا، الذى قال إنه يخشى أن يذهب لبنان إلى زوال إذا دام الوضع السياسى فيه على ما هو عليه، من حيث عدم القدرة على تشكيل حكومة مسؤولة!

مرت خمسة أشهر ونصف الشهر، ليكتشف الذين يتابعون الشأن العام فى البلدين أن لبنان لايزال عاجزًا عن تشكيل حكومته، وأن «المشيشى» يكاد يشارك بنفسه فى دفع البلاد نحو الاتجاه الذى كان يخشاه!

فهو لا يتوقف- من قصر القصبة، الذى يمارس عمله من داخله- عن الرد على كل تصعيد من جانب الرئيس، قيس سعيد، بتصعيد مماثل، وربما بتصعيد أشد!.. كانت البداية عندما أعفى هو كرئيس للحكومة وزيرين محسوبين على الرئيس، كان بينهما وزير الداخلية، وحين كلف «المشيشى» عددًا من الوزراء الجدد فإن «سعيد» رفض استقبالهم فى قصر قرطاج لأداء اليمين الدستورية، فما كان من رئيس الوزراء إلا أن سارع بإعفاء أربعة وزراء آخرين محسوبين أيضًا على الرئيس!

وأمام هذا المشهد السياسى العبثى لا يملك المواطن التونسى شيئًا يفعله سوى أن يتابع الضربات السياسية المتبادلة بين القصرين فى أسى!

ثم لا يملك المتابع من الخارج لما يجرى إلا أن يتساءل حائرًا: كيف يحذر الرجل من انهيار يرى بوادره فى وقت تشكيل الحكومة، ثم يذهب بقدميه إلى ما كان يحذر منه ويخشاه؟!

يتصارع الرئيسان بضراوة فى القصرين، كما يتصارع الفيلة فى الغابة، بينما العشب تحت أقدامهما يتكسر، ولا تعرف ماذا أصاب أرض العرب، التى تبدو وكأنها لا يكفيها ما أصابها قبل عشر سنوات فى زمن ما يسمى «الربيع العربى»، فتأبى إلا أن تضيف المزيد إلى ضحايا ذلك الربيع بين الدول!.. ما يجرى فى لبنان وفى تونس مثال يقول إن الفارق بين أرض العرب وأرض أوروبا، على الشاطئ الآخر من «المتوسط»، هو فارق فى مدى إحساس الساسة بالمسؤولية تجاه الشعوب!.

المصري اليوم