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الباقي... ترمب أم الترمبية؟
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الباقي... ترمب أم الترمبية؟

مشاري الذايدي النائب ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، رغم نقده الشديد للرئيس ترمب بخصوص قضية اقتحام الكونغرس من مناصرين له في 6 يناير

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مشاري الذايدي

النائب ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، رغم نقده الشديد للرئيس ترمب بخصوص قضية اقتحام الكونغرس من مناصرين له في 6 يناير (كانون الثاني) السابق، صوّت لتبرئة ترمب من تهمة التحريض، لأنّه «من غير الدستوري» أن تتمّ إدانة رئيس في محاكمة عزل بعد تركه لمنصبه.
حُسم الأمر، ولم تفلح الميديا الليبرالية الأميركية «المحاربة» لترمب وللقواعد الجمهورية -قبل حادثة اقتحام الكونغرس بسنوات- في صدق الخبر أو التوقع.
كانت الميديا الأميركية الليبرالية، وعنها تنقل الميديا العربية، تصوِّر محاكمة ترمب، الثانية، في مجلس الشيوخ، على أنَّها القاضية النهائية عليه وعلى تياره السياسي، وأن الحزب الجمهوري نفض يده من ترمب، وتبرّأ منه ونبذه، وهذه ستكون نتيجة التصويت من النواب الجمهوريين.
لم يَصْدق هذا الكلام، وصوّت غالبية نواب الجمهوريين، بزعامة ماكونيل، ضد إدانة ترمب، لأنَّ ما جرى كان مجرد كيد سياسي ومحاكمة حزبية بمعايير أنصار أوباما وكامالا والبقية.
الأهم من شخص دونالد ترمب، الذي كان أصلاً يقضي أيامه مسترخياً في منتجع خاص كل الأسابيع الماضية، هي «فكرة» الترمبية… والـ70 مليون ناخب له، ومعهم كثير من أسرهم ومعارفهم، نحو نصف الشعب الأميركي تقريباً… هذا الكمّ البشري الذي تصرّ الميديا اليسارية والسوشيال ميديا التي تحارب ترمب، على شطبه وتجاهله وتتفيهه.
الحكاية أكبر بكثير من شخص ترمب، قد يغيب الرجل عن الدنيا غداً لأي سبب كان، لكن التيار الذي انطلق معه، لن يموت.
ترمب في البيان الصادر بعد تبرئة مجلس الشيوخ له -التبرئة الثانية بالمناسبة!- قال: «حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجدداً قد بدأت لتوها». وأضاف: «قريباً سوف ننهض».
تيار كبير، لا يخصّ الداخل الأميركي وحده، بل هو في العالم، تيار يختلف مع رؤية أنصار أوباما وكامالا، في قضايا كبرى، مثل الموقف من الأُسرة، والحريات الجنسية والشذوذ، وتسييس قضية المناخ، والموقف من الهجرة والهوية والاقتصاد، بكلمة واحدة: رؤية مختلفة تماماً عن الذات والوجود.
تيار تصرّ المؤسسات الإعلامية والتفاعلية والسياسية على «إعدامه» معنوياً وسياسياً واجتماعياً وقانونياً… فهل سيتفرج بكل برود وبلاهة وتسليم على حفلة إعدامه؟!
كابري كافارو، النائبة الديمقراطية السابقة عن أوهايو، قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تبرئة ترمب «صرخة تعبئة» له ولأنصاره.
«لا يزالون أقلية» هذه كانت خلاصة تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، عن الجمهوريين الداعين لنبذ ترمب والانفصال عنه.
لكن ما أسلحة الليبراليين المتايسرين على احتمالية الهبّة الجديدة للتيار الترمبي؟
كثيرة هي الأسلحة، لكن يكفي الإشارة لحذف «تويتر» الحساب الأشهر عالمياً، حساب ترمب، من المنصة إلى الأبد، حتى لو صار -لا سمح الله طبعاً بالنسبة إليهم- رئيساً جديداً لأميركا عام 2024.
ويندي شيلر، من جامعة براون، قالت للوكالة عن ترمب بعد التبرئة: «إذا كانت الشركات ستمنحه فرصة للظهور والتحدث، فسيكون رد الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي سريعاً وشديداً، مع احتمال مقاطعة منتجاتها».
الحكاية إذن ليست الدفاع أو الهجوم على شخص ترمب، فكلنا نعرف ما له وما عليه، ولم تقصّر الميديا أصلاً في تعريفنا بعيوبه، الحكاية هي هل سيتحمل العالم هذا «الاحتكار» الليبرالي اليساري للصوت والصورة؟!

الشرق الأوسط

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الباقي... ترمب أم الترمبية؟
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«مسبار الأمل» وصناعة التاريخ

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عبدالله بن بجاد العتيبي

يمكن للعرب أن ينافسوا في صناعة التاريخ، فهم ليسوا غرباء عليه ولا على صناعته، ولكنهم ابتعدوا قروناً وغرقوا في الجهل والتخلف، وحين بدأت تلوح بوادر نهضة ما قامت سوق الانقلابات العسكرية التي سموها ثوراتٍ، وراج تخلفٌ جديدٌ بشعاراتٍ مختلفة قومية وبعثية ويسارية، وانقضت عقودٌ لم ينجح فيها أحدٌ.
الرهان على العلم هو الرهان الصحيح لكل من يريد صناعة التاريخ ويرغب في المساهمة في بناء المستقبل، وهو تحديداً ما صنعته دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة طويلة لتحقيق الحلم الذي كان مستحيلاً وإرسال مسبارٍ إلى الكوكب الأحمر البعيد، وبتخطيطٍ محكمٍ وعملٍ دؤوب ونَفَس طويل بدأت قبل سنواتٍ في العمل على تحويل المستحيل ممكناً، وتم ذلك يوم الثلاثاء الماضي التاسع من فبراير (شباط)، حيث دخل مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ.
خطوة كبيرة في مسيرة العلم وخطوة أكبر للعرب يعيدون بها سيرتهم الأولى، فمساهمات العرب في تاريخ الفلك قديماً معروفة مشهورة دفعت إليها الحاجة ثم طوروها بالعلم والمعرفة، وها هي المسيرة تستأنف بالعلم والمعرفة مجدداً، وهذه المرة برؤية وتخطيط وتنفيذ إماراتي يكتب اسم هذه الدولة بمداد من مجدٍ وعزمٍ وتصميم.
النزوات لا تبني الإنجازات، بل الرؤية والتخطيط والإصرار، ثم العمل والاجتهاد وملاحقة الأحلام وصناعة المستحيل، والقصة في البداية هي قصة بناء الدولة القوية المستقرة الآمنة، وهو تحدٍ تكفّل به الآباء المؤسسون حتى قيام الاتحاد وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة.
في غمرة الفرح وحماسة تحقيق الحلم ينسى البعض الجهد الطويل المبذول، والحضارات لا تبنى بين عشية وضحاها، بل هو إدمان العمل والنجاح وتصاعد الأحلام والبناء على المنجز، وكم كان عسيراً في زمن الشعارات الرنانة والخطابات النزقة أن تصر بعض القيادات على بناء دولة الاستقرار والاعتدال، دولة التنمية والعدالة، دولة السعادة والرفاه، وهكذا كان، ولولا هذه الخطوات المهمة الثابتة والراسخة لما أمكن البناء عليها والصعود إلى الفضاء الفسيح وتحقيق ما لم يحققه عربي من قبل وكتابة اسم الإمارات ضمن خمس دول فقط في العالم استطاعت الوصول للكوكب الأحمر كأول دولة عربية تحقق هذا المنجز وتصنع التاريخ.
في منتصف الثمانينيات كان للعرب موعدٌ مع التاريخ في الفضاء، وذلك بصعود الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء كأول رائد فضاء عربي 1985، وهي المسيرة التي أكملها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بكونه أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر (أيلول) 2019.
مسار «مسبار الأمل» إلى المريخ تم تعبيده بالعلم والمعرفة والمثابرة وقرارات القيادة ورؤيتها وسواعد أبناء الإمارات، فقد كان الفضاء أحد أحلام الشيخ المؤسس زايد بن سلطان، وواصل أبناؤه المسيرة، وحافظوا على التوجه، وأعلنت الإمارات عن تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014 ومركز محمد بن راشد للفضاء في 2015، وتم إرسال عددٍ من الأقمار الصناعية إلى الفضاء وإرسال رائد فضاء إلى المحطة الدولية ثم وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ كتتويجٍ لمسيرة حافلة وليس صدفة أو طفرة بلا مقدمات.
هذا الموجز السريع في هذا السياق يوضح أن خلف الأحلام الكبرى وتحقيق المستحيلات رؤى ثابتة وقيادات واعية ودولاً مستقرة متطورة، وأن الأحلام الكبرى يتم بناؤها خطوة خطوة بدءاً من التعليم والتعليم الجامعي وابتعاث المتميزين ورعاية الموهوبين والعمل المؤسسي المستمر، وأن بإمكان العرب تحقيق الكثير حين يتركون الشعارات الفارغة والآيديولوجيات الأصولية المتطرفة ويراهنون على العلم والعمل وبناء التنمية وصناعة المستقبل.
دولة الإمارات هي دولة رئيسية في محور الاعتدال في المنطقة، المحور الذي يواجه محاور الطائفية والأصولية التي تسعى لنشر الطائفية والأصولية والتطرف والإرهاب والفوضى، بينما يصر هذا المحور على نشر الاعتدال والاستقرار، وهي تقف جنباً إلى جنبٍ مع مصر والسعودية بالتوافق مع المؤسسات والقوانين الدولية.
دولة الإمارات دولة فتية تقدم النموذج التنموي المذهل للعالم العربي والعالم أجمع، وأنه بالإرادة والتخطيط يمكن تحقيق المستحيل، وهذا كله يتم ضمن رؤية شاملة؛ فهي قادت عملية تحقيق سلام حقيقي مع إسرائيل في المنطقة غير كثيراً من التوازنات السياسية، واستبق الكثير من التحديات القائمة، كما أنها تقود التعايش الإنساني عبر «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي عام 2019، وهي تنشئ بيت العائلة الإبراهيمية الذي سيتم الانتهاء منه في 2022.
قبل هذا وبعده فالإمارات تقود بوعي متقدمٍ الرؤية العالمية لتصنيف جماعات الإسلام السياسي، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، جماعاتٍ إرهابية، ولا تكتفي بتصنيف تنظيمات العنف الديني فقط، فبدون القضاء على الجذور الحقيقية لداء الكراهية والإرهاب لن ينتهي التطرف ولن يتوقف الإرهاب.
خيارات الدول تصنع مصائرها ومكانتها، ففي حين أصرت الإمارات على هذه الرؤية الشاملة، وحققت وتحقق النجاحات والإنجازات، أصرت دولٌ أخرى على نشر الإرهاب والفوضى ودعم الأصولية والتحالف مع المحاور المعادية للعرب في المنطقة، وهو ما يوضح أن الثيمة الأصلية لمثل هذه النجاحات هي في الرؤية وليست في المال.
لإيضاح الفارق فثمة دولٌ عربية لا تقل غنى عن دول الخليج، لكن قياداتها اختارت منذ أمدٍ بعيدٍ تشتيت ثرواتها خلف شعاراتٍ لا تسمن ولا تغني من جوعٍ، ولذلك بقيت تشتتها الفوضى ويفترسها الفقر والجوع، وبعضها ابتليت باحتلالٍ مقنعٍ، طائفي كما في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وأصولي كما في ليبيا، ومصر، قبل أن تنفض غبار جماعة الإخوان الإرهابية وتعود مسيرتها الأولى قائدة ورائدة.
من المهم أن ينتبه الشباب العربي والشعوب العربية إلى أن صناعة التاريخ ممكنة وبناء المستقبل ممكن كلما ابتعدوا عن الشعارات الجوفاء والآيديولوجيات العمياء، وأن بالإمكان لمنطقة الشرق الأوسط أن تكون «أوروبا جديدة» تقدم نموذجاً للعالم أجمع في كيف يبنى المجد وتحقق الأحلام.
لا يوجد في اللغة العربية شعر ونثر ما يصف صناعة التاريخ في مدار كوكب المريخ، ببساطة لأن أمراً كهذا لم يحدث من قبل ولم يحلم به عربي في التاريخ، ولكنه يثبت القدرة على استئناف الحضارة، وأن الأوان لم يفت بعد.
أخيراً، فالعقل والحكمة يبنيان الدولة المستقرة الناجحة، بينما الشعارات والآيديولوجيات تهدم الدول وتنشر الفوضى.

الشرق الأوسط

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