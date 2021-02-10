جان عبيد يختزل جزءا من مأساة لبنان

خيرالله خيرالله

سيفتقد لبنان، طويلا، جان عبيد الذي غيّبه الموت عن 82 عاما. سيفتقده لسبب واحد على الأقل. لم يبق في البلد سوى عدد قليل من الشخصيات المارونية من طينة هذا السياسي اللبناني. شخصيات مثقّفة تتمتع بالنبل والمعرفة واحترام الناس، وتعرف في الوقت ذاته لبنان والعالم العربي والعالم.

الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ شخصيات تمتلك صفات من نوع تلك التي يمتلكها جان عبيد، أي الأخلاق، صارت أقرب إلى العملة النادرة. كانت الأخلاق في طليعة الصفات التي تحلّى بها جان عبيد. جعلت منه الدماثة المغروسة فيه شخصا صادقا وكريما في الوقت ذاته ومتحدّثا لبقا ألمعيّا يعرف الديانتين المسيحية والإسلامية في العمق ويعرف من عيون الشعر العربي، خصوصا من شعر المتنبّي، الكثير. كان مسيحيا مشرقيا عربيّا وكان يعرف أن يكون صديقا. مع جان عبيد كان للصداقة معنى آخر يميّزه النبل جمع فيه بين القدرة على الاحتفاظ بالقيم الريفية التي تربّى عليها والتطور مع ثقافة المدينة، بما في ذلك الأناقة في الملبس، والتكيّف معها إلى أبعد حدود.

تلك القدرة على الجمع بين أفضل ما في القرية وأفضل ما في المدينة أبقت جان عبيد، الرجل الأنيق، متمسّكا بالأرض. كانت هديّته لأصدقائه بعض زيت الزيتون الآتي من إنتاج أرضه حين يحلّ موسم هذا الزيت…

تكمن أهمّية جان عبيد الذي غيّبه وباء كورونا في تلك القدرة على الجمع بين التناقضات. هو ابن قرية صغيرة، قرب زغرتا في شمال لبنان، لا علاقة لها بالإقطاع السياسي. على الرغم من ذلك، فرض نفسه في الساحة السياسية اللبنانية وتحوّل منذ ما يزيد على نصف قرن إلى إحدى الشخصيات التي تمتلك مقعدا في الحياة السياسية اللبنانية، حتّى قبل اندلاع الحرب الأهليّة وحروب الآخرين على أرض لبنان في العام 1975. منذ ما بعد عهد الرئيس أمين الجميّل في العام 1988، لم يغب اسم جان عبيد عن لائحة المرشّحين لموقع رئيس الجمهورية. لم تخدمه الظروف في أيّ وقت. هذا يعود إلى استقلاليته، على الرغم من الكلام الكثير عن قربه من النظام السوري ومن الرئيس حافظ الأسد في مرحلة ما. أنقذ حافظ الأسد جان عبيد عندما خطفته مجموعة تابعة لـ”حزب الله” في بيروت في العام 1987 واستقبله لاحقا في دمشق لتأكيد مدى احترامه للعلاقة بالرجل وبعقله وحرصه عليها.

كانت للجلسة مع جان عبيد نكهة مختلفة بسبب غناها، خصوصا في ضوء ما يمتلك من أخبار وذكريات وقدرة على الربط بين الماضي والحاضر بطريقة ذكيّة مشبعة بروح النكتة الساخرة.

كان يفعل ذلك في ضوء الخبرة الطويلة التي اكتسبها في معرفة المنطقة والشخصيات المهمّة فيها، إضافة بالطبع إلى معرفته بلبنان وبشخصيات من اليمين واليسار والوسط، بما في ذلك كمال جنبلاط. كان يعرف مصر وسوريا والعراق والفلسطينيين. عرف صدّام حسين وحافظ الأسد وياسر عرفات وميشيل عفلق وآخرين. عندما كان يتكلّم في موضوع ما كان يعرف ما يقوله. عرف حزب البعث عن قرب، لكنّه تميّز عن معظم البعثيين، من بعثيين عراقيين وسوريين، بروح النبل والمحافظة على شخصيّة خاصة به أبعد ما تكون عن السطحية والانتهازية.

ليست السيرة الذاتية لجان عبيد سوى اختزال آخر لمأساة لبنان، وهي مأساة يتحمّل المسيحيون الموارنة جانبا كبيرا من المسؤولية فيها، خصوصا عندما قبلوا الدخول في لعبة الميليشيات المسلّحة في سبعينات القرن الماضي. وهذه لعبة شجّع عليها رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجيّة، الذي انتخب في العام 1970، والذي كان يفترض به أن يساهم باكرا في قطع الطريق عليها بدل تشجيعها.

استعان رئيسان هما إلياس سركيس وأمين الجميّل بجان عبيد. أرادا مدّ الجسور مع الآخرين. لم يكن أفضل من ذلك الجسر الذي اسمه جان عبيد. أدّى المطلوب منه. وعندما أصبح وزيرا للخارجية في العام 2003، عرف كيف يكون ممثلا للبنان، كلّ لبنان، على الرغم من كلّ القيود التي كانت تفرضها الوصاية السورية وشخصية أميل لحّود رئيس الجمهورية وقتذاك.

بنى جان عبيد في تلك المرحلة علاقة في العمق مع الراحل الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الذي كان شديد الحرص على لبنان بمسيحييه ومسلميه. وفي مرحلة لاحقة، تحوّل جان عبيد إلى أحد الموارنة الذين تؤيّد المملكة وصولهم إلى موقع رئيس الجمهورية، انطلاقا من مبدأ الاعتدال.

يغيب عن لبنان شخص ذكي ولمّاح كان يمكن لو وصل إلى موقع رئيس الجمهورية تفادي الكثير من المآسي. شخص يستطيع جعل موقع رئيس الجمهورية حكما بين اللبنانيين بعيدا عن الجهل والحقد اللذين يميّزان العهد الحالي الذي على رأسه ميشال عون.

كان جان عبيد يعرف في الناس. كان يعرف من يصلح ومن لا يصلح. كان يعرف قبل كلّ شيء أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون شخصا مثقّفا ينادي بالانفتاح، أي أنّ رئيس الجمهورية يجب أن يكون شخصا قادرا على التعاطي مع جميع اللبنانيين من كلّ الطوائف والمذاهب والمناطق والفئات الاجتماعية.

في كلّ مرّة وصل فيها إلى موقع وزاري، كان جان عبيد، الذي كان في أحيان كثيرة قريبا من رفيق الحريري، يبني. سارع عندما كان وزيرا للخارجية إلى الإفراج سريعا عن التشكيلات الدبلوماسية بعدما بقيت في الأدراج بضع سنوات.

كان جان عبيد سيشرّف رئاسة الجمهورية. لم يكن ليحطّ من شأنها كما الحال الآن. يؤكد ذلك أنّه عندما كان وزيرا للخارجية اللبنانية، اغتنم فرصة وجوده في هذا الموقع ليكون ناطقا باسم لبنان وليس باسم هذا الوصيّ على العهد أو ذاك كما حصل لاحقا… عندما تحوّل لبنان إلى صوت إيران في المجلس الوزاري لجامعة الدول العربيّة.

مع غياب جان عبيد، يترحّم المرء على رئاسة الجمهورية في لبنان. لكنّه قد يأتي يوم قريب يترحّم فيه على لبنان الذي في طريقه إلى فراغ سياسي في ظلّ انهيار لكل المؤسسات على كل صعيد. فمن السهل في هذه الظروف استعادة الماضي واستعادة كيف أن اللبنانيين فوّتوا على أنفسهم، على سبيل المثال، انتخاب نسيب لحّود رئيسا للجمهورية.

ما سيكون صعبا على المواطن اللبناني في مرحلة يبدو بلده مقبلا عليها تقبّل الواقع الجديد المتمثّل في ضياع كلّ مؤسسات الدولة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية!

العرب