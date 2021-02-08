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بحثا عن قيادة من خلال انتخابات فلسط...
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بحثا عن قيادة من خلال انتخابات فلسطينية

خيرالله خيرالله من النكات الظريفة التي ترافقت مع الإعلان عن موعد للانتخابات التشريعية الفلسطينية في الثاني والعشرين من أيّار – مايو المقبل، الكلام عن وجود فصائل

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خيرالله خيرالله

من النكات الظريفة التي ترافقت مع الإعلان عن موعد للانتخابات التشريعية الفلسطينية في الثاني والعشرين من أيّار – مايو المقبل، الكلام عن وجود فصائل فلسطينية لها رأي في الانتخابات واستعدادها لخوضها. تصرّ الفصائل الفلسطينية، التي لا وجود فعليا لها على الأرض، على أن تكون حاضرة في هذه الانتخابات، كما لو أن شيئا لم يتغيّر في المشهد الفلسطيني منذ خروج المقاتلين التابعين لهذه الفصائل من لبنان صيف العام 1982… ومنذ توقيع اتفاق أوسلو في خريف 1993.

تتجاهل هذه الفصائل التي تعيش في عالم خاص بها أنّ العالم الحقيقي يعيش في السنة 2021. مضت، تقريبا، أربعة عقود على الحدث الكبير المتمثل في نهاية الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان ليحل مكانه وجود من نوع آخر لا علاقة للفصائل الفلسطينية به. لم يبق سوى عدد محدود من المسلّحين الفلسطينيين في لبنان لأسباب سورية أو إيرانية مرتبطة بسيطرة “حزب الله” على مفاصل الدولة اللبنانية ومشروعه الداخلي والإقليمي. ثمّة وجود لبعض التنظيمات بين فلسطينيي المخيمات في لبنان لا أكثر.

هل يعتبر هذا الوجود كافيا كي تكون الفصائل الفلسطينية جزءا لا يتجزّأ من الانتخابات ومن المشهد السياسي الفلسطيني، علما أن لدى الشعب الفلسطيني وعيا سياسيا يتجاوز بكثير وعي هذه الفصائل التي أصابها من العجز ما حوّلها إلى مجرد واجهات لـ”حماس” و”فتح” أو مجرّد أدوات للزينة تابعة لها بطريقة أو بأخرى؟

هذه فصائل فلسطينية تريد خوض الانتخابات، علما أنّ لا وجود يذكر لها، باستثناء تنظيمي “فتح” و”حماس” اللذين عليهما، بدورهما، مواجهة واقع فلسطيني مختلف سيكون صعبا على التنظيمين الكبيرين التكيّف معه.

يتمثّل هذا الواقع في وجود جيل فلسطيني شاب يسعى إلى التغيير بعيدا عن مخلفات الماضي وعقده. يوجد، كما يقول الصديق الفتحاوي القديم نبيل عمرو، نحو ثلاثة ملايين ناخب أو أقلّ بقليل، مسجلون على لوائح الشطب في الانتخابات التشريعية المقبلة. لا يستبعد أن تجري الانتخابات في موعدها، على الرغم من أن ذلك ليس مضمونا. هل يمكن لهؤلاء الشباب أن يأخذوا ما يسمّى الفصائل الفلسطينية وأفكارها البالية على محمل الجدّ؟

مع مرور الوقت، كانت بداية النهاية للفصائل الفلسطينية التي لا يزال لديها من يمثلّها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على الرغم من أنّه لا جمهور لها في الداخل الفلسطيني. مع خروج هذه الفصائل من لبنان بعدما عاثت فيه فسادا وبعدما كادت أن تقضي على الأردن لولا شجاعة الملك حسين، بات عليها البحث عن دور جديد لها. بعضها لجأ إلى سوريا كي يكون في حماية نظامها الأقلّوي الذي لم يكن لديه من همّ في يوم من الأيّام سوى محاربة ياسر عرفات. في العام 1970، عرف الملك حسين كيف يحمي القضيّة الفلسطينية بعدما تخلّى عنها أصحابها كي يقيموا وطنا بديلا في الأردن. أنقذ الحسين في العام 1970 الفصائل الفلسطينية من نفسها وأنقذ في الوقت ذاته ما بقي من القضيّة الفلسطينية… وحافظ على المملكة الأردنية الهاشمية.

لعبت هذه الفصائل دورها في خلق المأساة الفلسطينية في الأردن ثم لعبت دورها في الكارثة التي حلّت بلبنان. من أخطاء عرفات عدم وضعه حدّا للفصائل الفلسطينية التي كانت في خدمة أنظمة عربيّة معيّنة في سوريا أو العراق أو ليبيا أو أجهزة تابعة للاتحاد السوفياتي أو الدول التي كانت تدور في فلكه، خصوصا ألمانيا الشرقية واستخباراتها (ستازي).

كان مهمّا في كلّ وقت أن تدبّر هذه الفصائل رواتب لمقاتليها أو لكوادرها… حتّى لو كان ذلك عن طريق سرقة مصرف في بيروت. لم تكن فلسطين همّا من همومها. لم تستوعب الفصائل أن التجارة التي مارستها في الماضي باتت جزءا من التاريخ وأنّ ما على المحكّ في الانتخابات التشريعية المقبلة يتجاوز الفكر المتحجر الذي كانت تنادي به. ليس معروفا إلى الآن ما علاقة الفكر الماركسي – اللينيني بقضيّة فلسطين وما دور كارل ماركس وتعاليمه في خطف طائرات مدنية وتفجيرها في الأردن!

في حال أجريت الانتخابات الفلسطينية في موعدها ووجد العدد الكافي من المراقبين الذين سيشرفون على نزاهتها، ليس مستبعدا حصول مفاجآت كبيرة. سينتفض أهل غزّة على “حماس” التي لم تأت لهم سوى بالبؤس والخراب وسيكشف أهل الضفّة الغربية أن “فتح” تحتاج إلى إعادة بناء من جديد وتجديد شبابها بعدما شاخت ولم يعد لديها ما تقدّمه للفلسطينيين.

ثمّة حاجة إلى جيل فلسطيني يعبّر عن نفسه من خلال الانتخابات يستطيع أخذ المبادرة السياسية بيده. جيل يقول للقيادات الحالية إن الزمن تجاوزها وإنّ العالم كلّه تغيّر وإن الشعارات لم تعد تصلح لتعبئة المواطنين من أجل استمرار الجمود القائم إلى ما لا نهاية. تبدو الحاجة إلى التأسيس لقيادة جديدة لا علاقة لها بالفصائل الفلسطينية التي تنتمي إلى زمن آخر. مثل هذه القيادة الجديدة تستطيع تسمية الأشياء بأسمائها والبناء على وجود هويّة فلسطينية تحدّت الاحتلال طويلا ولم تضع نفسها في خدمته كما فعلت “حماس” في غزّة آو كما فعلت السلطة الوطنية في الضفّة فجعلت من نفسها مجرّد جهاز أمني يتعاطى مع الاحتلال الإسرائيلي من زاوية ضيّقة.

في نهاية المطاف، إنّ المأزق القائم ليس مأزقا فلسطينيا فقط. إنّه مأزق إسرائيلي أيضا. لا يمكن الخروج من هذا المأزق المزدوج من دون قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة ومن دون طرح سياسي عبر سؤال من نوع ما الذي يمكن عمله بنحو سبعة ملايين فلسطيني موجودين على أرض فلسطين التاريخية بين البحر والنهر؟ لن تتمكن إسرائيل في يوم من الأيّام من ابتلاع هؤلاء أو تهجيرهم من أرضهم التي ما زالوا متمسّكين بها.

الأكيد أن وجود إدارة أميركية جديدة تؤيّد خيار الدولتين سيساعد في طرح مثل هذا السؤال الملحّ الذي يفرض تغييرا فلسطينيا يضع في رأس الهرم عقولا جديدة. هذا يعني بكل بساطة وجود حاجة إلى أشخاص عمليين لا علاقة لهم بما كانت عليه الفصائل الفلسطينية في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته عندما كان تنظيم يدّعي أنه ماركسي – لينيني يسرق مصرفا في بيروت لدفع رواتب مقاتليه وضمان مستقبل قيادييه وآخر يذهب إلى ليبيا أو العراق للحصول على موازنته السنوية… بموافقة النظام السوري طبعا الذي كان راضيا على كلّ ما يدور في لبنان ما دام المقاتلون الفلسطينيون فيه يتحركون ضمن إطار رسم لهم حدوده بدقة!

العرب

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بحثا عن قيادة من خلال انتخابات فلسط...
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حوار أميركي – إيراني من أجل ماذا؟

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خيرالله خيرالله

يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّه “سيبذل كل ما يستطيع من أجل حوار بين واشنطن وطهران”. الأكيد أن مثل هذا الكلام يدلّ على حسن نيّة فرنسية وعلى رغبة في توفير الاستقرار في المنطقة كلّها، في الخليج وفي منطقة المشرق العربي، خصوصا في لبنان.

تبدو فرنسا، الحريصة على لبنان أكثر من معظم السياسيين اللبنانيين، وكأنّها تسعى إلى جعل إيران تلعب دورا إيجابيا على الصعيد الإقليمي، علما أنّ ليس ما يشير إلى أن لديها نوعا من العلاقة الخاصة بإيران تسمح لها بالتوسط بينها وبين الولايات المتحدة. لكن السؤال الذي سيظلّ مطروحا هو الآتي: حوار إيراني – أميركي من أجل ماذا؟

لم تعتد أي جهة عربيّة في يوم من الأيّام على إيران، لا في عهد الشاه ولا بعد سقوط الشاه ونظامه وقيام “الجمهورية الإسلامية” في العام 1979. ثمّة من سيردّ على هذا الكلام بأنّ العراق باشر الحرب مع إيران في العام 1980. مثل هذا الكلام عن اعتداء عراقي على إيران بعيد عن الحقيقة لسبب في غاية البساطة. يعود هذا السبب إلى أن صدّام حسين، الذي كان وقتذاك رئيسا للعراق، ردّ بطريقته على إيران. كانت طريقته لا تخلو من قصر النظر.

لكنّ الوقائع تثبت أنّ العراق ردّ، وقتذاك، على استفزازات إيرانية وتحرّشات من كلّ نوع لا هدف لها سوى إسقاط النظام في بغداد. صحيح أن صدّام ليس خبيرا في السياسات الدولية والإقليمية، وهو مجرّد ريفي نقل قيمه إلى مدينة عريقة مثل بغداد، لكن الصحيح أيضا أنّه وقع في الفخّ الإيراني عندما أخذ مبادرة الهجوم في حرب أرادت طهران أن تطول لثماني سنوات.

لا يمكن تبرير ما قام به صدّام، لكنّ ما لا يمكن تجاهله أنّه منذ اللحظة التي سقط فيها الشاه وعاد آية الله الخميني إلى طهران، لم تتوقّف إيران عن إبداء الرغبة في تصدير ثورتها إلى خارج أراضيها، أي إلى الدول العربيّة. هذا ما حصل في ثمانينات القرن الماضي. وهذا ما لا يزال يحصل إلى اليوم.

ما الذي يستطيع رئيس فرنسي عمله لجعل إيران تتعقّل وتتصرّف كدولة على استعداد للاهتمام بنفسها أوّلا وتأمين الرفاه والخبز لشعبها ثانيا وأخيرا؟ يختزل مثل هذا السؤال التحدي الذي يواجه الإدارة الأميركية الجديدة التي يبدو واضحا أنّها تختلف كلّيا عن إدارة دونالد ترامب في مجالات عدّة. في مقدّم هذه المجالات التعاون مع أوروبا، خصوصا مع فرنسا في شأن ملفّات عدّة من بينها سلوك إيران والاتفاق في شأن ملفّها النووي الذي تريد العودة إليه بشروطها.

كان لافتا خلوّ الخطاب الأخير لجو بايدن، وهو الأوّل له عن السياسة الخارجية التي ستتّبعها إدارته، من أي إشارة إلى الملفّ النووي الإيراني. يوحي ذلك بأن الرئيس الأميركي وإدارته ما زالا في صدد بلورة موقف موحّد مع أوروبا من هذا الملفّ في إطار مشاورات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا على مستوى وزراء الخارجية. قد تكون هناك حاجة إلى وقت قبل معرفة إلى أيّ حد ستكون هناك سياسة أميركية متماسكة تجاه إيران.

في نهاية المطاف، الكرة في الملعب الإيراني حتّى لو بدا أنّ هناك تغييرا أميركيا على صعيد السياسة الخارجية. يظلّ أفضل تعبير عن هذا التغيير الموقف من اليمن ومن “الكارثة الإنسانية” فيه.

كانت الترجمة العملية للتغيّر الأميركي الموقف من المملكة العربية السعودية ومن حملتها العسكرية في اليمن. استوعبت السعودية الموقف الأميركي المعترض من زاوية أنّها تتعرض لعدوان مصدره اليمن وأن هدفها وقف هذا العدوان الذي تقف وراءه إيران. مثل هذا الموقف السعودي منطقي إلى حدّ كبير، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار مقدمات “عاصفة الحزم” التي انطلقت في آذار – مارس من العام 2015. قبل “عاصفة الحزم”، بدأ الحوثيون يجعلون، مباشرة بعد سيطرتهم على صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 2014، مناطق معيّنة في شمال اليمن قاعدة صواريخ إيرانية تستهدف أراضي المملكة…

ما الذي لدى فرنسا تضغط به على إيران بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا وأميركا كي تفرج عن رهائنها من الدول العربية، بما في ذلك لبنان؟ هذا ليس واضحا، أقلّه إلى الآن، لكنّ الأكيد أن ما تريده إيران واضح كلّ الوضوح وهو قبول دولي بدورها الإقليمي الذي ساهم الأميركيون في صنعه، خصوصا بعد العام 2003 عندما قررت إدارة جورج بوش الابن اجتياح العراق وإسقاط النظام من دون تصوّر عملي للبديل…

تنجح إدارة بايدن أو لا تنجح في تطبيق الشعار الذي رفعته عن عودة أميركا إلى قيادة العالم، ليست تلك المسألة. المسألة، من دون تجاهل الخطر الصيني والعلاقة مع روسيا، هل ستكون هناك سياسة أميركية متكاملة ومتماسكة حيال إيران بالتعاون مع الأوروبيين؟

لم يطرح الرئيس الأميركي مثل هذه السياسة ولم يحدد الرئيس الفرنسي من أجل ماذا الحوار بين طهران وواشنطن. أكثر من ذلك، هل تقبل إيران الواقع المتمثل في أن العالم يرفض كلّيا امتلاكها سلاحا نوويا يهدّد دول المنطقة، بل يدخل المنطقة ودولا محددة فيها مثل السعودية ومصر وتركيا، في سباق نحو امتلاك السلاح النووي؟ إضافة إلى ذلك كلّه ما الذي تنوي إيران عمله بصواريخها التي استهدفت بقيق في السعودية في أيلول – سبتمبر 2019 ومطار عدن أواخر العام الماضي؟

توجد مشكلة إقليمية كبيرة اسمها إيران والنظام في إيران. هذا النظام الذي قام في العام 1979 يهرب من أزماته الداخلية إلى خارج حدوده ويظنّ أن “الجمهورية الإسلاميّة” تمتلك ما تصدرّه إلى المنطقة. كان يمكن حصر المشكلة بإيران نفسها لولا تمددها الإقليمي وسيطرتها على بلدان عدّة، أو محاولة السيطرة عليها، عبر ميليشياتها المذهبية التي دمّرت لبنان تدميرا كاملا.

لن يحلّ الحوار بين طهران وواشنطن، الذي يقترحه الرئيس الفرنسي ويعمل من أجله، أي مشكلة من أيّ نوع مع إيران في غياب إرادة أميركية في التعاطي مع الواقع. في غياب مثل هذه الإرادة، التي تنطلق من أن إيران تهيمن على لبنان وسوريا واليمن وتسعى إلى استكمال هيمنتها على العراق، ستبقى جهود إيمانويل ماكرون مجرّد تمنيات من بينها التمنّي بتطبيع العلاقات الفرنسية – الإيرانية. الدليل على ذلك أنّ كلّ ما فعله الرئيس الفرنسي في لبنان ومن أجل لبنان لم يؤدّ، على الرغم من مضيّ ستة أشهر، إلى تشكيل حكومة في بلد يتحكّم بكل مفاصله “حزب الله”… أي إيران!

العرب

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