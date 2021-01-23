روى عمرو موسى!

سليمان جودة

فى ١٩ يناير ٢٠١١ انعقدت القمة الاقتصادية العربية فى شرم الشيخ، وكان من الطبيعى أن يكون الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مقدمة الحاضرين، لأنه كان سيتسلم القمة، والشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت السابق، لأنه كان سيسلم القمة، وعمرو موسى، بحكم موقعه وقتها كأمين عام لجامعة الدول العربية!.

قطع الثلاثة خطواتهم فى اتجاه قاعة المؤتمر، وفى الطريق إليها صاحت إحدى الصحفيات بطريقة عفوية: يا ريس يا ريس.. تعليق حضرتك إيه على اللى حصل فى تونس؟!.. وكانت إجابة مبارك: تونس شىء.. ومصر شىء تانى خالص!.

جلس الثلاثة على منصة القاعة.. كان الرئيس يرحمه الله يجلس فى الوسط، بينما الشيخ صباح عليه رحمة الله يستقر على يمين مبارك، ثم موسى على شماله.. وقام أمير الكويت فألقى كلمته، ومن بعده الرئيس الأسبق، ثم جاء الدور على أمين عام الجامعة فوقف يقول: إن ما جرى فى تونس ليس بعيداً عن القاعة التى نجلس فيها الآن. ثم أضاف: إن النفس العربية منكسرة بالفقر والبطالة والتراجع العام فى المؤشرات العربية للتنمية التى تزخر بها التقارير الدولية. إن النفس العربية منكسرة من المشاكل السياسية التى لم نستطع حلها!.

عاد موسى إلى مقعده وهو يتحسب من عتاب مؤكد سوف يلقاه من مبارك على ما قاله فوق منصة المؤتمر، وبالذات عبارته الأولى!.

يروى فيقول: بمجرد وصولى مال مبارك ليهمس لى فاقتربت منه، وفوجئت به يقول لى: عمرو. قلت: نعم يا سيادة الرئيس. قال: إحنا نقدر نشرب قهوة هنا على المنصة؟!، قلت: طبعاً.. لحظة واحدة.. ثم ناديت على واحد من المسؤولين عن الضيافة. قلت: أريد قهوة سادة لسيادة الرئيس، وقهوة سادة لى، واسأل سمو الأمير يشرب إيه؟!.. وأظنه شرب يانسوناً!.

القصة رواها عمرو موسى فى الجزء الثانى من مذكراته السياسية، التى أصدرتها دار الشروق فى الشهر الماضى عن سنوات عشر قضاها الرجل على رأس الجامعة!.

ومع مرور عشر سنوات بالضبط على الواقعة، رأيت أنه من الضرورى أن نتذكر بعضاً مما كان فى تلك الأيام، وأن نتوقف عند هذه القصة ربما أكثر من غيرها، لأن فيها لمن يقرؤها بعناية الكثير من العظات والمعانى!.

المصري اليوم