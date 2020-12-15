قصة فى كتاب!

سليمان جودة

كان منصور حسن بطلاً فى قصة من قصص كتاب «حكايات العمر كله» الصادر للفنان سمير صبرى عن الدار المصرية اللبنانية بمقدمتين، إحداهما للدكتور زاهى حواس، والأخرى للأستاذ مفيد فوزى!

القصة بدأت يوم عادت الملكة فريدة إلى القاهرة فى السبعينيات، فسارع سمير صبرى يسجل معها إحدى حلقات برنامج «النادى الدولى» الذى كان أشهر البرامج فى زمانه.. كانت الحلقة خبطة تليفزيونية بكل معيار، وكان صاحب البرنامج يراهن على أنها سوف تمر إلى المشاهدين سريعاً دون عقبات!

ولكن الرقيب اعترض، وكان اعتراضه أن الملكة تتحدث بشكل جيد، وأن ذلك سوف يستوقف كل مشاهد ويعجبه، وأن اذاعة الحلقة سوف تبدو بالتالى، وكأن التليفزيون يروج للملكية ويدعو إلى عودتها.. ولم يكن ذلك كله فى ذهن فريدة وهى تتكلم، ولا كان فى عقل سمير صبرى وهو يسجل !

وبسرعة كان قد أخذ الحلقة وصعد بها إلى الدور التاسع فى مبنى ماسبيرو، حيث يقع مكتب وزير الإعلام وقتها منصور حسن، الذى شاهد الحلقة ثم أمر بإذاعتها بالكامل دون حذف شىء.. وبالصدفة دخل صفوت الشريف، وكان رئيساً لهيئة الاستعلامات، فاقترح حذف كلام الملكة عن الملك، لأنه يختلف عن الصورة التى رسمها الإعلام عن فاروق!

وحتى هذه رفضها منصور حسن، وقرر إذاعة الحلقة كما هى، وكان تقديره أن فريدة التى عاشت مع فاروق ١٤ سنة هى أصدق من يتحدث عنه، وأن وظيفة الإعلام هى تصحيح الصورة، لا تحريفها، وأن على الإعلام أن يقدم للمتلقى ما ينعش ذاكرته ويضىء عقله ويقويه!

هذه قصة من بين مئات القصص فى هذا الكتاب الجميل لصاحبه الفنان الأجمل.. وبالصدفة فإن هذا هو الشهر الذى رحل فيه منصور حسن قبل سنوات، وقد يكون فى رواية القصة ما يعيد تذكير الناس بالرجل باعتباره سياسياً عظيماً من النوع النادر!

لقد تخرج منصور حسن فى كلية ڤيكتوريا فى المعادى، وعندما تحدث عنها فى مذكراته هشام ناظر، السفير السعودى الأسبق، قال إنها كانت تقدم أفضل تعليم فى الشرق الأوسط دون منافس.. ولذلك.. فمن الطبيعى أن تمنحنا سياسياً من وزن الراحل الكبير، وفناناً مثل سمير صبرى، الذى تخرج فيها أيضاً!

المصري اليوم