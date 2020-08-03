لعب العيال بين بلدين!

سليمان جودة

دعوت منذ وقت مبكر الى أن تكون الطريقة التى تصرفت بها القاهرة مؤخراً هى الطريقة التى يجرى اعتمادها فى كل ما يعترض العلاقات بيننا وبين الكويت!

وكانت المناسبة أن مواطناً ظهر فى ڤيديو على ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعى، يدعو عدداً من الشباب الى حرق علم الكويت.. ومن حُسن الحظ أن أحداً لم يستجب له.. ولكن الواقعة فى حد ذاتها كانت محل استياء كويتى واسع، بمثل ما كان ڤيديو اعتداء مواطن كويتى على وافد مصرى موضع استياء مصرى مماثل!.

وبسرعة كانت وزارة الخارجية قد أصدرت بياناً قوياً أكدت فيه على بديهيات العلاقة الممتدة بين البلدين، فى ضوء اشتراك المواطنين على الناحيتين فى نضالات مشتركة، امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهم البعض، وأضافت الخارجية أنها تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار بعض محاولات الوقيعة بين الشعبين الشقيقين!.. وبسرعة أيضاً كانت الأجهزة المعنية قد أخذت صاحب ڤيديو حرق العلم إلى النيابة، حيث اعترف أمامها بما فعل ولكنه برر الفعل برغبته فى إثبات عدم رغبة المصريين فى الإساءة للكويت، بدليل أن أحداً ممن دعاهم إلى حرق العلم لم يحرقه!.

وكان الكاتب الأستاذ أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، قد حيا بيان الخارجية، ودعا الحكومة الكويتية إلى رد التحية المصرية بأحسن منها، وأشار الى حُسن النية لدى الشاب صاحب الڤيديو، وقال إن على الذين يحاولون استخدام اعترافه أمام النيابة بشكل سيئ أن يبحثوا لهم عن عمل آخر، لأن ما يفعلونه لن يجدى فى شىء!.

وعندما ترد الخارجية الكويتية التحية المصرية بأحسن منها، وعندما يؤخذ إلى النيابة كل مواطن كويتى يسىء لوافد مصرى أو لمصر عموماً.. كما حدث مع صاحب فيديو حرق العلم.. فسوف نكون أمام تحرك دبلوماسى رسمى بالتوازى على الجانبين، وسوف نجد أنفسنا أمام خطوات عملية رادعة على الجانبين أيضاً، وسوف لا يعود بعدها أحد هنا ولا هناك إلى اللعب فى العلاقة بين البلدين!.

الحديث فى كل مرة عن أن هناك فئة قليلة مسيئة وأن هنا فئة مثلها، وأن الغالبية بخير على الجانبين، حديث جميل لا شك فى ذلك، ولكنه ليس كافياً لردع الفئة القليلة فى حالتيها، وإنما يردعها أن يؤخذ كل مسىء إلى العدالة على الفور، وعندها سوف يتفرغ البلدان لما هو أهم من لعب العيال!.

المصري اليوم