سليمان جودة

نشأنا نقرأ أن اليمن هو اليمن السعيد دون أن نعرف لماذا هو سعيد، ولا ما هى أسباب سعادته، ولكن سيرته لم تكن تأتى فى أى مناسبة إلا وتكون مقرونة بالسعادة باعتبارها إحدى صفات البلد!

فهل كانت سعادته راجعة إلى الموقع الفريد الذى يحتله على البحر الأحمر والمحيط الهندى معاً؟!.. ربما.. فلقد كانت مدينة عدن فى جنوبه من بين المدن الأجمل فى العالم، وكان جمالها قد دعا ملكة بريطانيا الحالية، الملكة إليزابيث، إلى أن تقضى فيها أياماً من شهر العسل!

ولكن الموقع وحده لا يكفى لتفسير سر السعادة التى ارتبطت بالاسم طول الوقت، فهناك بلاد كثيرة تحصل على موقع أجمل، وتتمدد حدودها على البحار والمحيطات، وتنام على شواطئ أجمل من شاطئ عدن، وتستقبل هواءً أنقى من هواء عدن، وتعرف سماءً أصفى من سماء عدن!

ومن الوارد أن تكون حضارة اليمن القديمة سبباً لهذه السعادة، وخصوصاً أن هذه الحضارة عرفت الملكة بلقيس، التى روى القرآن الكريم عنها فى سورة النمل، والتى وصفها القرآن بأنها: «أوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم».. وحين يعرف اليمن امرأة بهذه الصفات، فلابد أن يكون سعيداً بمعنى من المعانى!

ولكن قصة بلقيس بدورها ليست صالحة وحدها لتفسير أسباب سعادة اليمن لأن بلاداً أخرى عرفت حكم الملكات الجميلات كما هو حال بلقيس.. وربما أكثر!

ورغم ذلك لا تزال تفاصيل الحكاية بين بلقيس والهدهد وسليمان عليه السلام من الحكايات البديعة التى يرويها القرآن فى عدد من الآيات، ففيها من الدراما ما يجعلك تتخيل أحداثها وهى تقع، وفيها من التشويق ما يدفعك إلى أن تتصور وقائعها وهى تجرى بين أطرافها الثلاثة.. بدءاً من النبى سليمان، ومروراً بالملكة، وانتهاءً بالطائر الذى وقف يعطى نبى الله درساً فى حدود المعرفة!

ومن الجائز أن تكون السعادة لها علاقة بنبات القات، الذى لا يوجد يمنى إلا ويجد راحة فى مضغه من خلال عملية «التخزين» الشهيرة.. وهى عملية تتم على مستوى كل فرد حيناً، وعلى مستوى الجماعة من الأفراد فى أحيان أخرى، ولكنها تجلب السعادة فى كل الأوقات، ولا يكاد مواطن واحد هناك يستغنى عنها فى أوقاتها المخصصة لها فى ساعة من ساعات النهار!

من جانبى تأملت اليمن وهو يتمزق بين جماعة الحوثى فى الشمال، والمجلس الانتقالى فى الجنوب، فأحسست بأن سعادته صارت من التاريخ!

المصري اليوم