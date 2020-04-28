رحيل تسلل بهدوء

مأمون أفندي

النعي أمرٌ غير محبب لنفسي، ونادراً ما أكتب عن الرحيل، لكن هناك أناساً لا تستطيع أن تتجاهل رحيلهم؛ لأنَّهم يتركون فجوة في النسيج الأخلاقي للدنيا، ومنصور خالد من هؤلاء، شأنه في ذلك شأن سوداني آخر سبقه إلى العالم الآخر وهو الطيب صالح، ولا أدري لماذا أراهما توأماً لكل ما هو جميل في أهل السودان.

آخر لقاء جمعني بالدكتور منصور خالد كان في كرم ضيافة المغربي النبيل محمد بن عيسى في منتدى أصيلة السنوي، جلسنا على الغذاء بالصدفة، منصور خالد واثنان من مساعديه الشباب، كنت جالساً وحدي لأنني في مثل هذه المؤتمرات أفضّل الوحدة، وهلّ عليّ منصور خالد، وقال بلهجته السودانية العذبة «أنا جاي أتغدى معك»، كنت أتمنى لو جاء إلي، وظننت أنه مركز اهتمام آخرين، وكان في عمر متقدم، لكنه يقف منصوباً كشجر نخيل الوادي بابتسامة صافية، فلم أقم للسلام عليه وحتى لا أرهقه جسدياً ومشاعرياً، لكنه جاء إليّ وكان هذا كرماً منه وحظاً عظيماً لي.

رغم ابتسامته الرقيقة وبساطته فإن منصور خالد كان صارماً وعلمياً في حديثه. قال لي إنه شديد التكرار في زيارة القاهرة هذه الأيام، وربما قال إن له بيتاً في القاهرة، هذه نقطة ليست واضحة في ذهني. وكان في حديثه عن علاقة القاهرة بالسودان مشوب بالحزن على ما آلت إليه الأمور بين بلدينا، أو قل شطري بلدنا الواحد.

رؤية منصور خالد لعلاقة مصر بالسودان كانت أقرب إلى رؤيته لعلاقة جنوب السودان بشماله، وكانت رؤيته ثاقبة عن ما انحاز إلى أهل جنوب السودان بقيادة جون قرنق على حساب الشمال، رغم ما تقلده من مناصب في حكومة جعفر النميري، إذ كان وزيراً للخارجية ومساعداً لرئيس الجمهورية، وللمناصب بريق لمن يعانون من خواء داخلي، لكن منصور كان ممتلئاً أخلاقياً، كان رجلاً حقوقياً بحكم التدريب والمهنة، وكان مع الحق موقفاً.

امتزجت في منصور خالد قيم العدل من منظور ماركسي مع صوفية موروثة، وصفاء نفسي، وأنتجت تلك الخلطة نبلاً قلَّما تجده إلا في أشخاص صُنعوا من النسيج ذاته الذي صُنع منه منصور خالد.

كان النسيج هو ما يجمعنا في كثير من أحاديثنا، فمنصور المولود في أم درمان يعرف أهلي من النقادية الذين جعلوا من أم درمان وطناً لهم، كانوا يشتهرون بصناعة النسيج في نقادة في جنوب مصر، وهاجر معظمهم إلى أم درمان وبقوا فيها لتستمر تجارة النسيج بين البلدين، وكأنها استعارة بلاغية للتعبير عن جوهرعلة رسالته ربما لأحملها إلى سوداني آخر كما منصور أو توسم في خيراً.

كان خالد ورفيق دربه الطيب صالح يمثلان في رأسي دوماً صورة لأجمل وأنقى ما في أهل السودان من صفاء السريرة، والترفع عن كل ما هو دون كرامتهم.

رحم الله منصور خالد، كان روحاً نبيلة، جاء خفيفاً، وذهب خفيفاً، وتلك هي الأرواح التي تصنع منها الأعمد علاقة شطري الوادي في السودان ومصر.

أول مرة تعرفت على منصور خالد كانت في واشنطن، ثم التقيته في لندن، وتكررت هذه اللقاءات إلى آخر لقاء جمعنا بالمغرب، الغداء الأخير، كان يومها مشرقاً وكان لقاء وداع بكل معانيه. فكان حديثه لي يومها مليئاً بالرسائل التي تشبه الوصايا، وكأنه كان يحمّلني شة الأساسية في هذا البناء الكوني البديع.