المصدر:يوسف الحسن

«لتعارفوا» شعار أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل سنوات قريبة، وهي دعوة نبيلة، لمعرفة الآخر، وباعتبار أن الاحترام المتبادل بين أهل الأديان والمعتقدات والثقافات المختلفة، لا يستقيم بغير التعارف أولاً، بمعنى إدراك الآخر، وفهم ثقافته وأعرافه وطقوسه، والمشترك الإنساني في معتقداته وأخلاقه، وبما يخدم التآلف والتعاون والتعاضد بين البشر، لعمران الأرض.

إن الاحترام المتبادل هو نتيجة ضرورية من نتائج المعرفة بالآخر المغاير، والاعتراف بالاختلاف والغيرية، فلكل دين ومعتقد وثقافة خصوصيات فكرية، لا يجوز أن يُساء إلى الإنسان بسبب هذه الخصوصيات.

وطالما سلَّمنا وأقررنا بالتنوع والاختلاف، وهي إرادة إلهية أصلاً، فإن ذلك يتطلب التعارف لا التناكر، ويقتضي التناصر بالحق، وتحسين المعرفة بالآخر، وبمدركاته وطبائعه وخصائصه.

إن تقبُّل الاختلاف يحتاج إلى استيعاب هذا الاختلاف، وفهمه ومعرفته من مصادره، بدلاً من معرفة الشيء على خلاف ما عليه.

معرفة الآخر هدف نبيل يستأهل أن تشحذ له كل طاقاتنا المبدعة، في تعليمنا المدرسي والجامعي والإعلامي، وفي دوائرنا المجتمعية والمؤسساتية، كي نتجنب سوء الفهم، والخوف المدمر من متغيرات العصر، وتحولاته التكنولوجية والديموغرافية، وننجح في إدراك كنه الثقافات والمعتقدات الأخرى، وحركة البشر «المرتحلين»، في ظل تطور بشري، وتفاقم في الحروب والصراعات والهويات والانفجارات الاجتماعية.

نحتاج، ونحن نكثر الحديث عن الحوار والتسامح، إلى استفاقة معرفية بالآخر المغاير، سواء كان هذا الآخر يعيش معنا، أو نعيش معه خارج حدودنا، وفي أسفارنا وتجارتنا وتواصلنا وتفاعلنا وانفتاحنا على ثقافات أخرى، وهو انفتاح مشروع، ورغبة في الأخذ والعطاء، في التعارف والحوار والتثاقف.

سألت صديقاً يجلس بجواري في مؤتمر انعقد مؤخراً في أبوظبي، للبحث عن «دور الأديان في تعزيز التسامح» عما إذا كان على بيِّنة، أو معرفة ضرورية بمعتقدات وثقافات المشاركين معنا في هذا الحوار.

لدينا صداقات مع أتباع مذاهب وأديان توحيدية، ومعتقدات أخرى معتبرة، وعقائد كثر غير قابلة للإعلان إلاّ في نطاق الطائفة، كان بيننا عدد من أتباع البوذية والهندوسية، والسيخ واليهود والطوائف والمذاهب المسيحية من بروتستانتية وكاثوليكية وأرثوذكسية وأخرى كنائس شرقية، ومنها الكنائس العربية.

أستشعر أن هناك غياباً معرفياً بالمعتقدات والأديان الأخرى، رغم أن تعليمنا وأبحاثنا تتعامل مع حقول وعلوم إنسانية متنوعة، ونشجع البحث والتأليف في هذه الحقول، لكن للأسف، فإننا نفتقر إلى معرفة بأسس هذه المعتقدات ولو في الحد الأدنى، لا نعرف شيئاً عن طقوسها وتقاليدها وأعرافها التي تُمسك بتلابيب ملايين من البشر ويمارسونها بشغف بما فيها من علوم ورموز وميثولوجيا وأخلاق، خاصة تلك المعتقدات القديمة في الشرق الأقصى.

إن الاختلاف سمة ثابتة في الوجود الإنساني، وتدبيره بشكل رشيد، يسهم في ترسيخ التعايش والتعاون، وبناء الوحدة الوطنية والاجتماعية، وتحاشي الصدام بين الثقافات والمعتقدات.

تتنامى مظاهر الصدام في العصر الراهن، ويبدو التسامح في الممارسة صعباً، حتى في مجتمعات ازدهرت ونجح نموذجها التنموي والديمقراطي، وهي بحاجة اليوم للنظر في الصعوبات والعوائق التي تحول دون تفعيل قيمة التسامح، وتجعله أكثر من مجرد فضيلة أخلاقية، وتضع الضوابط التربوية والتعليمية والتشريعية اللازمة لذلك، وليصبح التسامح إلزاماً ووجباً دينياً ومدنياً.

إن الآراء المختلفة هي اختلاف إثراء، لا اختلاف إقصاء، وحسن تدبير الاختلاف، يرسخ العلاقات الحسنة بين بني البشر.

التعارف يعني في جوهره المعرفة، وإدراك الاختلاف بتدبر أثره، وصولاً إلى تفاعل وتآلف إنساني، يحفظ كرامة الإنسان.

في التعارف يمكن الاطّلاع الجاد والمنصف على تراث الآخر من مصادره، ومن تعريفاته لذاته، بعيداً عن مشاعر الخوف والشك المتبادل.

العالم اليوم هو أحوج ما يكون للتعارف الجاد والتآخي واحترام الآخر المغاير، في أزمنة تطغى عليها موجات عالية وعاتية من العنف وامتهان كرامة الإنسان والطغيان، وتهدد مصير الإنسانية بالدمار، وتعلو فيها أصوات الكراهية واللامسؤولية وصراع الثقافات والمعتقدات.

«لتعارفوا» منهج وسلوك وفكر، وضرورة ملحة لترسيخ مفاهيم إيجابية ومؤثرة لتسامح فاعل ومستدام في العالم.

*الخليج