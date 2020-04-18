كيف كان يبدو مستقبل الرأسمالية قبل فيروس كورونا؟

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جلال الدين جان

كان يقال على مشارف القرن الحادي والعشرين أن تكنولوجيا الروبوتات سوف تحل محل تكنولوجيا الإنتاج القائمة على المصانع. وهذا كان في الوقت نفسه يعني أن تحل الروبوتات وذوي الياقات البيضاء محل الطبقة العاملة الكلاسيكية المسماة الياقة الزرقاء.

دعونا نعود بآلة الزمن الى بداية الحرب الباردة بين الإمبريالية الأمريكية والاتحاد السوفيتي. حقق الاتحاد السوفياتي في عام 1957 القفزة الأكثر تقدماً في ذلك الوقت في مجال تكنولوجيا الفضاء. أرسل مركبة تسمى "سبوتنيك" إلى الفضاء. وقد خلق ذلك موجة صدمة قوية في الولايات المتحدة الأمريكية دخلت التاريخ باسم "موجة سبوتنيك".

ويمكن القول أن الولايات المتحدة قد جددت نظامها التكنولوجي مدفوعة بهاجس البقاء وقلق شديد مفاده أن "الاتحاد السوفياتي سيضرب من الفضاء". تم إنشاء مجالس أبحاث تتمتع بدعم مالي كبير في كل وزارة، وخاصة في وزارة الدفاع.

ودخلت في حياتنا بعد عقود مع دخولنا القرن الحادي والعشرين أشياء سمعنا أسمائها بشكل متكرر مثل التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو، والإنترنت كنتاج لمثل هذا القلق الأمني. وبينما تم اختراع الرقاقة في Intel في السبعينيات، تبعت ذلك التطورات الكهربائية الدقيقة في الثمانينيات. وخلال عملية الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين، تم إدخال الروبوتات وذوي الياقات البيضاء في مجال التطبيق.

بدأت الروبوتات تحل بشكل متزايد في عمليات الإنتاج في البلدان الرأسمالية المتقدمة عوضاً عن الطبقة العاملة الكلاسيكية مع عدد محدود من ذوي الياقات البيضاء. وبما أن تكلفة إنتاج الروبوتات أقل بكثير من العمال وعدم وجود مطالب لها مثل الإضرابات والنقابات فهي تحقق حداً أقصى من الربح. وهم لا يكتفون بذلك ففي المستقبل غير البعيد، هم يعملون على إحلال الذكاء الاصطناعي بدلاً من ذوي الياقات البيضاء.

هنالك مشكلة!

من سيسيطر على الذكاء الاصطناعي؟

هل هي الدول الرأسمالية المتقدمة أم العلاقات الاجتماعية المشتركة بالمعنى الواسع للكلمة؟

الأول هو المنافسة الأنانية والفردية للرأسمالية، وطموح الربح الأقصى. علاقات القوة والسلطة؟

إن البطالة التي كانت 5-6 بالمئة بسبب سحب اليد العاملة من السوق قبل فيروس كورونا تراوح في الواقع لتصل إلى 33 بالمئة في سياق المشاركة اليومية في العمل.

كما أن قيام الروبوتات والذكاء الاصطناعي بالإنتاج والصناعة يعني أن الغالبية العظمى ستصبح عاطلة عن العمل وأن الرأسمالية التي نعرفها ستنهار.

إن ما يضمن استمرار الرأسمالية هو استمرار الناس في العمل والإنتاج وطلب السلع والخدمات التي ينتجها من خلال الدخل الذي يحصلون عليه. هذه هي الرأسمالية. عندما يكون الجميع عاطلين عن العمل ينهار النظام.

وما هو أكثر سلبية هو تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الأسلحة وهذا يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وهو تهديد خطير ... لكن عندما نفكر أن السيطرة على الذكاء الاصطناعي هي في نهاية المطاف في أيدي البشر، يمكننا أن نستنتج أن مثل هذا الاحتمال ضعيف أو حتى مستحيل.

لكن المنافسة الأنانية والفردية للرأسمالية وطموح الربح الأقصى؛ الوضع والقوة والنسيج القوي يمكن أن يؤدي إلى الخروج السريع للذكاء الاصطناعي من التحكم البشري.

لا سيما أنه يتم الحديث عن بوادر هذا بالفعل منذ الآن. فقد كتب أنه قبل بضع سنوات عندما طور الذكاء الاصطناعي لغة فيما بينها، تم إيقاف تشغيل الآلات على الفور. لأنه في هذه الحالة، أصبح صنع القرار من عمل الآلات الذكية.

على الرغم من أننا لا نمتلك أي معلومات علمية مثبتة حول أهميتها في الوقت الحاضر، إلا أنه يتم التشكيك في وباء فيروس كورونا من حيث الطبيعة البشرية والعلاقة بين الإنسان والحيوان. هناك شكوك جدية مطروحة حول الدراسات المختبرية ...

ثانياً هل هي علاقات اجتماعية تضامنية تشاركية؟

ماذا سيحل بدل الرأسمالية عندما تنهار، لا يمكننا بالفعل معرفة ذلك بالضبط. لكننا نعلم أن أقرب بديل للرأسمالية الفردية الأنانية هو العلاقات الاجتماعية التضامنية التشاركية.

نحن نعلم أيضاً أن أحد أشكال هذا هو الاشتراكية أمس، وغدًا قد يكون شيئاً آخر في إطار التكنولوجيا المتقدمة والعلاقات الاجتماعية.

الصيغة غير مهمة في موضع ما. لأن تغيير اسم شيء لا يغيره. جوهر القضية هو تنظيم طريقة عيش تشاركية قائمة على أساس الاحتياجات البشرية داخل "منظمة اجتماعية" وتجليه فيها.

تقاسم تشاركي قائم على احتياجات كل انسان وتطوير مستوى عال من التطور التكنولوجي بطريقة خاضعة للرقابة لتلبية ذلك. على هذا الأساس، يعيش الناس في هذا العالم الذي هم ضيوف فيه الخير والجمال مع الطبيعة والكائنات الحية وأبناء جنسهم ومن اجل الأجيال القادمة من أجل مستقبل العالم، ويحولون "أوقات فراغهم إلى أوقات جميلة". زمانهم متروك لهم، وهم أحرار في استخدام وقتهم ...

على حد تعبير ماركس: "إن مملكة الحرية لا تبدأ في الواقع إلا حيثما ينتهي العمل الذي تفرضه الحاجة والضرورة الخارجية. لذا توجد هذه المملكة بالطبع خارج دائرة الإنتاج المادي ذاته".

الأداء الأساسي للاقتصاد العالمي

توقف الروبوتات والذكاء الاصطناعي العمل يكون في المقام الأول في البلدان الرأسمالية المتقدمة.

لا يحدث ذلك في البلدان المتخلفة أو "النامية"، أو يحدث بعد البلدان الرأسمالية المتقدمة بفترة طويلة.

إن الصورة العامة التي تظهر في مثل هذه الحالة هي الدول الرأسمالية المتقدمة التي تتولى الروبوتات والذكاء الاصطناعي الإنتاج فيها من ناحية، والبلدان المتخلفة و "النامية"، التي يتولى إنتاجها إلى حد كبير من قبل الطبقة العاملة والقوى البشرية من ناحية أخرى. وفي الحقيقة لا ينبغي تقييم ذلك كوضع جديد.

يقول ماركس أنه سيكون هناك تدفق للقيمة والأرباح من القطاعات ذات التكوين العضوي المنخفض لرأس المال إلى القطاعات ذات المستوى المرتفع. هنا نرى تطبيقه على التقنيات الجديدة في ظروف اليوم.

لقد كان كذلك من قبل. دعونا ننظر في تطور العلاقة بين الاستعمار والمستعمرات.

هذه هي الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد العالمي حيث تكون البلدان الرأسمالية الإمبريالية صاحبة القرار. كما أن للعلاقة بين البلدان أو القطاعات نظام مركزي صارم وفقاً لمستوى تراكم رأس المال ومستوى التطور التكنولوجي. هناك تدفق للقيمة والأرباح من البلدان المتخلفة إلى البلدان المتقدمة والمتطورة.

البحث عن حلول داخلية ...

ما هي المشاكل ومساعي البحث عن حلول الناجمة عن ارتفاع معدل البطالة المتوقع حدوثه في البلدان الرأسمالية المتقدمة في الشمال إذا أصبحت تكنولوجيا الروبوت أكثر انتشاراً وتطور الذكاء الاصطناعي؟

أولاً من المرجح ظهور مشاكل طلب خطيرة في هذه البلدان. والثاني أن ارتفاع معدلات البطالة سيجبر النظام الرأسمالي على إعادة إنتاج نفسه، وكذلك التوازنات الاجتماعية والسياسية التي يجب الحفاظ عليها في العلاقة بين الدولة والمجتمع.

ومع ذلك، فإن البلدان الرأسمالية المتقدمة لديها القدرة على إيجاد الحد الأدنى من الحلول المستدامة لهذه المشاكل بسبب مستوى تراكم رأس المال القوي والمكاسب الاجتماعية.

إلى متى ستستمر هذه الاوضاع؟

يستمر طالما استمر تدفق القيمة والأرباح من المستعمرات الجديدة، حيث يمكنهم الحفاظ على إمكاناتهم المادية. وتستمر طالما أنها يستطيعون إبقاء التكنولوجيا التي تتطور باستمرار وتجدد نفسها تحت السيطرة.

إذا كانت ظروفها الموضوعية والذاتية قد جاءت أخيراً، فإنها تستمر من الديناميكيات الداخلية للدول الرأسمالية المتقدمة حتى يظهر بديل اجتماعي تضامني تشاركي.

إن أحد أكثر الحلول التي يتم طرحها للعاطلين عن العمل هو الحق الذي يضمنه لكل انسان كونه مواطناً عالمياً وهو أن يكون لديه دخل أساسي للبقاء على قيد الحياة.

بدأت تطبيقاته في العديد من البلدان. بعض البلدان الرأسمالية المتقدمة تعطي الدخل الأساسي وتحاول رؤية نتائج المناطق التجريبية، التي تم اختيارها كمجالات اختبار نتيجة للطلب المستمر من المواطنين.

الدخل الأساسي مرتفع للغاية. عندما يُسأل عن كيفية تحقيق ذلك، يخطر فوراً على العقل تدفق القيمة والأرباح من البلدان المتخلفة والنامية والمستعمرات الجديدة.

وبعبارة أخرى، إن لدفع الدخل الأساسي للعاطلين عن العمل في البلدان الرأسمالية المتقدمة، وحتى مستويات المعيشة المرتفعة لعمالهم، دور لا يمكن الاستهانة به في استمرار الأجور المتدنية للطبقات العاملة والطبقة الكادحة في المستعمرات الجديدة.

مع هذه الدور يتحقق تصدير السلع الاستهلاكية الرخيصة للمستعمرات الجديدة إلى البلدان الرأسمالية المتقدمة الاستعمارية الجديدة، والسلع المستوردة باهظة الثمن، وفوائد الديون المفرطة، واتفاقيات الترخيص وبراءات الاختراع، ونماذج البناء، وشراء الأسلحة المتنوعة، والعمالة الرخيصة.

وهذا يقودنا إلى البحث عن حلول لمشكلة التنمية في بلدان المستعمرات الجديدة المتخلفة و"النامية".

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