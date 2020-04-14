هل يُوقِف ترمب "تمويل"...مُنظمة الصِحّة العالمِية ؟

محمد خروب

في انتظار الإعلان "المُهِم" الذي سيصدره الرئيس ترمب الإسبوع الجاري (كما صرّح هو...ووَصَفً),والمُتعلق بالتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية, كان هدّد بوقفِه, يمكن مناقشة بعض دلالات الهجمة الأميركية وتداعياتها القاسية وغير المسبوقة, على منظمة دولية ذات وزن ومكانة مرموقةبين منظمات الأمم المتحدة الأخرى, والتي لم تكن سمعتها ذات يوم مشوبة بأي هوى سياسي, ما جعلها موضع ثقة عالية, مُقارنة بشقيقاتها كمنظمة اليونسكو, او المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR ( وهي ليست "الأونروا" المكلفة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

موقف واشنطن من منظمة اليونسكو, سواء بوقف التمويل ثم تعليق عضويتها فيها ولاحقا انسحابها منها, معروف للجميع, بما هو اصطفاف الى جانب اسرائيل ودفاع عن مواقفها العنصرية وغير الملتزمة ميثاق وقرارات اليونسكو, حيث أدانتها غالبية كاسحة من اعضاء المُنظمة المعنية بالعلوم والثقافة والتراث الإنساني, الذي لا تُقيم دولة الإحتلال اي وزن لها وبخاصة في القدس, ومعظم المواقِع الفلسطينية التي كرستها المنظمة تراثا انسانيا محمياً بالقانون الدولي .

زج الرئيس ترمب بمنظمة الصحة العالمية كان مبعث غرابة واستهجان في العالم, كونه ارتكز على مواقف واعتبارات سياسية تنافسية, عندما " دمغ" منظمة الصحة العالمية بـ " الانحياز " للصين, وكان لافتا مسارعة الكونغرس لتبني وجهة نظر الرئيس, ودعوة مدير" الصحة العالمية" للمثول أمامه, لـ"استجوابه", مُتهِماً المدير/ الطبيب الإثيوبي للمنظمة...بـ"التقاعس" عن تقديم معلومات مُوثقة حول المخاطر المتعلقة بالفيروس, وإجراءات الرد على انتشاره في الوقت المناسب.

إتهام يبدو متهافتا وغير قابل للصمود أمام حقائق "حال الطوارئ" القصوى, التي اعلنتها المنظمة وانتظام المؤتمرات الصحافية اليومية التي يعقدها الدكتور" تيدورس", ناهيك عن الإحاطة الكاملة التي يقدمها الفريق المتخصص المرافق له, عن جائحة كورونا وتداعياتها والاحتمالات الخطيرة الماثلة, اذا ما تم التراخي عن مواجهتها من قِبل دول المعمورة وهيئاتها ذات الصلة .

وإذا يكاد لا يختلف اثنان على اهمية وحيوية التمويل الأميركي لهذه المنظمة ( وربما منظمات أممية أخرى), الا ان رائحة السياسة تفوح من التهديدات الأميركية والهجمة المُنسقة التي يقودها ترمب, وهو أمر لم يتردّد رئيس المنظمة فى التحذير منه عبر الدعوة ( الهادِئة والرصينة) التي كرّرها, بـ"عدم تسييس" الفيروس. وان لا حاجة الى استخدام كوفيد-19 من اجل تسجيل نقاط سياسية. مؤكدا وبحزم ان المنظمة "لا تتعاطى السياسة".

قد يُوقِف الرئيس الأميركي..او يجمّد تمويل بلاده للمنظمة, وربما يتراجع ويكتفي بالتلويح, الا انه لن يجد دولة أو منظمة في العالم, تدعم وجهة نظره في ان منظمة الصحة العالمية منحازة للصين او انها تعاملت بثقة مفرطة مع المعلومات (الكاذبة) التي قدمتها الصين حول الفيروس وطرق انتقاله ومدى انتشاره " كما قال السيناتور الأميركي تود يانغ في رسالة وجهها لرئيس "الصحة العالمية", بل ستتعزز الثقة بأن الضجيج العالي هذا, لا يعدوا جزءاً من حملته الانتخابية الرئاسية, وإبعادا للأنظار عن تردّده وإخفاقه في التصدّي للجائحة منذ بدايتها

الرأي