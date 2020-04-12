الكويت على الجبهة!

سليمان جودة

هذه قضية صارت سخيفة للغاية من كثرة تكرارها مرة بعد مرة، ولا حل لها سوى الطريقة التى تصرفت بها الحكومة فى الكويت عندما استدعت إلى النيابة مواطناً تطاول على مصر والمصريين، بكتابات كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعى!

لم يكن المواطن الذى جرى استدعاؤه وإخضاعه للتحقيق، يعبر سوى عن نفسه بطبيعة الحال، ولكن المشكلة أنه بما كان يكتبه من بذاءات، أغرى مصريين فى المقابل واستدرجهم إلى التطاول على الكويت والكويتيين، ووجدنا أنفسنا فى النهاية وسط ما يشبه المباراة فى قلة الأدب والذوق!

وعندما تلقيت رسالة من الصديق الدكتور سليمان العسكرى، رئيس تحرير مجلة العربى الأسبق، ومعها ڤيديو لمصرى يقول عن الكويت ما لا يجوز أبداً، فإننى رددت برسالة إلى الدكتور العسكرى معناها أن هذا شخص سفيه فى أقل القليل، وأن ما يقول به مرفوض طبعاً وغير مقبول تحت أى ظرف!

ومن سوء الكلام كذلك أن ينجرف مصريون آحاد فى هذه الموجة، وأن يقولوا كلاماً من نوع أن القاهرة أرسلت المدرسين الى الكويت فى عهود سابقة، أو أن يقال إن مصر ساهمت فى تحرير الكويت من الغزو العراقى.. هذا لا يليق ولا بد أن يعاقب قائله بما يقول القانون.. لا بد أن يتلقى القائل عقاب القانون لأن مصر كانت تتصرف فى الحالتين وفق مسؤولية عربية تراها واجبة عليها تجاه الأشقاء، سواء كان الأشقاء فى الكويت أو فى الجزائر، أو كانوا فى أى قُطر عربى آخر.. لم تكن مصر تقدم للكويت حاجتها من المدرسين، أو تساعد فى معركة التحرير، ليقال بعد ذلك إنها فعلت كذا، أو قدمت كيت.. لا.. ولكنها مرةً أخرى كانت تمارس مقتضيات مسؤولية تحس بها تجاه أشقاء فى العروبة ولا شىء أكثر من ذلك.. وهذه قضية لا بديل عن أن تكون واضحة أمام كل مصرى جرى استدراجه فى هذه المعركة المؤسفة الخاسرة!

وإلا.. فهل يعرف هؤلاء الذين جرى استدراجهم فى طريق البذاءة والشتائم، أن الكويت أرسلت.. على سبيل المثال.. لواء اليرموك، أحد ألوية الجيش الكويتى، للقتال إلى جانب الجيش المصرى فى حرب أكتوبر المجيدة، وأن هذا اللواء قد خسر ١٢ جندياً من أفراده على الجبهة، وأن أسماء هؤلاء الشهداء قد نُشرت فى ذكرى نصر أكتوبر العظيم قبل شهور؟!

التراشق الذى يتم بين سفهاء على مواقع التواصل كل فترة، يتعين أن يتوقف وألا يعود، ولن يحدث هذا إلا إذا أخذنا كل متجاوز بالقانون.. بالضبط كما حصل مع المواطن الكويتى المتجاوز.. فالأمور بين الدول لا تحتمل عبثاً من هذا المستوى، ولا تحتمله أكثر إذا كانت العلاقات بينها هى علاقات بين أشقاء بالفعل كالتى بين القاهرة والكويت!

المصري اليوم