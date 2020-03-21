امرأة يتعلق بها العالم!

سليمان جودة

لا خبر سوف تتجه إليه الأنظار هذه الأيام فى أى صحيفة، سوى خبر يتحدث عن لقاح ناجح فى علاج ڤيروس كورونا، الذى فاجأ العالم كما لم يفاجئه شىء من عقود طويلة!

وقد كنت مثل غيرى أفتش عن مثل هذا النبأ فى كل منصة من منصات الأنباء، وحين عثرت عليه كان خبرًا مصحوبًا بصورة لا بد أن كل واحد رآها معى، قد راح يتأمل تفاصيلها فى هدوء، لعله يدقق فيها أكثر، ولعله أيضًا يملأ منها عينيه!

كانت الصورة لامرأة بدت فى مكانها أقوى امرأة فى عالمنا الذى يلاحقه كورونا فى كل مكان، ولم تكن المرأة هذه المرة هى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، التى ظهرت فى مواقف كثيرة من قبل، باعتبارها المرأة الأقوى بين كل السيدات، وبالذات حين وقفت مع اللاجئين إلى بلادها بقوة وشجاعة!

فعلت ميركل هذا وظلت تفعله، دون أن تبالى بتأثيره المتوقع على شعبيتها فى حزبها الديمقراطى المسيحى، ولا بالهجوم عليها بسببه من باقى الأحزاب والتيارات السياسية!

المرأة هذه المرة ليست ميركل لسوء حظها وحظ اللاجئين، ولكنها امرأة أمريكية اسمها جينيڤر هالر، عُمرها ٤٣ سنة وتعول أطفالًا!

كانت الصورة لها وهى تمد ذراعها إلى طبيب متخصص، وكان الطبيب يعطيها جرعة من لقاح تجريبى سوف يكون علاجًا لكورونا، إذا ثبت نجاح التجربة عليه، وإذا نجت السيدة هالر من مضاعفات له قد تظهر على جسدها، وإذا خرجت هى من تعاطيه سالمة!

وبقية القصة تقول إن هذه السيدة لم يرغمها أحد على تعاطى جرعة اللقاح التجريبى، ولم يكن هناك شىء يدفعها إلى أن تكون حقلًا من حقول التجارب، سوى رغبة لديها فى أن تكون هى السبب فى إتاحة علاج ينتظره كل إنسان يعيش على ظهر الكوكب!

إنها سيدة متطوعة، ولم تكن وحدها تحمل هذه الصفة عندما تقدمت لتحصل على جرعتها، لأن متطوعين أمريكيين آخرين كانوا يشاركونها صفتها ورغبتها، وكان عددهم يصل إلى ٤٤ متطوعًا، ولكنهم جميعًا كانوا يقفون فى الطابور وراءها، وكانت هى الأولى فى الصف أمام الطبيب!

وإذا نجح اللقاح التجريبى وجرى إقراره، فالمؤكد أن جينيڤر سوف تحوز المجد مع باقى المتطوعين معها، ولكن النصيب الأكبر والأول سيكون لها، وسوف يسجل تاريخ الطب عندها أن هذه سيدة رأت العالم يتقلب على جمر كورونا، وأنها مدت يدها إلى طبيبها على أمل أن تكون سببًا فى إطفاء جمر هذه النار، التى لا يزال الڤيروس الجوّال ينفخ فى شعلتها كل صباح!.

المصري اليوم